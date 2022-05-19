每日星座運勢／天秤把握機會找商機 易遇特殊戀情

2022-05-19

牡羊座

短評：今天頭腦敏銳，做事理性有原則。

【整體運★★★★☆】

愛情平淡而和睦，雙方都能保持一種平靜的心態相處，顯得較融洽。工作表現頗為出色，敏銳的直覺讓你輕易做出新的突破，得到上級的肯定與讚賞。晚上有機會與專業人士共同討論生財之道。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，沒有什特殊變化，兩性之間可以平和相處！

【事業運★★★★☆】

事業運佳，適合在今日做點創意設計、文書計算一類的工作。只要積極點，你的想法容易被採納！

【財富運★★★☆☆】

有利於主動向外發展，從事貿易、旅遊、運輸行業者，易在辛勞中得財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-3:00pm 咖啡棕

開運方位：正南方向

金牛座

短評：追求浪漫時很容易讓錢財流走。

【整體運★★★☆☆】

今天情緒高漲，工作中精力旺盛，能很快完成工作任務；與伴侶的約會要講究心意和新意，這樣才會讓他印象深刻；花費比較大，顯得沒有節制，要盡量做到理性消費，即使是有必要的支出，也應貨比三家。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人多與戀人到熱鬧有趣的地方，可以讓愛情升溫；單身者多外出可有不錯的際遇。

【事業運★★★★☆】

工作目標明確，能快速掌握重點，易取得良好的成效。

【財富運★★☆☆☆】

想要賺錢不易，有閒錢不妨拿出來疏通人際關係，為日後的財務往來打下基礎。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00am 竹葉青

開運方位：東南方向

雙子座

短評：切忌喝酒誤事。

【整體運★★★★☆】

今天飯局邀約較多，很容易與親戚、朋友拚起酒來，要注意自己的酒量，以免醉後失言又失態，得罪了人家而不自知；夫妻間應多尊重彼此，千萬不可當眾丟了對方的面子；出門時盡量步行或乘車，自己開車出門容易遇到交通事故。

【愛情運★★★★☆】

約會最好找個安靜的地方，小心中途被人打擾喔！

【事業運★★★★☆】

會突然接到新的任務，讓你有些措手不及。別緊張，分出輕重就能輕鬆應對。

【財富運★★★☆☆】

特別愛花錢的一天。荷包裡的錢放少一點，信用卡快點藏起來，省得亂花一通後又會後悔不已。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00pm 玉髓紅

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：貴人相助，事業可望有新的發展。

【整體運★★★☆☆】

創業者今天會遇上有背景且財力雄厚之人，對你將來的事業很有助益。有專長者會得到意外機遇，不僅提升了專業技能，也豐富了自己的生活。戀愛中的人有機會遇上極具魅力的異性，戀情出現小波折。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣佳，單身者與異性吃喝玩樂的時間增多，但是想戀愛還需耐心等待。

【事業運★★★☆☆】

工作上，中規中矩地完成上司交付的工作就能獲得嘉獎，給人踏實勤勉的印象。

【財富運★★★☆☆】

花錢慾望強烈，喜歡在朋友面前擺闊，小心透支。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-9:00am 芒果黃

開運方位：正西方向

獅子座

短評：邀朋友喝喝茶是不錯的選擇。

【整體運★★★☆☆】

單身者的桃花有些亂，今天還是不要碰的好，找幾個同性朋友聊聊反而自在；頭腦容易發暈，不宜出入股票市場，判斷有失精準；工作中與同事相處很融洽，平時不太打交道的同事也會有機會增進情誼。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人容易感受到伴侶的冷淡，你不妨多關心對方，讓他把心裡話說出來。

【事業運★★★☆☆】

人際相處上易生是非，逢事盡量別強出頭，謙遜退讓為妙，這樣麻煩事、吃力不討好的事就不會上身。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲，判斷錯誤等等！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00pm 桐花白

開運方位：西北方向

處女座

短評：工作顯得輕鬆許多。

【整體運★★☆☆☆】

對方的心思不必費心去猜，不妨找他聊聊，與戀人間的隔閡只是一場誤會。行運之路頗為平靜，投資理財難有突破。工作上的事情工作時間談就好，將心態放平和一點，這樣才容易抓住更多的機遇。

【愛情運★☆☆☆☆】

爭執超級多，容易感受到對方的蠻橫無理，保持距離以策安全。

【事業運★★★☆☆】

別因一昧追求和諧而放棄個人利益，該爭取的時候就要堅持，表現出你的競爭力。

【財富運★★☆☆☆】

破財大多是因為貪小便宜或迷糊健忘引起的。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00pm 古銅青

開運方位：東北方向

天秤座

短評：今天頭腦清醒，情緒高亢。

【整體運★★★★★】

有機會與心儀的對象共進晚餐，好好表現會有不錯的發展。財運佳，對生意人特別有利，若有合作方案或是需要尋找商機，請把握機會。工作表現還不錯，工作任務完成得相當順利，讓你有充足的空閒時間。

【愛情運★★★★★】

異性緣是很不錯啦，不過，仍要注意容易遇到特殊的戀情！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，頭腦靈活而且冷靜，複雜的工作到你手上仍然可以運作順利。

【財富運★★★★☆】

財運順暢，賺錢不太費力。股票族可憑直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；一般上班族的力量則不大。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00am 竹葉青

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。

【整體運★★★☆☆】

今天對另一半顯得相當嚴苛，晚上還是哄哄他吧，如此愛情才能天長地久；物品稍有破損，便丟棄一旁，顯得毫無節省意識，錢財流失不少；工作中不痛不癢的態度會讓你的工作效率打大折扣哦！

【愛情運★★★☆☆】

單身者易在娛樂活動中結識性情溫和的異性朋友；戀愛中的人戀情穩定，彼此關心。

【事業運★★★☆☆】

若不是團隊合作，少參與他人的事務，以免太過雞婆，做出費力不討好的事。

【財富運★★☆☆☆】

多留意金錢往來，小心因錢起紛爭。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-4:00pm 蕃茄紅

開運方位：西北方向

射手座

短評：樂觀地面對生活和工作，每一天都可以很精彩。

【整體運★★★★☆】

心情開朗，精神保持在最佳狀態，工作效率提高不少，做事時信心十足，一整天下來過得非常充實。你的好心情也影響到伴侶，在聊天時聽到你輕快的語氣，他的情緒也隨之放鬆。在投資上要做好風險分散管理，面臨單一市場發生異動才能保本。

【愛情運★★★☆☆】

愛情加溫日，花點心思送一份小禮物，或是親自下廚準備愛心晚餐給心上人吧。

【事業運★★★★☆】

若能在人際關係上注入更多心力，事業發展將更為順利。

【財富運★★★☆☆】

財運好壞參半，有進有出，宜平穩運作，不利過度投機。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00pm 嫩芽綠

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：學會調整心情，忌負面思考。

【整體運★★☆☆☆】

與普通異性關係能保持在很恰當的位置，與戀人的關係也很穩定；下班前會有突如其來的事情需要臨時處理，造成心情煩躁，平和對待便能順利完成；與久未聯繫的朋友通上電話，勾起許多往日的回憶，讓你很開心。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中人約會增多，時常與戀人沉浸在浪漫的氣氛中；已婚者容易在錢財上起爭執。

【事業運★★★☆☆】

情感豐富，容易有不錯的創意，不妨擬訂企劃案或從事創作，易有成果。

【財富運★★★☆☆】

得財略為費心，支出頗多。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00am 辣椒紅

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：有明確的堅守方案才能有望扭轉財運。

【整體運★☆☆☆☆】

運勢進入低潮，財運欠佳，不宜冒險投資，孤注一擲只可能帶來更壞的結果，還是耐心等待時機為妙。工作不太穩定，需要同事協助時，說話要禮貌溫和些才不會讓人產生反感。對遠距離的朋友，不妨多利用電話或網路進行溝通，不可因時空的距離而疏遠了對方。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人感情非常和諧，不過總是感覺少了點激情，還應安排一些浪漫的約會喔！

【事業運★☆☆☆☆】

頗為忙碌的一天，易狀況不斷。宜獨立作業，若與同事並肩作戰則要特別注意配合。

【財富運★☆☆☆☆】

對金錢的判斷力較弱，不聽信謠言可防止受到錯誤資訊影響而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00am 蘑菇灰

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：浪漫只屬於有準備的人。

【整體運★★☆☆☆】

感情平淡，風平浪靜，已婚者因為對方的一點小浪漫而幸福無比。工作上比較自我，習慣用自己的思想來衡量問題，容易走進死胡同。今天需要特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子。

【愛情運★★★☆☆】

單身者於社交場合裡，在閒談中會不知不覺的吸引異性，有戀愛的機會，好好把握。

【事業運★★☆☆☆】

工作不如預期順利，準備工作做得不足，讓你接二連三的產生突發狀況。找人幫忙將是最好的解決辦法。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不太好，求財顯得勞心費力，得財時又會招惹口舌上身。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00am 香吉士黃

開運方位：西北方向

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