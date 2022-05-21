每日星座運勢／金牛向外活動有好運 金錢流動較大

2022-05-21

牡羊座

短評：時間觀念有待提升。

【整體運★★★☆☆】

已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活，為他創造點溫馨浪漫的氣氛不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定；行事略顯衝動，易造成錢財損失，之後才後悔莫及；財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績，獎金分紅很豐厚哦。

【愛情運★★★☆☆】

已婚的人感情平穩發展，有時間不妨陪伴侶探親訪友，與親友共享的時光是非常快樂的。

【事業運★★☆☆☆】

表面平靜，內心卻翻江倒海，一句話、一件小事都會讓你大發雷霆，急需控制好情緒。

【財富運★★★★☆】

有一夕致富的機會。別寄希望於賭博上，小心破財。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00am 櫻桃紅

開運方位：西南方向

金牛座

短評：與外界接觸頻繁，能感受到周圍人的善意。

【整體運★★★★★】

向外活動會有好運降臨，宅男宅女難有此等美事。在團體活動中能感受到他人的熱情，打開心扉就能感到暢快。在異性面前有機會表現自己，不妨將你最好的一面展現出來，會獲得掌聲與鮮花，愛情也會悄然而至。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，有異性主動向你表達好感時，如果不喜歡應婉言拒絕，拖拖拉拉會給你帶來很多困擾。

【事業運★★★★★】

在社交方面，也可透過同事或朋友結識一些夥伴，擴大自己的人際網。

【財富運★★★★☆】

辛苦耕耘後才能得財的一天。金錢流動變化性較大，有多重進財的跡象，可是也容易有多方面的開銷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-3:00pm 苔蘚綠

開運方位：正西方向

雙子座

短評：別強迫別人，多反省自我。

【整體運★★★☆☆】

與人交流的時候不要把自己的意識強加給他人，也就能省去無謂的紛爭。即使玩些小牌之類的遊戲，也不可有大撈錢財的念頭，當成純娛樂，反而讓你輕鬆許多。適合聽聽輕柔歡快的音樂，你的心情會相當愉悅。

【愛情運★★☆☆☆】

忙於應付工作，與另一半的溝通短缺，感情容易出現危機；單身者在工作中能得異性助力。

【事業運★★☆☆☆】

熱心助人卻得不到感激，反而被誤會，真是吃力不討好，這會讓你感到內心鬱悶！

【財富運★★★☆☆】

在投資上要膽大心細，方能見成效。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-1:00pm 蘋果綠

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：重視環境的清潔衛生，可提升好運。

【整體運★★★☆☆】

今天的愛情溫度剛剛好，約對方看場電影，可讓平淡生活散發出玫瑰的氣息；注意平復緊張或興奮的情緒，學習的狀態才能達到最佳；至於生意人，衛生環境的好壞對你的生意極有影響，檢查一下店面、貨物甚至你腳上的皮鞋是否乾淨。

【愛情運★★★☆☆】

單身者會有些不順，容易遇到不適合的桃花，讓你費心勞神；已婚者暫時小別，以免爭吵。

【事業運★★★☆☆】

會忙著私事，忙碌的同時多少會讓你有點疲憊，要多注意身體。

【財富運★★★☆☆】

錢財進出頻繁，不過錢財花在自己身上居多。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-3:00pm 珊瑚橙

開運方位：東南方向

獅子座

短評：心情好，桃花自然來。

【整體運★★★★★】

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，注意不要太過於自我，自然會有成功結緣的機會。今天可密切關注市場動態，容易發現不錯的投資訊息，注意把握。休息時可約朋友一起去郊外踏青，感受一下大自然的美。

【愛情運★★★★☆】

特別能感受另一半對你的關懷，這讓你滿臉都洋溢著幸福，你也別忘了把愛回饋給對方哦！

【事業運★★★★★】

特別能享受生活，心情愉快，做起事來也很起勁，收穫頗多。

【財富運★★★★☆】

財務運作頻繁，金錢流通快速的一天。理財上呈現積極大膽的作風，易把握商機。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-5:00pm 珍珠白

開運方位：東南方向

處女座

短評：桃花運相當好的日子。

【整體運★★★★★】

一個不經意的邂逅就能成就一段良緣。好好精心打扮一番，即使沒有什麼事，也可以到處轉轉，不可放過愛情。朋友的Party當然要參加，你的幽默活潑能帶動氣氛，也讓你成為聚焦點，對於異性投來異樣的電波要善解風情才好哦。

【愛情運★★★★★】

愛情運還不錯啦，向外活動容易發生特殊的機遇喔！

【事業運★★★★☆】

需要提高自己隨機應變的能力，否則當有表現機會降臨在你身上時，很容易錯過。

【財富運★★★☆☆】

財運不強，錢財有節餘就拿去儲蓄、買保險吧。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00pm 冷泉藍

開運方位：東北方向

天秤座

短評：想要什麼就主動表達。

【整體運★★★★☆】

穩固深切的愛情需以沒有障礙的溝通作為基礎，想要什麼就直接向伴侶說出來為好；今天宜進行積極性投資，可以「可承擔風險比重＝100－目前年齡」比重作為資金分配參考；精力旺盛，不妨與朋友進行刺激性娛樂活動。

【愛情運★★★★★】

豐富多元化的一天。單身者有機會趕很多場約會。戀愛中人彼此相處愉快，開開心心。

【事業運★★★☆☆】

似乎只顧自己，有忽略他人感受的傾向，別忘了自己的允諾，再忙碌也要信守承諾唷！

【財富運★★★★☆】

有充裕的存款想放手一搏。若條件許可，可放寬投資步伐，大碼投資。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00pm 桐花白

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：好情緒可以帶動好運勢。

【整體運★★★★★】

單身者有機會向心儀的對象表白，易獲得令你滿意的回應。人逢喜事精神爽，你對周圍的人都會顯得特別友好，與大家分享你的喜悅。財運亨通，買樂透中獎機率高，但不可貪多！

【愛情運★★★★☆】

單身者外出時，有機會感受電影、小說裡的那種浪漫邂逅，注意把握良緣。

【事業運★★★★☆】

對身邊的事物都表現出極大的熱情，對自己感興趣的事務處理起來得心應手，易有收穫。

【財富運★★★★★】

偏財運很不錯，可以考慮添置傢具、裝修房屋等，易有驚喜。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00am 珍珠白

開運方位：正西方向

射手座

短評：人無完人，亡羊補牢尚不晚矣。

【整體運★★★☆☆】

今天錯怪了朋友，多源於自己的疑心病過重，用最有誠意的方式向朋友道歉吧；去書店，點杯咖啡，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通扔掉；今天的財運不錯哦，股票大漲一波讓你賺得個荷包滿滿，但是不能太貪心，還是見好就收哦。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者對愛情的需求度較低，與其和另一半待在一起無話可說，不如和好朋友熱鬧開懷。

【事業運★★☆☆☆】

長輩對你有諸多要求，感覺有很多雙眼睛都在盯著你，要特別注意自己的言行舉止。

【財富運★★★★☆】

管理錢財有一套，適合替人管帳、理財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00am 杜鵑粉

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：受人歡迎，聚會頗多的一天。

【整體運★★★★☆】

交際應酬較多，會在玩樂中結識不少新朋友。在愛情上有逢場作戲的傾向，想獲得真情不易；已婚者要小心另一半吃醋，發脾氣。運勢對求職者特別有利，在應徵時無需刻意打扮，只要表現出你的能力就好。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人多安排與對方相處，會發現你與對方有共通點，讓你對這段感情更有信心！

【事業運★★★★☆】

頭腦清晰，能夠全面的思考問題，在處理邏輯題型上易有不錯的表現。

【財富運★★★★★】

財神爺光顧囉！財富不會從天而降，只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債、與人談判金錢、討論佣金問題！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 香吉士黃

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：心情像花一樣盛開的一天。

【整體運★★★☆☆】

學習易在今天收到成效，並受到家長的肯定，保持謙遜便會有更明顯的進步；今天隨好友聚餐，很能表現自己舉止得體、談吐風趣的一面，讓你春風得意、滿面紅光，不過也不可太張揚哦；會收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力。

【愛情運★★★★☆】

很久沒有對心愛的人說甜言蜜語了嗎？今日就是表達愛意的時候，讓對方感受你的溫柔。

【事業運★★★☆☆】

精力旺盛，期待獲得認可，有積極的行動。但要注意方式與方法，別急於求成。

【財富運★★★☆☆】

良好的人際關係，能為你帶來好的財運。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00pm 寶石藍

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：對生活充滿自信，春風滿面的一天。

【整體運★★★★☆】

已婚者與另一半彼此卸下心防促膝長談，把生活中的小摩擦化解，感覺又回到了熱戀前。好好在家過兩人的世界，不宜外出玩金錢遊戲，賠了夫人又折兵的時候才心疼可就不值了。

【愛情運★★★★☆】

單身者渴望戀愛，不如改變一下造型、買件新衣服，好好打扮一下可提升愛情指數唷！

【事業運★★★★☆】

你容易成為他人訴苦的對象，你的熱心也讓對方感動，你自己也很有滿足感。

【財富運★★★☆☆】

錢財方面，應腳踏實地，切勿太急進，穩中求勝才能確保成果。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-4:00pm 羽絨白

開運方位：正東方向

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