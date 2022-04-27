快訊

拜登提新招制裁俄國 扣俄國財產援烏克蘭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

回不去了！12星座女「不愛了」會有這些表現

科技紫微網 / 科技紫微網
回不去了！12星座女「不愛了」會有這些表現(圖片來源：Shutterstock)
回不去了！12星座女「不愛了」會有這些表現(圖片來源：Shutterstock)

在一段感情中，很多女生不太會把愛表現得很明顯，只會在小地方洩露自己的心思。要是懂得觀察，就能從女生的行為中，看出她的愛與不愛。你知道12星座女生的哪些行為表示她「不愛了」嗎？就跟科技紫微網一起來看看吧！

火象星座（牡羊座、獅子座、射手座）
火象星座的她們熱情直爽，對她們來說，喜歡就要黏著對方。愛你的時候，她恨不得一天24小時都和你黏在一起，喜歡和你親暱的接觸，想要帶你融入她的朋友圈。如果她們對你的態度變得冷淡疏遠，那就代表著她可能已經不喜歡你了。

實際表現：不想和你有過多的肢體接觸、對你的靠近總會找各種理由推脫、突然變成「大忙人」，對你提出的出遊提議興趣缺缺……這些行為代表火象星座的她或許已經不愛了。

土象星座（金牛座、處女座、摩羯座）
追求穩定是土象星座無法抹滅的特質。她們的愛就像是在搭建一座城堡，圍繞著「你們倆」來進行所有的規劃，以求最後營造出能讓兩人都感覺舒適安穩的環境。當她不喜歡你了之後，你的感受將不再被城堡的設計師採納，她也開始對你喪失要求

實際表現：得過且過，不再渴望處理好每一次爭議。她看起來變得情感成熟，理智清醒，看似包容大度，實際上卻對你不再重視，情緒不會再受你牽動……這些行為代表土象星座的她或許已經不愛了。

風象星座（雙子座、天秤座、水瓶座）
風象星座愛一個人的時候就像是自帶「追蹤器」，總是不由自主去關注對方。她們喜歡和對方分享自己的想法與生活點滴，也樂於陪伴對方。所以一旦她不再關注你，不和你分享生活，也不再好奇你的生活的時候，她可能就是不喜歡你了。

實際表現：不主動聯絡你，忽略你，不再主動和你分享自己的生活日常，對你的生活失去興趣，不想管你……這些行為代表風象星座的她或許已經不愛了。

水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）
太敏感、想太多，是水象星座的通病。她們敏感又多慮，在感情裡很容易缺乏安全感，所以會想要再三地考驗和試探你的真心。如果她不再喜歡你，那麼你的態度對她來說就不重要了

實際表現：懶得捕風捉影，不再輕易吃醋，聊天的時候不再捕捉你的眼神，對你的心思不再保持求證的心態……這些行為代表風象星座的她或許已經不愛了。

【延伸閱讀】

愛錯人怎麼辦？智慧符文解方向

預測你的正緣！姓名特徵全掌握

科技紫微網

星座 女生 科技紫微網

延伸閱讀

時間不等人！《傳送門》編劇感嘆自己不再年輕 喊話G胖製作系列第三代

俄國駐美大使安東諾夫：莫斯科與華府不再是夥伴

台灣Infiniti Q60正式下架不再導入 裕隆日產雙門跑車產品全線收攤！

破千例不公布足跡 新北民怨炸鍋「不納稅了」

相關新聞

看似隨和其實只是裝溫柔？ 12生肖男「多重人格度」大解析

每個人的個性不同，有的人直來直往，也有人表裡不一，外在表現與內心的想法有著巨大差異。日本網站「愛カツ」最近就以生肖分析，整理出各生肖男性的「雙重人格」程度有多少。

5月星座塔羅運勢：天蠍桃花不斷 牡羊賺多花多

五月，是剛誕生的夏天。初夏的第一束陽光，能為人帶來希望與光明。然而，就在四月的尾巴，2022年的第二場水逆也要登場了，此時我們會需要迎接哪些挑戰，又要做好哪些準備呢？別慌張，跟著科技紫微網來看看月運勢與塔羅牌的指引吧！

求生存！3生肖多才多藝靠「斜槓」賺大錢

經濟不景氣，不少人開始盤點自身的才藝，希望增加不同的財源，跟上最流行的「斜槓」風潮。不過你知道哪些生肖最有機會身兼多職，靠斜槓賺到錢嗎？科技紫微網立刻來分享。

每日星座運勢／處女勿強求他人辦事 理性看待為好

2022-04-28 牡羊座短評：留意周圍環境變化，保持警覺。【整體運★★★☆☆】戀人間的見面機會較少，但彼此的認知卻有所加深，更懂得相互體諒。從商人士的投資想法越來越濃厚，下午是個不錯的投資時機。

回不去了！12星座女「不愛了」會有這些表現

在一段感情中，很多女生不太會把愛表現得很明顯，只會在小地方洩露自己的心思。要是懂得觀察，就能從女生的行為中，看出她的愛與不愛。你知道12星座女生的哪些行為表示她「不愛了」嗎？就跟科技紫微網一起來看看吧！

每日星座運勢／天秤投資宜見好就收 多與家人相處

2022-04-27 牡羊座短評：今天行事宜低調，小心聰明反被聰明誤。【整體運★☆☆☆☆】有逞強的傾向，對另一半的要求輕言允諾，但多數難以兌現，令對方生氣。在與朋友、同事的互動中，想要處處表現自己的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。