每日星座運勢／雙魚工作表現獲賞識 異性主動示好

2022-05-30

牡羊座

短評：運勢有由陰轉晴的傾向。

【整體運★★★☆☆】

愛情際遇較好，遇網路情緣的機會頗大，相親也是一種不錯的選擇。財運平順，當別人向你尋求幫助的時候，伸出援助之手會收到利人利己的雙贏。事業運節節攀升者，欣喜之情不宜表露得太過明顯，小心因此而遭人嫉妒。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣不錯，懂得用花言巧語討異性歡心，但應注意分寸，太過火反而會弄巧成拙。

【事業運★★★☆☆】

情緒顯得有些低沉，交際應酬方面並不那麼熱衷，追求成功的慾望也沒有以前強烈。

【財富運★★★☆☆】

金錢進出頻繁，有點心痛。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00pm 櫻桃紅

開運方位：正西方向

金牛座

短評：狀態良好，個人魅力發揮得淋漓盡致。

【整體運★★★★☆】

今天在聚會上你的表現相當出眾，光芒四射讓你吸引了眾多異性的關注。思路清晰，對用腦工作者特別有利，在設計、企劃方面容易有突出的表現。朋友的訴苦只因為你是他信任的對象，耐心開導會讓對方感動不已。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人約會頗多，別總去同一個地方，可以換換新環境，為戀情增添新鮮感。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有一種受制於人的感覺，叛逆之心也同樣強烈，受人壓制時容易心生反抗。

【財富運★★★★☆】

財運佳，有賺外快的機會。身兼數職雖然有些累，但看到豐厚的收入會讓你很滿足。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00pm 蕃茄紅

開運方位：正北方向

雙子座

短評：易感孤獨，渴望獲得愛情。

【整體運★★☆☆☆】

情緒較低落，特別是單身者，很容易感傷，想戀愛的念頭強烈。把自己關在家裡只會讓你錯過好姻緣，多出門走動，接觸人群，才有機會結識有緣人。工作上對他人的依賴性較強，顯得被動。

【愛情運★★☆☆☆】

對平淡的愛情生活表現出厭倦的情緒，嚮往外面的世界，應加強自制能力，別出軌了喔！

【事業運★★☆☆☆】

顯得慵懶，希望把責任推給別人。趕快行動起來吧，好好證明你的實力。

【財富運★★★☆☆】

過度依賴機運及運氣是不太踏實的喲！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-3:00pm 水晶紫

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：知性儒雅特別適合今天的你。

【整體運★★★☆☆】

此日是愛情幸運日，在書店、展覽館有機會邂逅與你興趣相同的異性，可望展開全新戀情；上班族則要謹慎做事，提防他人在背後中傷；盡量遠離貴重物品，以免因毛躁打破物品而讓錢包縮水。

【愛情運★★★★☆】

單身者只要在異性面前表現得大方一些，就不難獲得愛情；戀愛中的人適合向戀人求婚。

【事業運★★☆☆☆】

情緒波動起伏，管理者易為工作分配、具體執行等事務而犯愁。焦慮與不安會讓你難以正確做出決斷，不妨相信部屬，放手讓他們做會更有成效。

【財富運★★★☆☆】

財務狀況穩定，借出錢財的機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00pm 象牙白

開運方位：東北方向

獅子座

短評：相當順遂的一天，各種事情都順利無比。

【整體運★★★★☆】

投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人布下的陷阱。有時間多運動，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上相當順利，與同事合作融洽就容易做出成績來。

【愛情運★★★☆☆】

今日你對心儀對象的思慕之心極強，但付出的實際行動太少、太慢。其實，對方對你期待已久，如果你能邁出更大的步伐，一定能夠美夢成真。

【事業運★★★★☆】

在工作上有主事帶頭的機會，雖然很忙碌，但只要你有幹勁，便會有所成就。

【財富運★★★☆☆】

會有一些必要的開銷，因此你的荷包不得不瘦身！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

處女座

短評：運勢遇到小低潮。

【整體運★☆☆☆☆】

戀愛中的人不宜向對方提出過多要求，易讓對方反感。單身者有心儀的對象出現時，別急於表白，易遭到拒絕。有人求你幫忙的可能性很大，你的援助是及時雨，為對方解決了難題。

【愛情運★☆☆☆☆】

對伴侶應多一些真情流露，切忌花言巧語，總是把愛意掛在嘴邊易讓對方反感。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不平順，疑難雜症多多，只要能秉持平靜的情緒，再多的難題也都能解決。

【財富運★★☆☆☆】

單打獨鬥的賺錢運，與人合夥易發生爭執。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-3:00pm 薔薇粉

開運方位：正南方向

天秤座

短評：運勢平穩，多留意身心健康。

【整體運★★★☆☆】

今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作較忙碌，要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到、碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門，都需多多注意腳下才好。

【愛情運★★★☆☆】

正是與另一半好好約會、增進感情的時候，別把另一半冷落了，多付出你的關愛吧！

【事業運★★★☆☆】

別輕言允諾，答應他人的事，再忙碌也要抽出時間兌現，以免誤了他人的事，也讓你的形象大打折扣喔！

【財富運★★★☆☆】

情緒不佳往往會變身成為散財童子，所以，當情緒不佳時，可別帶著大把鈔票或信用卡出門喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00pm 夕陽橙

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：自卑感其實來源於自我的放任。

【整體運★★☆☆☆】

與另一半在事業和收入上的對比使你感到深深的自卑，有這樣的差異都是你自我要求太低，以致於收獲只能差強人意；今天會疏於錢財的管理，與家人的意見也會多有不合，理財易受阻；同事對你頗為寬容，不過也不能因此而推卸責任哦！

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半表現得較為強勢，容易起衝突。別企圖控制對方或是主導一切，應相互尊重！

【事業運★★★☆☆】

諸事平順的一天，工作中的好情緒多半來源於與家人的互動。

【財富運★★☆☆☆】

最怕與人有債務糾紛，倘若惹上高利貸或凶神惡煞，麻煩就大條囉。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-3:00pm 櫻桃紅

開運方位：東北方向

射手座

短評：開朗坦率，今天情緒較高亢。

【整體運★★★★☆】

今天與另一半的相處比較融洽，你的好情緒能感染對方，彼此身心愉悅。財運方面，你的收入持續增長，來自各方面的收益讓人羨慕不已。工作上外援助力強，困難時易得到他人的無私幫助。

【愛情運★★★☆☆】

關心對方固然是好事，可是過度掌控會令對方吃不消喔！

【事業運★★★★☆】

有幸運女神眷顧，可藉機嘗試新的挑戰，改善並拓展人際關係，會有豐厚的回報。

【財富運★★★★☆】

別光顧著暗地裡笑，一旦客流量大了，別有用心的顧客也會讓你防不勝防。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 古銅青

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：對待愛情還需主動一點。

【整體運★★★☆☆】

與其等待愛情的到來，不如自己主動發起進攻，獲得回應的機率較大。財運較差，購買物品時要懂得精挑細選，不然高價買回劣質品，可就不划算了。閒暇之時，可以看看如何增強兩性互動關係之類的書籍，以別人的經驗為借鏡。

【愛情運★★★☆☆】

桃花太多，令你不知所措。不妨讓自己多獨處，重新審視情感，冷靜做出選擇。

【事業運★★★★☆】

若能在在人際關係上更為圓融，博采眾議，成功的格局會更大。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上容易遇到小麻煩，不利於投機或賭博，省得惹來一身腥。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00pm 墨玉綠

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：今天適宜學習，提高自身的素養。

【整體運★★☆☆☆】

今天在與另一半的交往中，說話有時候不經大腦，很可能因為自己無意的言行而惹惱對方。財運上今天很難找到合適的投資項目，不要輕易聽信他人的言論，自己多做分析才能得出正確的結論。

【愛情運★★☆☆☆】

容易鑽牛角尖，戀愛中的人不想談及婚嫁之事，容易與戀人在婚姻問題上爭執不下。

【事業運★★★☆☆】

不求有功但求無過的一天，做好份內的工作就好，過多插手他人的事會讓人反感。

【財富運★☆☆☆☆】

不宜玩金錢遊戲，有利安靜地學習理財知識，為日後投資理財做好準備。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00am 瑪瑙黑

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：收穫的日子。

【整體運★★★★★】

投資策略剛剛好，前期的努力與付出會有明顯的收入增加，欣喜的心情自然無法形容。不錯的表現會得到上級賞識，讓工作的前景更加明朗。愛情的溫度適中，甜言蜜語中彼此看到對方的好，戀情進展迅速。

【愛情運★★★★☆】

愛情運勢特別旺盛，身邊有不少異性朋友對你主動示好，甚至無事獻殷勤。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，在工作中多能保持愉悅的心情，往往心情越快樂，工作效率就越高。

【財富運★★★★★】

哇！這麼棒的財運，真令人羨慕！正財大於偏財，是個一分耕耘有三分收穫的一天！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00am 夕陽橙

開運方位：東南方向

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