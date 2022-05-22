每日星座運勢／巨蟹眼光獨到可投資 新興行業獲利
2022-05-22
牡羊座
短評：不要坐以待斃。
【整體運★★★☆☆】
賦閒在家者今天特別容易招惹另一半的嫌棄，他的嘮嘮叨叨讓你很煩；待業或失業的朋友今天可出去多走走，瞭解一些招聘訊息，找到合適自己工作的機率很大；今天領悟能力發揮奇效，學生可去參加競賽班培訓。
【愛情運★☆☆☆☆】
愛情運低落，孤獨的感覺布滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得距離好遙遠。
【事業運★★★★☆】
應酬頻繁，拜訪親友、吃喝玩樂，沉浸在歡喜氣氛中。
【財富運★★★☆☆】
有想法但不願行動，喜歡傳授他人致富訊息，讓別人來驗證你的發財密笈。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：7:00-9:00am 遠洋藍
開運方位：東北方向
金牛座
短評：朋友亦有好有壞。
【整體運★★★★☆】
單身者今天的愛情運有衝刺最高點的趨勢，得益於身邊死黨們的鼎力相助，愛情運必是好上加好。不宜將錢財過多顯露於人前，容易招來無法追回的麻煩帳。學生族找到適合自己的學習方法，進展會明顯不少。
【愛情運★★★★★】
異性緣超級旺的，容易得到異性朋友的關照呢，很適合參加團隊活動喔！
【事業運★★★★☆】
展現知性的一面，處理事務老練成熟，而且與人相處時態度謙和，深得長者的好感。
【財富運★★★☆☆】
謹防貪心、好大喜功、看表不看裡所引發的財務危機。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：5:00-6:00pm 竹葉青
開運方位：西北方向
雙子座
短評：休息好，確保精力旺盛。
【整體運★★★★☆】
今天單身者在追求幸福的過程中易遭到異性打擊，不管對方是有意或無意，都讓你尷尬萬分。財運方面錢財花費較大，購物以及請客讓你的荷包縮水速度很快，有點囊中羞澀的感覺。今天適宜增加睡眠，養精蓄銳。
【愛情運★★★☆☆】
適合靜心修養，不宜想感情之事。盲目的追求愛情，只會陷入愛情陷阱。
【事業運★★★★★】
運勢強盛，有機會在外洽談中獲得重量級人物的指點，對你的事業發展很有助益。
【財富運★★★☆☆】
錯誤判斷會使金錢嚴重流失。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：9
吉時吉色：7:00-8:00am 石榴紅
開運方位：東北方向
巨蟹座
短評：好運降臨。
【整體運★★★★★】
財神對你特別眷顧，走路都有機會撿到便宜。愛情進展得順利，戀人之間懂得相互珍惜在一起的美好時光，平淡中更添溫情。今天是充實自我的好時機，對事物的理解力很強，學習起來也就神速。
【愛情運★★★★☆】
有機會吸引到好桃花靠近，跟周遭的朋友接觸互動也頗為愉悅，容易結識新朋友。
【事業運★★★★☆】
表現能力特別強，在交際上的大方舉止，易獲得他人的肯定，讓你收穫頗多。
【財富運★★★★★】
財運暢通無阻，眼光獨到，投資新興行業可獲利豐厚。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：8:00-10:00pm 金桔綠
開運方位：西北方向
獅子座
短評：人際關係帶來了好的回報。
【整體運★★★★★】
平時花足功夫的人際關係今天發揮作用，各部門的鼎力合作與配合使你的工作開展的比預期還要順利；感情事故也因朋友的介入和勸說而得到修復；投資理財應在規避風險上花點時間和精力研究，必要時可求助金融領域的朋友。
【愛情運★★★★☆】
已婚者易得到另一半的重視，有什麼要求都可以提出來；單身者容易有意想不到的桃花！
【事業運★★★★★】
有機會幫同事調解紛爭，也因此能獲得同事的信賴呢！
【財富運★★★★☆】
滿腦子都想著錢，有錢才有安全感的一天。也因為對錢的敏銳度較強，所以適合積極經營財富。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-12:00pm 琥珀橙
開運方位：東南方向
處女座
短評：平順安好，卸下偽裝就能自由自在。
【整體運★★★☆☆】
與朋友來往甚密，輕鬆的閒聊讓人心情愉悅，也因此結識不少異性朋友。工作進展順利，雖然中途會遇到一些難題，但在貴人的協助下圓滿解決。易把錢財花在朋友身上，但能獲得友誼與快樂。
【愛情運★★★☆☆】
愛情的氣氛頗為浪漫，與戀人約會時先把工作放一邊，以免影響了愉快的心情。
【事業運★★★★☆】
好運常光顧，有不少意外的驚喜，先前付出的努力也容易看到成效！
【財富運★★☆☆☆】
消費上總得不到有效的控制，往往在最後一刻猶豫，打消節約的念頭。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：4:00-6:00am 琉璃銀
開運方位：正北方向
天秤座
短評：幸運的一天。
【整體運★★★★★】
邀幾個好友一起去郊外野餐，良好的愛情運勢易在這種場合顯露出來哦！誰說紙上談兵欠妥？今天的你便能因此提升自己的財運；行政工作人員與同事相處融洽，且頗得他們的喜歡。
【愛情運★★★★★】
今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與有緣人邂逅喔！
【事業運★★★★☆】
自我推銷變得高超的時刻，人氣會自然地聚集到你身上。
【財富運★★★★☆】
賺錢不費力，業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成。股票族今日可以獲利了結。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：1:00-2:00pm 葡萄紫
開運方位：東北方向
天蠍座
短評：直覺靈驗的一天，趁著腦子清晰有想法應快速行動。
【整體運★★★★☆】
安排一些健身運動，會給你帶來好心情，並能在運動的過程中想通長久以來的困擾。給朋友送上一份小小的心意，能夠增進彼此的友誼。感情生活需潤滑劑，約另一半去音樂會聽聽歌可讓愛情升溫。
【愛情運★★★★☆】
你全副心力都投入到工作中，容易忽略了身邊一直在默默守候你的另一半喔！
【事業運★★★☆☆】
心情平和，適合探親訪友，在與親友的交談中，有機會獲得良好的工作機會。
【財富運★★★★★】
投資上眼光不錯，容易賺到錢。有餘錢不妨收藏金石玉器、古董等，留待日後增值。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：10:00-12:00pm 咖啡棕
開運方位：東南方向
射手座
短評：歡歡喜喜的過一天。
【整體運★★★☆☆】
剛接觸的異性會因為你的不修邊幅而不再想搭理你，要注意自己的儀容；今天的財運比較不錯，雖然會有支出，但收入也會不少；多去親戚朋友家拜訪，增進一下感情。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛中的人應珍惜情人，玩愛情遊戲容易失去愛情；單身者對異性熱情一點，可提升戀愛運。
【事業運★★★☆☆】
在實施計劃的途中，看似困難重重，但你的堅毅不拔會為你帶來契機，要堅持喔！
【財富運★★★☆☆】
有閒置資金的話，可進行小額投資 。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：2
吉時吉色：7:00-8:00am 鈦晶金
開運方位：西北方向
摩羯座
短評：放鬆休閒的好日子。
【整體運★★★☆☆】
戀愛中的人今天可找時機給對方一個驚喜，可望打破沉悶的戀情。財運難見晴天，不如暫時先放一邊，靜靜等待機會的來臨。從事服務性行業的人今天能遇到大貴人。
【愛情運★★☆☆☆】
除了甜言蜜語，也可以試著把心中的委屈說給另一半聽，對親密愛人沒必要覺得丟臉喔！
【事業運★★★★☆】
有機會展現領導能力，無論在工作或生活上都能呼風喚雨、隨心所欲。
【財富運★★☆☆☆】
想以轉行來發財比較困難。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：5:00-6:00pm 遠洋藍
開運方位：東北方向
水瓶座
短評：為愛努力耕耘。
【整體運★★★★★】
已婚者懂得重視且珍惜彼此的感情，不斷努力付出，澆灌幸福之花；對投資雖只是抱玩玩看的心態，並不十分認真，但獲利的機會卻很大；有時間陪家人去戶外野餐吧，不僅能增進感情，並能使自己完全放鬆。
【愛情運★★★★★】
單身者容易得到異性的追捧，讓你有些飄飄然；戀愛中的人感情生活浪漫甜蜜。
【事業運★★★★☆】
心情平和，很能為身邊的人著想，即使扮演小丑娛樂大眾也樂此不疲，非常受歡迎。
【財富運★★★★☆】
財運太棒了！正財、偏財都有，是投資理財的好日子。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：7:00-8:00pm 蜜瓜黃
開運方位：東北方向
雙魚座
短評：受到眾人的關注，有被重視的感覺。
【整體運★★★★☆】
平時不太熟悉的人都會主動地向你示好，讓你有點意外的興奮。已婚者也能靜下心來與另一半促膝談心，對家庭的未來充滿信心，共同描繪生活的藍圖。找一些相關的證券訊息看看，為下一輪的投資做好準備。
【愛情運★★★★☆】
有機會與舊情人重逢，內心的愛情之火再次被點燃，但進一步發展機會並不大。
【事業運★★★☆☆】
內心沉悶，容易胡思亂想，適合四處散散心，找朋友聊聊天，別把自己憋壞了。
【財富運★★★★☆】
財運變化多，大多會由壞變好、從散而聚。容易得到長輩幫助，也有機會收到禮物。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：5
吉時吉色：5:00-7:00am 石榴紅
開運方位：正東方向
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