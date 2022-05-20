每日星座運勢／牡羊事業上表現得宜 易贏得好口碑

2022-05-20

牡羊座

短評：異性緣相當好的一天。

【整體運★★★★★】

工作上容易得到異性的幫助，如期完成任務。單身者有機會收到暗戀對象發來的表白郵件，好好把握「丘比特之箭」吧！投資方面不可一味的聽信消息，應結合專業本領才能保證投資的精準性。

【愛情運★★★★★】

今天的你特別容易吸引異性的目光，整個人看起來光芒四射，很有魅力。

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，遇到疑難雜症也總能順利解決，貴人多來自長官、上司。有難題時，找上司就對囉！此外，表現得宜易贏得好口碑。

【財富運★★★★☆】

財源順遂，遇到金錢困難時，只要積極開口，就不難獲得金援。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-1:00pm 遠洋藍

開運方位：西北方向

金牛座

短評：注意矛盾的一體兩面性。

【整體運★☆☆☆☆】

不要把對方想得過於完美，如果發現他並不如想像的那樣，會產生深深的失落感。工作太多便會有打退堂鼓的想法，缺乏恆心讓你難有突破。最好不要輕易與人承諾，會有無法兌現的情況出現，以免客戶對你失去信心。

【愛情運★☆☆☆☆】

求愛慾望強烈，有縱慾的傾向，流連於酒色之中，小心因此而身陷桃色陷阱中，

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，工作上會有小障礙發生，容易受到外力的干擾而改變已經規劃好的進度。

【財富運★★☆☆☆】

易買到價超所值、重看不重用的廢物。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00am 玉米黃

開運方位：西南方向

雙子座

短評：今天情緒較低落，容易被小事刺激。

【整體運★★☆☆☆】

今天你的事務繁忙，沒有時間與戀人聚在一起。工作上相當被動，易有繁重的壓力感，總是覺得力不從心。今天易與家人溝通，買份禮物送給自己的親人，讓他們感受到親情的溫暖。

【愛情運★★★☆☆】

心思全在工作上，容易忽略了另一半，別忘了回到家給對方一個擁抱哦！

【事業運★★★☆☆】

工作進展平順，會因為不經意地為同事分憂，而獲得一份珍貴的友誼。

【財富運★★☆☆☆】

過度計較、愛佔他人便宜、得失心重反而會因小失大，被財神拋棄唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00am 玳瑁棕

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：心情愉悅，好運氣大大增強。

【整體運★★★★☆】

愛情要來擋也擋不住，就算不想談戀愛，內心還是感覺很甜蜜！多與長輩接觸，容易學到理財小竅門，對擔負家計、持家者幫助不小。工作量較大，但積極的態度能讓你感到充實。

【愛情運★★★★★】

單身貴族們，今日是與異性朋友接觸的好機會，主動參加團體活動就能幫自己多創造一份機緣喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合動腦型的工作，分內之事做完時，不妨提早規劃往後的進度。

【財富運★★★★☆】

多留意市場動態及媒體訊息，有機會獲得不錯的商機。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00am 萊姆黃

開運方位：正東方向

獅子座

短評：謹慎交友，切忌輕信。

【整體運★★☆☆☆】

戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症；和朋友一起去釣魚吧，看日出賞日落，今天大自然的美好有助於淡化彼此的距離感；出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻之間應尊重彼此的不同觀念，不要一口就否定對方，也不要擺出漠視的態度才好唷！

【事業運★★★☆☆】

工作進展順利，但總覺得太過平淡，希望能做出點不一樣的成績來，但又有點力不從心。

【財富運★★★☆☆】

在資金周轉的過程中務必要謹慎，謹防財務的小洞變大洞。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00pm 苔蘚綠

開運方位：東北方向

處女座

短評：今天上班很輕鬆。

【整體運★★★☆☆】

深紫色對你有很強的助運作用，中午休息時不妨出門走動走動，能遇到與你性情相近且有益於你事業發展的人；投資的小道消息應接不暇，幸好身邊有人能助你剔除假象；應試者面試受阻，提前半小時出門才能免除阻礙，面試結束還會有意外收穫哦！

【愛情運★★★★☆】

單身者與熱情、活潑的異性特別有緣；戀愛中的人婚姻運佳，適合談婚論嫁。

【事業運★★★☆☆】

心情不穩定，越是煩亂越易出錯，盡量讓自己維持平和心情去處理難題，這樣才能將問題快速解決。

【財富運★★★☆☆】

很捨得把大筆鈔票花在心愛的人身上，偶爾還是要睜大眼睛看看，若遇人不淑，那就血本無歸囉！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00am 蘋果綠

開運方位：東北方向

天秤座

短評：微笑是你的殺手鑭！

【整體運★★★★☆】

你的微笑在異性面前極具殺傷力，不妨在心儀對象面前露兩手，輕易就能俘獲他的心。今天很會帶動公司的氣氛，在輕鬆的工作環境下，工作起來也特別順心；但財運較弱，高額的投資很難得到同等的回報。

【愛情運★★★★★】

今日的你表面正經，內心對愛情卻非常狂野，那就努力的放電並製造一點樂趣吧！

【事業運★★★★☆】

易得幸運女神眷顧，不妨卯足勁將前幾天的疑難問題逐一解決。

【財富運★★★☆☆】

沒有什麼特殊的得財管道，千萬別做白日夢，辛勤付出才可望有收穫。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00am 櫻桃紅

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：運勢平順，得益於朋友助力。

【整體運★★★☆☆】

朋友運頗佳，與之聊聊心得，互相提示工作的重點，新的策劃易浮現；感情上不要把希望寄托在朋友的評價上，先看清對方的本質再決定交往與否吧；父母的一句話可能會讓你轉移投資方向，需仔細斟酌新方向的可行性。

【愛情運★★☆☆☆】

小別勝新婚，保持距離以策安全，因為今天的你太敏感了，懷疑心挺強的哦！

【事業運★★★★☆】

機會頗多，若無法確定自己有充足的把握，可求助於親友，他們會給你有利的幫助。

【財富運★★★☆☆】

面對高風險投資，你的每一步要更謹慎！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-7:00am 夕陽橙

開運方位：東南方向

射手座

短評：精神恍惚，工作心不在焉。

【整體運★★☆☆☆】

熱心助人卻得不到感激，反而被誤會，真是費力不討好，這讓你感到內心鬱悶。事業上，別太過於執著以往的成就，稍做改變就易看到新的希望。進財管道不多，要減少不必要的應酬才能節省開支。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中人適合表白、求婚，容易獲得滿意的回應；已婚者與另一半約會，製造一些浪漫吧！

【事業運★★☆☆☆】

有些三心兩意，容易被工作以外的事物所吸引，無法集中精力工作，小心無法保證工作進度。

【財富運★★☆☆☆】

應酬多，花錢如流水。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00am 石榴紅

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：生活需要調劑，一味地埋首工作，恐會造成很大的壓力。

【整體運★★★★☆】

今天可以邀請朋友去大吃一頓，美味的食物會讓你的心情舒暢。工作上與同事之間的配合很有默契，進展得有聲有色，可望獲得上司的嘉獎。桃花運不錯，有機會與心儀的對象進一步發展，不要錯過機會。

【愛情運★★★☆☆】

感性的一天。感情很豐富，很想跟情人同進同出，主動約對方去享用晚餐吧！

【事業運★★★★★】

事業運頗優，特別有利於業務開發工作；上班族也會有好事降臨，想與主管溝通的話就趁今天吧！

【財富運★★★☆☆】

想賺錢就別投機，努力工作比較實在。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-3:00pm 可可棕

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：今天心情平和，即使有煩惱，也能一笑置之。

【整體運★★★☆☆】

對愛情有點過於敏感，容易被旁人不經意的一句話、一個動作誤導，產生一些消極的想法。理財頗為順利，細膩的態度讓你檢查出不少有待商榷的問題，並獲得圓滿解決。拜見客戶時表現不錯，會得到客戶的肯定。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，戀愛中人謹防胡鬧、耍性子，單身者專心工作會更好。

【事業運★★★★☆】

精力旺盛，有什麼想法都可以積極行動，正是你好好表現的時機。

【財富運★★★☆☆】

賺錢會辛苦一點，必須辛勤的耕耘才有收獲。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00am 寶石藍

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：愛情甜蜜，還會有意外的收入。

【整體運★★★☆☆】

今天有機會和戀人一起看電影，加深彼此的依戀。工作上風平浪靜，能順利接到新業務，增加一筆額外收入。抓住與人互動的機會，易結識貴人，對你將來的學習和事業都有很大的幫助。

【愛情運★★★☆☆】

單身者對異性出手大方，常有異性圍著你轉；有伴侶的人溝通較少，易引起誤會。

【事業運★★★☆☆】

吃喝玩樂的機會多，讓你無法集中精力工作。做事時應收起玩樂心，多一點細心才好。

【財富運★★★☆☆】

暗財運偏弱，想要暗中獲得支援或暗中有額外進財管道，似乎不容易耶！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00am 玉髓紅

開運方位：正南方向

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