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求生存！3生肖多才多藝靠「斜槓」賺大錢

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求生存！3生肖多才多藝靠「斜槓」賺大錢(圖片來源：Shutterstock)
求生存！3生肖多才多藝靠「斜槓」賺大錢(圖片來源：Shutterstock)

經濟不景氣，不少人開始盤點自身的才藝，希望增加不同的財源，跟上最流行的「斜槓」風潮。不過你知道哪些生肖最有機會身兼多職，靠斜槓賺到錢嗎？科技紫微網立刻來分享。

生肖鼠

天性機靈的你，對於環境的敏感度極高，任何的細微趨勢變化都能喚醒你豐富的聯想力，讓自己的興趣愛好與趨勢相連結起來。加上你不滿足於單調乏味的工作，會多方接觸新奇而有商機的領域，一旦手上資源累積到一定程度，就會大膽嘗試、展開夢想之旅。

重要的是，生肖鼠在追尋斜槓人生時，就算一時未能立時收效，仍懂得自我修正路線。所以，只要堅持到底，逢水到渠成之時，必定讓人驚豔不已。

生肖兔

感性細膩的你，生活品味原本就不落入流俗。對於工作你更是從不馬虎，不但在本業上會追求精益求精，更會興起嘗試跨界增值的念頭。只有在主業、副業都壓上籌碼，你才覺得有安全感。

儘管過程需要許多摸索嘗試，甚至付出不小的代價當作學費，但因為屬兔者有著超越常人的耐心，又有虛心調整的柔軟身段，所以小傷小痛和路途中的寂寞心酸並不會難倒你。你能在艱辛過程中摸出心得，走出可長可廣的職業生涯。

生肖馬

天性追求卓越的你，總想測試自己的能耐，挑戰更多的人生可能性。一旦發現有可以鑽研學習的機會，哪怕當下已經壓力不輕，還是會擠出時間充實自我。尤其越具競爭樂趣的行業，越能激起你高度的參與興趣。

在身兼二職、甚至數職時，屬馬者會覺得自己深具價值，而感到驕傲。即使蠟燭兩頭燒，你也不喊累，樂在忙碌。這樣的你，很有機會能為斜槓人生寫下經典案例。

明星們「演而優則唱」，精英們「商而優則仕」，在多元又多變的年代，擁有靈活開關，懂得切換身份，保持不設限的斜槓精神，方能理直氣壯地喊出「天生我材必有用」。若是你有更多的「材」，自然掌握了充分又自主的話語權，成為職場和人生的贏家。

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