月光族變有錢！隨著年齡增長「存錢力」變強的命格

「存錢」是一種穩定持久的理財形式，更是最簡單而實用的理財手段。只要懂得存錢，月光族也能慢慢變有錢。你會是那個「存錢力」隨著年齡增長而變強的人嗎？科技紫微網今天要從財帛宮的角度詳細分析14主星的存錢力，想存錢的你，趕快來看仔細！

注意：

1、本文參考本命命盤財帛宮主星，可至科技紫微網首頁輸入時辰免費查詢。

2、財帛宮為空宮，請參考對宮福德宮主星。

3、財帛宮雙主星，請同時參考兩顆主星的內容。

財帛宮有七殺、廉貞、貪狼、天府、武曲

年輕月光，年長精明

這樣的命格容易早發，很年輕時就對錢財頗敏感，也易賺到大錢。但因沒有存錢概念，容易把錢揮霍於吃喝玩樂的享受，或拋入投機行業，賺得多，花得也快。不僅難有存餘，甚至可能因提前消費，造成透支而背債。有過被錢財苦累的經歷後，隨著年齡的增長，存錢力才逐漸變強。中晚年有可能存得住錢。

財帛宮有天相、太陽、天機、天同

先存後花，延後享受

這類命格的人頗有儲蓄觀念，從年輕時就有存錢意識。即使這個階段賺得不太多，也還是會作好定存，積沙成塔。雖然年輕時愛存錢，但隨著年齡增長，「存錢力」反而漸漸減弱，變得存不住錢。這是因為越年長越懂得享受，一旦講究生活品質，花起錢來就不手軟，而且花得心安理得。在他們看來，年輕時賺錢、存錢，就是為了年長以後有錢花啊！

財帛宮有破軍、紫微、巨門、太陰、天梁

始終如一，貫徹到底

這類命格者的財務觀念始終如一，不易被年齡影響。財帛宮有巨門、太陰、或天梁的人，不論處在哪個人生階段，「存錢力」都頗強，只要口袋有存餘，心中就不會慌；而財帛宮有破軍或紫微的人，「存錢力」較弱，不論年輕還是年長，都一直有賺多少花多少的傾向。他們認為「賺錢就是為了花錢」，因此比起存錢，他們更注重賺錢。

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