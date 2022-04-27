回不去了！12星座女「不愛了」會有這些表現

在一段感情中，很多女生不太會把愛表現得很明顯，只會在小地方洩露自己的心思。要是懂得觀察，就能從女生的行為中，看出她的愛與不愛。你知道12星座女生的哪些行為表示她「不愛了」嗎？就跟科技紫微網一起來看看吧！

火象星座（牡羊座、獅子座、射手座）

火象星座的她們熱情直爽，對她們來說，喜歡就要黏著對方。愛你的時候，她恨不得一天24小時都和你黏在一起，喜歡和你親暱的接觸，想要帶你融入她的朋友圈。如果她們對你的態度變得冷淡疏遠，那就代表著她可能已經不喜歡你了。



實際表現：不想和你有過多的肢體接觸、對你的靠近總會找各種理由推脫、突然變成「大忙人」，對你提出的出遊提議興趣缺缺……這些行為代表火象星座的她或許已經不愛了。

土象星座（金牛座、處女座、摩羯座）

追求穩定是土象星座無法抹滅的特質。她們的愛就像是在搭建一座城堡，圍繞著「你們倆」來進行所有的規劃，以求最後營造出能讓兩人都感覺舒適安穩的環境。當她不喜歡你了之後，你的感受將不再被城堡的設計師採納，她也開始對你喪失要求。



實際表現：得過且過，不再渴望處理好每一次爭議。她看起來變得情感成熟，理智清醒，看似包容大度，實際上卻對你不再重視，情緒不會再受你牽動……這些行為代表土象星座的她或許已經不愛了。

風象星座（雙子座、天秤座、水瓶座）

風象星座愛一個人的時候就像是自帶「追蹤器」，總是不由自主去關注對方。她們喜歡和對方分享自己的想法與生活點滴，也樂於陪伴對方。所以一旦她不再關注你，不和你分享生活，也不再好奇你的生活的時候，她可能就是不喜歡你了。



實際表現：不主動聯絡你，忽略你，不再主動和你分享自己的生活日常，對你的生活失去興趣，不想管你……這些行為代表風象星座的她或許已經不愛了。

水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）

太敏感、想太多，是水象星座的通病。她們敏感又多慮，在感情裡很容易缺乏安全感，所以會想要再三地考驗和試探你的真心。如果她不再喜歡你，那麼你的態度對她來說就不重要了。



實際表現：懶得捕風捉影，不再輕易吃醋，聊天的時候不再捕捉你的眼神，對你的心思不再保持求證的心態……這些行為代表風象星座的她或許已經不愛了。

【延伸閱讀】

愛錯人怎麼辦？智慧符文解方向

預測你的正緣！姓名特徵全掌握

【科技紫微網 】