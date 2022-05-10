快訊

獨／確診伯伯奮鬥實錄！他如何花四天從門診領到救命藥

運安會公布太魯閣事故最終調查報告 5項肇因釀史上最嚴重鐵路意外

「這縣市」長者打疫苗送2劑快篩 網狂讚：應推廣到全國

月光族變有錢！隨著年齡增長「存錢力」變強的命格

科技紫微網 / 科技紫微網
月光族變有錢！隨著年齡增長「存錢力」變強的命格(圖片來源：Shutterstock)
月光族變有錢！隨著年齡增長「存錢力」變強的命格(圖片來源：Shutterstock)

「存錢」是一種穩定持久的理財形式，更是最簡單而實用的理財手段。只要懂得存錢，月光族也能慢慢變有錢。你會是那個「存錢力」隨著年齡增長而變強的人嗎？科技紫微網今天要從財帛宮的角度詳細分析14主星的存錢力，想存錢的你，趕快來看仔細！

注意：
1、本文參考本命命盤財帛宮主星，可至科技紫微網首頁輸入時辰免費查詢。
2、財帛宮為空宮，請參考對宮福德宮主星。
3、財帛宮雙主星，請同時參考兩顆主星的內容。

財帛宮有七殺、廉貞、貪狼、天府、武曲
年輕月光，年長精明
這樣的命格容易早發，很年輕時就對錢財頗敏感，也易賺到大錢。但因沒有存錢概念，容易把錢揮霍於吃喝玩樂的享受，或拋入投機行業，賺得多，花得也快。不僅難有存餘，甚至可能因提前消費，造成透支而背債。有過被錢財苦累的經歷後，隨著年齡的增長，存錢力才逐漸變強。中晚年有可能存得住錢。

財帛宮有天相、太陽、天機、天同
先存後花，延後享受
這類命格的人頗有儲蓄觀念，從年輕時就有存錢意識。即使這個階段賺得不太多，也還是會作好定存，積沙成塔。雖然年輕時愛存錢，但隨著年齡增長，「存錢力」反而漸漸減弱，變得存不住錢。這是因為越年長越懂得享受，一旦講究生活品質，花起錢來就不手軟，而且花得心安理得。在他們看來，年輕時賺錢、存錢，就是為了年長以後有錢花啊！

財帛宮有破軍、紫微、巨門、太陰、天梁
始終如一，貫徹到底
這類命格者的財務觀念始終如一，不易被年齡影響。財帛宮有巨門、太陰、或天梁的人，不論處在哪個人生階段，「存錢力」都頗強，只要口袋有存餘，心中就不會慌；而財帛宮有破軍或紫微的人，「存錢力」較弱，不論年輕還是年長，都一直有賺多少花多少的傾向。他們認為「賺錢就是為了花錢」，因此比起存錢，他們更注重賺錢。

【延伸閱讀】

你注定賺大錢？輸入生辰立刻批

晚年偷偷變有錢？神婆靈筆預言

科技紫微網

科技紫微網 理財

延伸閱讀

測字：一飛沖天！你有選飆股的好眼光嗎？

20日穀雨正是招桃花好時節！還有2生肖特別好運

不快樂的婚姻寧可不要「4星座勇於斷捨離」：天秤做自己、獅子重面子

比鐵飯碗更強！4生肖捧「金飯碗」開心上班賺好財 眾人都羨慕

相關新聞

福運降落！4生肖靠一件事「好運延續到下半年」

風水輪流轉，運勢也不例外！時運低迷時，大家就巴望有好事發生，轉危為安。運勢好的時候，又總想讓好運維持久一點。然而究竟該怎麼做才能讓好運延續呢？像是今年上半年有四大生肖的福運特別旺，科技紫微網就要來告訴大家，要如何讓好運延續到下半年？

月光族變有錢！隨著年齡增長「存錢力」變強的命格

「存錢」是一種穩定持久的理財形式，更是最簡單而實用的理財手段。只要懂得存錢，月光族也能慢慢變有錢。你會是那個「存錢力」隨著年齡增長而變強的人嗎？科技紫微網今天要從財帛宮的角度詳細分析14主星的存錢力，想存錢的你，趕快來看仔細！

每日星座運勢／獅子良好的工作態度 能使效率提高

2022-05-10 牡羊座短評：計劃趕不上變化。【整體運★★★☆☆】從事行政工作的人，會碰到大批文件急需處理的情況，有點措手不及。原有的計劃突然變更的機率高，特別是跟戀人的約定，會因不得已而被迫延

2022第二波水逆今來到！3大星座淪重災戶、12星座怎麼因應？

2022年第二次水星逆行於5月10日～6月3日。這時大多數人的溝通及想法上，會有受阻及不順暢的情況，就連原本很謹慎小心的星座，也會有所牽累。但是每個星座受影響的程度有所不同，所以這次就來看看受水逆影響最高的三個星座，及12星座該怎麼因應這次水逆吧！

心理測驗／一張層層圈形圖 測出自己有多麼「慾求不滿」

人的能力有限，但是慾望卻是無窮無盡，在生活之中，難免會碰上慾望無法滿足的時刻。日本網站「美人百花」近來就分享了一則心理測驗，可以知道自己目前「慾求不滿」的程度到底有多高。

從小公寓晉升千萬豪宅 富婆點出開運關鍵：臉很重要

許多人辛苦工作賺錢，為的就是夢想有一天能夠升官發財，滿足自己的物質生活。而一位日本資產破億的女性，近來就在媒體上，透露了在日常生活間，能夠用什麼方式來替自己開運。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。