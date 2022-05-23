每日星座運勢／射手工作獲得成就感 發現經商管道

2022-05-23

牡羊座

短評：小心好心辦壞事。

【整體運★☆☆☆☆】

想為對方排憂解難，卻反而幫了倒忙，無奈之餘還有些沮喪；眼前看到的機遇並不見得適用於你，還需耐心等待下一次機會；與學習夥伴的互動性漸漸加強，不僅增進了彼此的瞭解，而且雙方還得以優劣互補。

【愛情運★★☆☆☆】

感情易出現裂痕，戀愛中的人易因第三者的介入而引發矛盾，面臨分手的危機。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不好，有點心情苦悶的感受，一旦被負面情緒所籠罩，容易導致小狀況不斷，尤其是涉及金錢方面的問題時，要謹慎些。

【財富運★☆☆☆☆】

忌衝動投資的日子，以免投機取巧不成反蒙受損失。有錢應存起來，或是做愛心，才是明智之舉。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00pm 碧空藍

開運方位：正東方向

金牛座

短評：感情有點小困惑，樂觀的心態很重要。

【整體運★★☆☆☆】

單身者對感情較執著，對方表現得若即若離，使你有點沮喪，不妨暫時冷卻追求的熱度，靜心思索今後的打算。投資上有機會遇到「柳暗花明又一村」的情形，興奮之餘更要為下一步的計劃做好準備哦！

【愛情運★★☆☆☆】

單身者戀愛機會多，但你對另一半的要求很高，戀情短暫；已婚者容易因錢而起爭執。

【事業運★★☆☆☆】

精神狀態不太好，易被家事纏身，難以專心投入工作，出錯的機率高。

【財富運★★★☆☆】

投資應三思而後行，切莫太過冒險。對於熱門股別急於投注，先觀察、多關注。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 可可棕

開運方位：西北方向

雙子座

短評：有貴人出現，要好好把握。

【整體運★★★★☆】

今天情緒控制得不錯，對另一半多花點心思，雙方就能相處很愉快。財運表現一般，切記不可把得失看得太重，免得引發精神焦慮。工作方面，與客戶商談機會增多，會有不錯的結果。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富日，無論是你主動還是他主動，總之，創造新鮮感是很重要的。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，在忙碌中有收穫，而且容易把古靈精怪的一面發揮得淋漓盡致。

【財富運★★★☆☆】

財運順遂，缺錢時不妨找長輩或好朋友協助，很容易得到資助。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00am 脆梅青

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：別為今後的發展路埋下隱患。

【整體運★★★☆☆】

在投資上對風險的估計太小，會給實際運作帶來隱患，一旦出現問題收手都來不及；工作上容易與同事因意見不和而產生爭論，要及時控制好自己的情緒，不要把事情鬧大；伴侶的一個擁抱便能消除不少在事業上的不順心。

【愛情運★★★★☆】

有機會認識朋友的朋友，一拍即合成為情侶的可能性極高，要把握機會喔！

【事業運★★☆☆☆】

心情顯得浮躁，對例行性公事感到厭煩，行政工作者要特別注意端正工作態度。

【財富運★★☆☆☆】

基本上，今日對財富不關心，這樣也好，因為財運也不怎樣！心情不佳時不妨花錢享受買快樂。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00am 玉米黃

開運方位：正北方向

獅子座

短評：心情愉悅的一天。

【整體運★★★★☆】

愛心人士今天會遇到可愛的小動物，有強烈的領養念頭，渴望從中找到樂趣；有晨跑習慣的單身者今天會邂逅心儀的異性，戀情就在那回眸一笑中產生；工作中的你顯得太專注，因而忽視同事間的問候，小心會讓人覺得你很自命清高！

【愛情運★★★☆☆】

活躍的一天，穿得美美、帥帥的再出門，今天的你特別容易引人注目、成為亮點。

【事業運★★★★☆】

思路清晰，溝通能力良好；開會討論時你的優勢凸顯，提出的建設性意見易受到上司肯定。

【財富運★★★☆☆】

金錢進進出出的一天，保持平常心，得失心不要太重，以免為錢傷神。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

處女座

短評：自己解決不了時要善於尋求幫助。

【整體運★★★☆☆】

對於你細緻的體察到他的情緒變化和需求，讓他備受感動；工作中出現自己無法解決的問題不往上報備，不但自己著急，反而會使事情錯過了最佳解決的時機；在碰到多年未見的同學時，因叫不出對方的名字而感到尷尬。

【愛情運★★★★☆】

單身者可向心儀的對象表白，成功的機率較高；已婚者感情生活豐富多采。

【事業運★★☆☆☆】

放鬆心情，別想太多，應將複雜的事情簡單化，以應付臨時派下來的各項任務。

【財富運★★★☆☆】

過度保守，懶得花腦筋計算研究，而喪失投資的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00pm 琉璃銀

開運方位：正東方向

天秤座

短評：從多重角度看待問題，以免鑽入死胡同。

【整體運★★★☆☆】

今天很積極地做事，為他人付出，但收獲甚微，會讓你想不通。付出不一定有回報，拋開得失心會讓你釋懷。內心苦悶時，不妨多與另一半交流，對方很樂意為你分擔，會讓你感到溫暖。

【愛情運★★★★☆】

用心感受伴侶的愛意，讓你體會到對方的辛苦，也更願意為對方做些事，以表示感激。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，有受制於人的不滿心態，要注意偏激思想會耽誤正事，也要注意禍從口出。

【財富運★★★☆☆】

多與人群接觸，自然能夠吸收資訊。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00am 古銅青

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：與人溝通注意言辭，切忌口無遮攔。

【整體運★★☆☆☆】

對事物做出評價的時候，用詞不要太過刻薄，言者無心，聽者有意。發現自己說錯了話，想要用物質來討好對方，只會讓自己破財，對方還不一定領情。少說話，多做事，是今天的萬全之策哦。

【愛情運★☆☆☆☆】

不要因為過去的感情經歷而不敢嘗試戀愛，也不要因為愛慕者增強而得意忘形。

【事業運★★★☆☆】

敏感的一面突顯，工作上容易因速度太慢，而耽誤緊急事項的進度唷！

【財富運★★☆☆☆】

對錢的敏銳度不高，小心破財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00am 芥末黃

開運方位：正西方向

射手座

短評：工作熱情高漲，樂在其中。

【整體運★★★★★】

不是因為工作不累，而是因為工作充實了生活，更因為做出的成績讓你很有成就感。有靈敏的金錢嗅覺，看看最新的報紙，有機會發現經商的好管道。機緣可遇不可求，發現它就不要放過它，只有窮追猛打才能得償所願。

【愛情運★★★★★】

今日是女性的大吉戀愛日，容易遇到滿意的情人。戀愛中人，可以感受到被人呵護的滋味。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，是個挑戰自我膽識的日子，該爭就爭，該接受就接受，要建立自己的原則。

【財富運★★★★☆】

充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主與賺錢機會，有利於在外洽商；關在家裡、作風保守的人，就感受不到今日的好運！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00am 芒果黃

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：貴人運超強的一天。

【整體運★★★★☆】

平時累積的人脈，今天多能派上用場，尤其是在工作上，關鍵時刻易得貴人相助。有參加團體活動的機會別放過，在人群中人氣會不斷攀升。晚上可多留意財經方面的新聞，可能會有對你而言幸運的訊息。

【愛情運★★★☆☆】

今天的你顯得特別溫柔，笑容燦爛，讓周圍的異性忍不住多看你兩眼。

【事業運★★★★★】

事業運頗優，能開開心心的工作，而且有付出三分、得到七分的好運喔！

【財富運★★★★☆】

財運、投資運都很不錯。知名度越大，朋友越多，賺的錢就越多。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00am 瑪瑙黑

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：別輕易愛，愛了就別輕易放手。

【整體運★★★☆☆】

感情出現問題時別輕易說「分手」，這樣他愛你越深就被你傷的越重，即使和好了也會在他心中留下陰影；你的理解接受能力很強，對於上司指派的新任務很快就能上手；千萬記得要吃早餐，不然整個上午會提不起勁。

【愛情運★★☆☆☆】

憂樂兩極化的一天，常會有感而發，觸景傷情。單身者有機會跟朋友傾訴，獲得情感安慰。

【事業運★★★★☆】

有機會受到上司賞識，但重任在肩，壓力隨之而來，需把握重點。

【財富運★★★☆☆】

好逸惡勞會成為財神避而遠之的對象。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：減少人際交往，可避免衝突。

【整體運★★☆☆☆】

今天不太適合約會，易不歡而散。單身者最好一個人靜靜的看書、聽聽音樂。在工作上有些情緒不穩定，工作進展比較緩慢，得注意調節好情緒。財運較一般，適合謀求智慧財、專業技能財，對樂透等不要心存僥倖。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者對另一半的熱情下降，讓另一半覺得莫名其妙，不知道如何配合你的腳步。

【事業運★★☆☆☆】

工作時容易受到心情的干擾，有些灰色思想或是好高騖遠，難以用心投入工作。

【財富運★★★☆☆】

精打細算的頭腦，今天不易發生吃虧事件。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00pm 硃砂紅

開運方位：西北方向

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