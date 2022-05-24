每日星座運勢／獅子少金錢遊戲物慾 降低破財程度

2022-05-24

牡羊座

短評：不同場合不同表現。

【整體運★★★☆☆】

正處在矛盾中的伴侶，若還一昧講求面子不肯放低身段，將會進入很長的冷戰期；求職者面試時易有緊張感，難有最佳表現；今天適合洽談生意，落落大方的表現將留給對方穩重可信的印象。

【愛情運★★☆☆☆】

容易忽略伴侶的感受，產生矛盾、衝突的機率高。應主動示好，聽一聽伴侶的想法。

【事業運★★★☆☆】

運勢還好，只要能克服自卑心理就好。若再多下些功夫將專業能力表現出來，還有機會獲得上司表揚。

【財富運★★★★☆】

財運佳，可以相信直覺碰碰運氣，有小利可圖。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-3:00pm 玫瑰紅

開運方位：東南方向

金牛座

短評：借來的好運在你身上效用更大。

【整體運★★☆☆☆】

今天哪家有喜事，不妨去串串門子，沾點財氣。身邊不乏事業有成的朋友，別太固執，借用一下別人的力量，會讓你的工作順利很多。愛情運普通，單身者可參加聯誼活動，可提升愛情運。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會遇到不錯的對象；戀愛中的人想要穩定，不妨與戀人商討未來生活。

【事業運★★☆☆☆】

事業的生殺大權握在自己手上，會如何發展就要看你怎樣管理自己的負面情緒！

【財富運★★☆☆☆】

感情不如意間接影響工作意願，若無法有效控制情緒恐會自斷財路。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00am 珊瑚橙

開運方位：正南方向

雙子座

短評：很容易滿足的一天。

【整體運★★★☆☆】

情緒會有些許波動，但能得到另一半的關心，讓你感到快樂又滿足。工作上易受他人影響，面對眾多的意見應有所選擇，有自己的主見才好。財運一般，投資理財需等待時機，不可操之過急，開源節流會有不錯的成效。

【愛情運★★★☆☆】

單身者與異性交往時，多微笑能帶給你好運；已婚者在遇到難題時，則容易得到另一半的幫助。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易受到外力的干擾，例如：與人意見不合，或是計劃被迫中途改變。

【財富運★★★☆☆】

只要不投機，金錢損失的機會挺小的。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-7:00am 芒果黃

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：情緒起伏大，內心煩亂。

【整體運★★☆☆☆】

表面上很樂觀，笑臉迎人，其實內心有說不出的煩惱。別太壓抑自我，有心事不妨向另一半訴說，或是和好朋友聊聊，可讓你解開心結，真正讓心情平復。工作易分心，小心被上司逮到你的小尾巴。

【愛情運★★☆☆☆】

顯得有些消極，另一半也容易受到你的情緒影響，彼此的交流減少，氣氛有些尷尬。

【事業運★★☆☆☆】

對別人有強烈的不信任感，容易流於一意孤行，行事有些不計後果，小心四處碰壁。

【財富運★★★☆☆】

容易散財，不知不覺中已透支，不過，也因為你的好客而結識了不少朋友。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00pm 薰衣草紫

開運方位：正西方向

獅子座

短評：低調處理更有利於事情的發展。

【整體運★☆☆☆☆】

有情場飄泊感的人今天會有空歡喜的狀況出現，情緒越急躁會使事情更難圓滿；投資欠穩，支出容易出現失控的情況，小心因此刷爆信用卡哦！今天給人一種病懨懨的感覺，很是無精打采。

【愛情運★★☆☆☆】

有點自以為是，容易忽略另一半的想法，只顧著以自己的觀點來要求對方配合。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，工作壓力大，容易陷入負面思考，面對挫折會令你心灰意冷。

【財富運★★☆☆☆】

少點金錢遊戲、少點物慾，多少可降低破財的程度。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00pm 珍珠白

開運方位：東南方向

處女座

短評：幫助別人也是壯大自己。

【整體運★★★★☆】

埋頭苦幹，使你斬獲頗豐，但人際關係欠佳，又讓你難以體會到工作中的快樂。大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要挑花了眼哦！朋友們的投資回報多多，看得你眼紅，投資熱情不斷高漲，但得把握好時機才行。

【愛情運★★★☆☆】

一人獨處時，不妨幻想一下甜蜜浪漫的美景，這樣也能讓心靈感到滿足喔！

【事業運★★★★☆】

事業運佳，適合在今日做點文書、計算方面的工作；有機會的話，可以翻翻書來增加靈感。

【財富運★★★★☆】

善用快速果斷的智慧、靈感得財。賭運還不錯，可以嘗試短期、需要分析的金錢遊戲。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00am 竹葉青

開運方位：正北方向

天秤座

短評：融入群體才能趕走壞心情。

【整體運★★☆☆☆】

情感遭遇挫折，自己的壞脾氣讓對方難以忍受，陷入僵局。對於證券市場顯得極度恐慌，學會冷靜應對市場變化，才會有所斬獲。情緒有些低落，身邊的同事在暢談工作方案亦激不起你的興致。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者別抱著遊戲愛情的心理談戀愛，小心被他人玩弄；已婚者對另一半應耐心一點。

【事業運★☆☆☆☆】

工作中不宜強出頭，適合扮演配合者的角色，依計行事，循規蹈矩可順利度過。

【財富運★★☆☆☆】

投資前應多方考量，運勢不佳，衝動投資會讓你損失不小唷！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00am 竹葉青

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：珍惜眼前人。

【整體運★★★★☆】

開始新戀情的人，偶爾想起從前的他，仍有一種難以釋懷的感覺，其實幸福就在眼前；理財不必高深的學問，今天的好運勢就能幫助你大有斬獲；不必求工作稱不稱心，無論從哪裡著手，都會有不錯的機遇。

【愛情運★★★☆☆】

沒有太多愛情際遇的一天，去咖啡廳坐坐，或是去享受一頓美食，都能讓你心滿意足。

【事業運★★★★☆】

工作較忙碌，但能以良好的精神狀態積極處理，而且貴人助力強，讓你感覺有使不完的能量。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，但也容易把錢花在家人身上。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00am 芒果黃

開運方位：西南方向

射手座

短評：今天宜外出。

【整體運★★★☆☆】

單身者易在夜店、舞廳等娛樂場所遇到讓自己著迷的異性；炒股的人不要只盯著家裡的電腦螢幕，去證券市場看看會收穫更多行情和新資訊；工作比較馬虎，雖然不至於對公司造成嚴重損失，但留給上司和同事的印象不太好。

【愛情運★★★★☆】

已婚者少在約會時談工作，小心把氣氛弄糟；單身者多參加娛樂活動，有機會發生新戀情。

【事業運★★☆☆☆】

努力克制你的魯莽和衝動，做決定前盡量徵求他人意見，集思廣益比自己一意孤行要好。

【財富運★★★☆☆】

想賺錢又怕擔風險，經商者在沒有把握時不妨多請教高人，或者謀求有經驗的合作夥伴。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00am 墨玉綠

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：注意自己的儀表，給人留下好印象。

【整體運★★★★☆】

今天在感情上有小分歧，不要忽略了戀人的感受，心平氣和地溝通，才能讓幸福指數增加。工作上運氣不錯，出門可遇見貴人，中途若發生困難，能得到旁人的無私相助。頗有偏財運，不妨買樂透碰碰運氣。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛平和日，有些許外力的小干擾，不妨放對方自由一天吧！

【事業運★★★★☆】

吉星高照，特別是從事文職或者創作行業的人士，心思敏銳，有升職加薪的可能。業務工作者應加強和老客戶互動，可有不錯的斬獲。

【財富運★★★★☆】

保持樂觀的心態，偏財就容易走近你了！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-9:00am 薔薇粉

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：運勢波動比較劇烈，好壞參半。

【整體運★★★☆☆】

與伴侶相處出現小麻煩，不過卻讓彼此的關係變得更加緊密，可以說是因禍得福。財運上沒有好的機會，該繳的費用、該付的帳款應及時繳清。工作表現還不錯，任務順利完成，讓你有了充足的時間自行安排。

【愛情運★★★★☆】

單身者有約會的機會，別太在意自己的穿著打扮，主動為對方服務更能打動他的心。

【事業運★★★☆☆】

生活態度較積極，學習、工作都平順，宜趁熱打鐵，只要付出就容易獲得實質性的回報！

【財富運★★☆☆☆】

財運不太平順，應把錢財看淡點，得失心太重易被錢財所累。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-3:00pm 水晶紫

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：想推銷產品，先推銷自己。

【整體運★★★★★】

愛情際遇不錯，身邊圍繞著的異性中，耿直而又帶點憨厚的對象與你特別有緣；行銷人員應懂得包裝自己，這樣比較容易讓客戶信賴而促成合作；注意工作應酬對身體健康的影響，吸煙、喝酒適度就好。

【愛情運★★★★☆】

今日適合與心上人密切的互動，想辦法爭取共進晚餐的機會。

【事業運★★★★☆】

事業運頗優，態度上雖保守，可是良好的工作態度能使你快速的完成手邊的工作。

【財富運★★★★☆】

財運順利，大膽投資到熟悉的領域中，可得財豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00pm 桐花白

開運方位：東南方向

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