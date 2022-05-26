每日星座運勢／處女多留意財務問題 行動前應三思

2022-05-26

牡羊座

短評：忙碌的一天。

【整體運★★★☆☆】

許多的案子都堆積到今天來處理，讓你變得異常忙碌；受工作的影響會和戀人約會的時間發生衝突，做出解釋能得到對方的諒解；能從他人那裡獲取理財的資料，你卻可能無時間整理，投資需延期。

【愛情運★★☆☆☆】

有這麼嚴重嗎？感覺本來就是無形的東西，別鑽牛角尖哦，愈是亂想會愈孤單的喔！

【事業運★★☆☆☆】

待人處世欠缺圓滑，易與人發生爭執，導致人際關係緊張。相處時應注意尊重他人。

【財富運★★★☆☆】

金錢耗損的機率不高，若損財亦大多是消耗在親人身上。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-3:00pm 青金石藍

開運方位：東南方向

金牛座

短評：關心家人，才能更了解彼此的想法。

【整體運★★★★☆】

另一半對你的不滿，極易累積到今日爆發出來；對他好一點，澆熄他心中的怒火。店面經營者，可望在今天下午三點至五點迎來銷售高峰。上班族工作缺乏激情，一切維持常態，難有大進展。

【愛情運★★☆☆☆】

今天你的熱情能很快被點燃，伴侶間多多親密互動，雙方都易體會到久違的激情與感動。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，沒有什麼特殊的變化，把分內事做完就可以了。

【財富運★★★★★】

財運順暢，賺錢不太費力。股票族，可憑直覺與分析而小有收穫；商務談判者，有機會接到訂單；對一般的上班者來說，力量反而不大。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-5:00pm 香吉士黃

開運方位：正南方向

雙子座

短評：偶爾也要自己掌握主導權。

【整體運★★★☆☆】

小心翼翼守護自己的愛情，這樣的你反而無法得到對方的肯定，還是拿出一點個性才好。今天有機會得到一筆意外之財，財政壓力得以暫時減輕。工作中易感覺自己被大材小用，繼而產生才能無處施展的苦悶。

【愛情運★★★☆☆】

多與另一半互動，安排一些事情共同完成，可增進彼此的感情。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，這會讓你想要偷懶不想做事；聽聽音樂，走動一下可能會好一些！

【財富運★★★☆☆】

別做白日夢，要麼就努力多賺一點，不然就節儉一點囉！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00am 乳酪白

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：味覺靈敏且很有口福的一天。

【整體運★★★★☆】

今天的工作對你來說很簡單，能快速完成任務，感覺沒有壓力。晚上有機會與朋友聚聚，品嚐到美味佳餚，胃口大開。在聚會中還能結識到不少新朋友，其中不乏值得深交的異性朋友，單身者可要好好把握！

【愛情運★★★☆☆】

有點黏，又不會太黏的日子，如果伴侶想出去閒逛，不妨陪著；單身者有機會與優質桃花結緣。

【事業運★★★★☆】

可在富有創造性的專業領域中發揮出能量，不過在聽取意見與建議方面稍有欠缺。

【財富運★★★☆☆】

不怕辛苦者有機會收獲；投機取巧，不敢嘗試則難有進帳，甚至虧損。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00am 金桔綠

開運方位：東北方向

獅子座

短評：連身邊的人都被你的好心情所影響。

【整體運★★★★★】

愛情指數可望衝破最高點，雖然棋逢對手，但好運的你會在今天讓他看到什麼才是真正的實力；今天0、5是你的幸運數字，投資時注意運用它們，會有不錯的收穫；工作方面外在助力強，可望獲得實質性的突破。

【愛情運★★★★★】

愛情運很棒，有實質的收穫，例如：收到小禮物啦，得到有形的協助啦！

【事業運★★★★☆】

有利與同事互動，完成工作任務後，不妨找同事聊聊天、玩玩遊戲。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題；可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00pm 象牙白

開運方位：西南方向

處女座

短評：行動前應三思。

【整體運★★☆☆☆】

工作不求有功，但求無過，做好計劃為以後做準備。愛情運變化多端，有伴侶的人小吵小鬧的狀況此起彼伏，不過，也給平靜的生活增添了一分情趣。多留意財務問題，錢財誘惑多，應加強分辨能力。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者與另一半的相處上易出問題，要注意別把工作上的負面情緒遷怒在對方身上。

【事業運★★★☆☆】

面對突發事件快速做出決斷很重要，猶豫會使事情變得越來越復雜。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，得財不順，出現金錢耗損難積存的跡象。生意人恐出現金錢方面的困難，投資者要避免自信莽撞所造成的後遺症。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 脆梅青

開運方位：正東方向

天秤座

短評：對於愛情，切記寧缺毋濫。

【整體運★★★☆☆】

向你發出求愛訊息的目光很多，但卻都提不起你的興趣。會有破財的危險，出門在外一定要保管好自己的貴重物品，以免丟失。閒下來時心情莫名煩躁，不妨看看小說、聽聽舒緩的音樂，能使心情平復下來。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人相處愉快，在吃喝玩樂中感情不斷升溫；單身者眼光很高，難遇夢中人。

【事業運★★★☆☆】

很多任務都堆積在一起，應合理安排時間，分清事情的輕重緩急，有條理地進行處理！

【財富運★★☆☆☆】

有經手錢財的機會，但多是過路財神，對於投機財別抱太大希望。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00am 夕陽橙

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：今天頭腦敏銳，做事條理分明。

【整體運★★★★☆】

愛情平淡而和睦，雙方都能保持平靜的心態相處，感覺很融洽。工作表現比較出色，敏銳的直覺讓你輕易取得新的突破，得到上級的肯定與讚賞。多看專業書籍，或與專業人士共同討論生財之道。

【愛情運★★★☆☆】

動動你的腦筋，花點小錢送給心上人一個貼心的小禮物，他會很感動喔！

【事業運★★★★☆】

工作情緒高漲，做事速度與品質兼具，搭檔也會因此全力以赴，在良性互動中會產生不少智慧火花。

【財富運★★★☆☆】

有機會在競爭中得財，求財雖然較為費心吃力，但付出必有回報，甚至有額外收入。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 桐花白

開運方位：西北方向

射手座

短評：遇到麻煩時切忌急躁，以免影響判斷。

【整體運★★☆☆☆】

今天別聽信讒言，小心被小人惡語中傷或是挑撥離間，讓你跟伴侶產生嫌隙和矛盾。遇事多跟伴侶溝通協商，千萬別被周圍人的言行所影響。學習、工作遇到更大的挑戰，容易引起身體疲憊，要注意作息規律。

【愛情運★☆☆☆☆】

單身者有機會遇到桃花，但多是爛桃花。對伴侶別輕易允諾，如果不能兌現會影響彼此的感情。

【事業運★★★☆☆】

工作中突發事件較多，應保持清醒的頭腦，隨時做好應戰準備，別被困難嚇倒。

【財富運★★☆☆☆】

破耗之運，易有財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00am 杜鵑粉

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：宜靜不宜動，急於求成易出錯。

【整體運★★★☆☆】

今天需要多分心照顧家人，雖然有點疲憊，但更能感受到幸福。工作上會有機會出現，但不宜急進，需耐心分析情勢。可以花一些錢在朋友聚會、聯誼上，但不宜與朋友有借貸關係，易發生不愉快。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻感情平順，多安排時間進行交心對話，可讓兩個人的心貼得更近。

【事業運★★★☆☆】

工作較為平順，明顯的錯誤倒是不會出現，但在細節問題上還不能達到令上司滿意的效果，這方面需多加注意才行。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲等等，但不至於有大礙！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00am 淺海藍

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：借歌抒情是排解憂愁的好辦法。

【整體運★★☆☆☆】

對方模稜兩可的態度讓你感到苦惱，感覺遇到愛情的十字路口，有些不知所措。理財小有收獲，有節約習慣的人更是收效明顯。學生課業壓力較大，遇到的困難也極具挑戰性，需請教他人才能有所突破。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者戀愛運較弱，常把微笑掛在臉上可提升異性緣；戀愛中的人易被戀人誤會。

【事業運★★☆☆☆】

上司對你多加挑剔，會讓你覺得很煩，爭辯會被認為是一種無理取鬧，少說多做才好。

【財富運★★★☆☆】

大筆投資時，要好好的做功課，沒時間做功課就別投資唷！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：顯得急躁，做事缺乏耐性。

【整體運★☆☆☆☆】

不要過多依賴於投資環境，盲目相信別人的推介，自己的實際情況才是你投資時應考慮的問題。工作上和上司在理念上有點分歧，容易造成不合，應小心自己的言行。可能的話今天就多動動身子骨，安排些健身運動會給你帶來好心情。

【愛情運★☆☆☆☆】

易感孤獨寂寞，可主動安排聚會，約朋友一起參加戶外活動，可提升愛情運。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，急躁、好大喜功容易惹得一身腥，乖乖的把份內事完成比較重要喔！

【財富運★★☆☆☆】

小氣財神附身，在小氣中雖可囤積財富，然恐使人際關係不佳。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00pm 薔薇粉

開運方位：正南方向

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