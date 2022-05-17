每日星座運勢／天蠍被騙指數相當高 可別貪小便宜

2022-05-17

牡羊座

短評：充分發揮你的主觀意志與行動力。

【整體運★★★☆☆】

異地戀情易遭受外界衝擊，盡量與戀人保持聯繫，表達出你思念之情。財運穩健攀升，在小數目的金錢遊戲上反而易有可觀的收益。沉悶的工作中，因你的一個經典搞笑動作或者小笑話，而使辦公室氣氛漸趨活躍。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者聚會多，想戀愛卻不易。有伴侶者情緒變化較大，千萬別生悶氣，應坦誠與伴侶交流。

【事業運★★★☆☆】

易受他人的影響而改變初衷。已經決定的事情就放手去做，別四處聽取他人的意見！

【財富運★★★★☆】

有機會在聚會中結識金融高手，虛心請教對你很有助益。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-2:00pm 蘋果綠

開運方位：東南方向

金牛座

短評：今天運勢較低，克制自己情緒。

【整體運★★☆☆☆】

今天你的愛情運偏低，單身的你需要謹慎，謹防桃花陷阱。財運還算平穩，收入比較正常，上街購物時要多留些心，不要盲目花錢。工作上今天的努力很難得到認同，讓你心情有點鬱悶。

【愛情運★★☆☆☆】

主觀意識太過強烈，容易導致爭吵不斷，應學會換位思考，多包容對方唷！

【事業運★★☆☆☆】

顯得焦慮重重，老擔心自己做得不夠好。不要在意眼前得失才能減輕一些心理負擔。

【財富運★★★☆☆】

經商者多因周轉問題而奔波。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-2:00pm 玫瑰紅

開運方位：西南方向

雙子座

短評：多做公益可帶動好運。

【整體運★★★☆☆】

今天容易受到流言蜚語的中傷，不要太在意，以免因此阻礙你前進的步伐。單身者會感到空虛，不能因此而放縱自己。財運較好，新的進財管道讓你收入頗豐，對需要幫助的人伸出援手會為你帶來好運。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有朋友邀約別錯過，在聚會中結識新朋友的機率高；戀愛中人溝通良好。

【事業運★★☆☆☆】

越想要突出個性，想要與眾不同，越容易遭受排擠。默默做事，可求安穩。

【財富運★★★★☆】

良好的社交與人脈，助你爭取到更多的賺錢管道，好好把握將會有樂觀的進帳！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00pm 竹葉青

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：精神飽滿的一天，做事相當有自信。

【整體運★★★★☆】

與伴侶和睦相處，關係融洽，即使是不經意的一舉手、一投足，都會讓對方產生浪漫的感覺。今天財運旺盛，敏銳的直覺讓你能在股票市場上大有收穫。工作方面今天進展順利，手頭上的任務能很快地完成。

【愛情運★★★★★】

有表白的機會，如果你已經做好了戀愛的準備，那麼就大膽迎接愛情的到來吧。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，可是自己的心態不正，有投機的傾向，反抗心理也比較明顯。

【財富運★★★★☆】

財運暢通，想要周轉金錢、討債的人，只要勇於開口，多能心想事成喔！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00pm 秋葵綠

開運方位：正東方向

獅子座

短評：試著給自己減減壓。

【整體運★★★☆☆】

工作中有點急於求成，因此工作效果並不理想，需給自己減輕壓力，表現才會更出色。愛情不太順利，單身者需要主動靠近異性，才會有發展戀情的機會。會遭遇好友不遵守承諾的尷尬狀況，看開一些才不會太難過。

【愛情運★★☆☆☆】

容易生氣的一天，也挺容易吃醋的，收起妒忌心才會讓你更有魅力。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，情緒上急躁了點，抱怨也多了點，還是忍一忍，少說兩句吧！

【財富運★★★☆☆】

暗財大多來自長輩及有社會地位的人。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00pm 硃砂紅

開運方位：正北方向

處女座

短評：在進家門前把自己的壞心情統統都丟掉。

【整體運★★★☆☆】

今天在工作上會遇到不少的麻煩，極易引起上司的責罵，事事都要小心處理；脾氣暴躁的你還會因為工作中的不順心，遷怒到伴侶身上，容易引起爭吵；心情不好時，找個沒人或是沒認識自己的人的地方大肆發洩一番，別把自己的壞心情帶回家裡。

【愛情運★★☆☆☆】

執著追尋自己的愛情理想，橫衝直撞之下已感覺傷痕纍纍。

【事業運★★☆☆☆】

自尊心較強，他人伸出援手也不願接受，不僅累壞了自己，還會影響人際關係。

【財富運★★★★☆】

財神降臨，可多留意大環境的消息，玩玩彩券或是投資短線股，容易獲利。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00am 珍珠白

開運方位：西南方向

天秤座

短評：緊張忙碌的一天。

【整體運★★☆☆☆】

與另一半有約會應按時赴約，沒時間就別隨便答應對方的要求，以免發生不愉快的爭吵。有許多繁瑣的工作需要盡快處理，應沉靜下來認真對待，心情浮躁會讓你頻頻出錯。購物時多留意商標和生產日期，小心買到過期商品。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人要特別注意自己的言行，易被戀人誤解；單身者小心情色誘惑。

【事業運★★★☆☆】

若是能積極主動一點，全心全意，全力以赴，工作上將會更有收獲。

【財富運★★☆☆☆】

不太適合跟會或替人做保，否則恐有無妄之災。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00pm 艷棗紅

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：貪小便宜易得不償失。

【整體運★☆☆☆☆】

今天被騙指數相當高，可別貪小便宜，小心誤入陷阱損失嚴重；工作上挑三揀四、避重就輕會讓同事和上司對你反感，可別因小失大；有時間可邀幾位好友去咖啡廳、茶館等休閒場所安靜的坐坐，讓自己放鬆放鬆。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情低潮期，別庸人自擾。有利獨處，調適情緒和心態。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，問題很多，搞得自己烏煙瘴氣，務必讓自己冷靜，不然容易發飆喔！

【財富運★☆☆☆☆】

情緒低落，一旦發生損失則恐輸了銀子、賠了心情。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 櫻桃紅

開運方位：正南方向

射手座

短評：心情不佳，切勿消極頹廢。

【整體運★★☆☆☆】

感情上過於敏感，伴侶易因為你的無端猜疑而感到厭煩，應學著信任對方；控制情緒，今天易與人發生口角；工作上有人扯你的後腿，注意多與合作夥伴或共事的人進行協商，及時排除這些潛在的危機。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者對愛情有所期待，但得到的回應不太理想；戀愛中的人給對方一些驚喜吧！

【事業運★★★☆☆】

工作有些不分輕重，容易把精力放在職責範圍之外的事情上，而本職工作卻沒做好。

【財富運★★☆☆☆】

外出錢不可帶太多，小心有小人對你不軌，記得帶上零錢，以備不時之需。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00pm 蕃茄紅

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：心情舒暢，諸事順心遂意。

【整體運★★★★★】

愛情比較順遂，你的體貼能讓他感受到，在平淡中流露濃濃的愛意。關於理財的想法很多，如果市場環境允許，就趕快行動吧！衝勁十足，認真勤勉，踏實的態度讓你成績出色，令上級大為欣賞。

【愛情運★★★★☆】

誤會化解日。彼此間如果有所誤會，趁今日講清楚、說明白。

【事業運★★★★★】

今日的配合度很高，易獲得主管支持與讚賞，讓你在工作時更得心應手。

【財富運★★★★☆】

財運雖然不錯，但不一定會有立即的收穫；好運偏向於金錢的感應力夠強，適合構思賺錢的方式。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00pm 象牙白

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：總體運勢旺盛，理財是今日的重點。

【整體運★★★★☆】

單身者容易與相互了解的異性朋友來電，有機會圓一段愛情夢。工作上因先前工作做的好，業務工作者易談成一筆可觀的生意。駕車者需注意行駛安全，以免發生交通事故。

【愛情運★★★★☆】

愛情烏雲漸散，之前對感情的疑慮將獲得澄清。坦誠交流是增進伴侶關係的關鍵。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，主動積極點，除了做好分內事，閒暇之餘不妨幫同事一點小忙，可建立良好的互動關係。

【財富運★★☆☆☆】

不適合投資理財的一天，除了容易收到錯誤的訊息外，一個操作不慎也容易心生懊悔。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00am 金桔綠

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：好運氣與你相隨。

【整體運★★★★☆】

今天的桃花運很旺哦，趕緊到人多的場所露露面吧，遇到意中人的機率很大；不要局限在眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你；與同事能融洽相處，讓你工作時倍感輕鬆。

【愛情運★★★★☆】

桃花運旺盛，女生有機會收到匿名禮物，男生則有機會邀約心儀的對象共進晚餐。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，做點例行公事吧！下午時刻容易感到力不從心，那就把腳步放慢，不要把自己逼得太緊了。

【財富運★★★★☆】

有不錯的進帳，但切勿得意忘形，應多行善事。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00am 白鋼銀

開運方位：正東方向

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