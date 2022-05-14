每日星座運勢／雙魚與人溝通交流時 注意控制情緒

2022-05-14

牡羊座

短評：魅力散發，與異性特別有緣。

【整體運★★★★★】

感情豐富，渾身散發著迷人的光彩，異性主動靠近，單身者的情慾也隨之增高，易受到誘惑，墜入熱戀。有伴侶的人異性助力強，遇到難題有機會得到異性朋友的援助，特別是年長的異性，給你的支持很多。

【愛情運★★★★☆】

另一半顯得較強勢，對你喜歡用命令的口吻，你別生氣，多包容對方才好。

【事業運★★★★★】

自信十足，做起事來特別順利。你的熱情積極也感染了身邊的人，生活氛圍很好。

【財富運★★★★☆】

令人羨慕的財運，有得財、收到禮物的機會，雖然不是很多，可是因為大多是意料之外的收穫，所以心情上會有幸運的感覺！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00pm 夕陽橙

開運方位：東南方向

金牛座

短評：用心裝扮，讓你生活充滿色彩。

【整體運★★★☆☆】

有些沉悶的感覺，不如去買件顏色鮮亮的衣服穿吧，妝點一下生活的色彩；與他約會時對方整場下來都沒什麼話說，只是一昧的聽你說或者隨聲附和，這時可要警惕，他其實對你沒什麼感覺哦；業務人員今天的收穫比較不錯，聯繫的客戶對你的合作項目興趣濃厚。

【愛情運★★☆☆☆】

很容易感動，有異性稍微對你好就會覺得很溫暖，會有被愛的感覺。

【事業運★★★★☆】

良好的社交與人脈，讓你爭取到更多的賺錢管道，要注意把握，會有樂觀的進帳哦！

【財富運★★☆☆☆】

貪心、野心大者易使財運暴起暴落。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00am 古銅青

開運方位：西南方向

雙子座

短評：充滿創意的一天。

【整體運★★★★☆】

戀人之間感情濃得蜜裡調油，為對方的家居添置一些新奇的工藝品，能給雙方營造一個溫馨的環境。花點心思在穿著打扮上，會讓你更受歡迎，參加聚會能成為聚焦點，還能得到不少有利的投資訊息哦！

【愛情運★★★★☆】

多參加一些集體活動，比如聯誼活動、舞會、朋友聚會等等，戀愛的機會就更大哦。

【事業運★★★☆☆】

容易受到他人的影響，應有主見才好，過度配合會讓你失去自我唷！

【財富運★★★★☆】

懂得開源節流者，進財豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00pm 琉璃銀

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：煥然一新的感覺有開運效果。

【整體運★★★☆☆】

戀情有些沉悶，色彩鮮艷、搭配合理的服裝能讓人眼前一亮，有助增強異性緣；把家裡徹徹底底的打掃一遍有助於增強運勢；和老同學聚聚，既聯絡感情，又可在聊天中獲取不同行業訊息，對你將來求職或跳槽有一定幫助。

【愛情運★★☆☆☆】

有機會閃電般開始一場戀情，但愛情來得快，去得也快。在愛情來時，還需謹慎一些唷！

【事業運★★★☆☆】

有機會參加社交聚會，可接觸到有實力的人物，可藉機拓展你的人際關係。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，需要周轉小錢時可得貴人協助。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00pm 苔蘚綠

開運方位：正南方向

獅子座

短評：留意身心健康是關鍵。

【整體運★★★☆☆】

約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶有助消化的食物或藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為聽信旁人的讒言，不信任另一半所造成。

【愛情運★★☆☆☆】

情人有時候會表現得漫不經心，但千萬別因此而跟情人發生爭執，小心小摩擦被激化喔！

【事業運★★★☆☆】

精神不太集中，容易受到外界事物的影響，時刻提醒自己，不要分心才好。

【財富運★★★★☆】

小有偏財運，財運雖然有些不穩定，然今日有利於尋找新的財路，改變賺錢的方式！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00am 遠洋藍

開運方位：東北方向

處女座

短評：處事時要慎重為之。

【整體運★★★★☆】

如果一時無法解讀對方的心意，不妨從他的朋友處著手，或許能找到眉目；經過深思熟慮或採取事前演練的方式是你今日處理事情時必須重視的步驟；因考慮周到，投資上可開創新的局面。

【愛情運★★★★☆】

容易得到異性的主動關心和幫助，讓你很有滿足感，被愛的感覺讓你陶醉。

【事業運★★★☆☆】

注意休息，放鬆緊繃的神經，精神好了才能提升競爭力，才會有更大的進步喔！

【財富運★★★★☆】

偏財運較旺，但不宜刻意追求，正所謂「有心栽花花不開，無心插柳柳成蔭」！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00am 芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

天秤座

短評：嘴甜心善，非常受歡迎。

【整體運★★★★☆】

今天你心情愉快，身邊的人也感受到你的善意與熱心，大家都很願意和你在一起，也願意幫助你。應酬較多，金錢上的花費不小，不過，也因此交到許多志同道合的朋友，花點小錢很值得。

【愛情運★★★☆☆】

單身者別因感情問題而鬱悶，樂觀自信些；已婚者宜多找些娛樂活動，豐富感情生活。

【事業運★★★★☆】

感覺很不錯的一天，各方面都可以做得很好，但要注意把握重點，精力不宜分得太散！

【財富運★★★★☆】

人際關係圓融者可獲得更多商機。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00am 硃砂紅

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：愛情不如想像中的完美。

【整體運★★★★☆】

步入婚姻殿堂不久的情侶，在今天特別能體會到戀愛與婚姻的落差，調整心態是關鍵哦！財運不錯，正財的收入上漲快，對錢財的支配也合理。時間充裕的人可以去健身房做做運動，讓身體得到有效的鍛鍊。

【愛情運★★★☆☆】

單身者向心儀已久的對象表白，宜多動腦筋，運用技巧，太露骨的方式並不見得就好。

【事業運★★★☆☆】

忙碌造成心理壓力，情緒暴躁指數升高，與其硬撐不如想辦法釋放壓力！

【財富運★★★★☆】

因與同事互動良好而獲得意外之財，如收到小禮物等。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00am 秋葵綠

開運方位：正西方向

射手座

短評：歡歡喜喜的才會有好運降臨。

【整體運★★★☆☆】

給愛人一個LOVEKISS吧，相信他會覺得非常的甜蜜；多去朋友、親戚家串串門子，聯絡聯絡感情，大家一起說說笑笑；沒有工作的壓力、沒有擾人的業務聯絡電話，心情大為舒暢。

【愛情運★★★☆☆】

對情人不妨大方一些，有空多陪對方散散步，買些小禮物表示你的心意，對方會很開心喔！

【事業運★★★★☆】

思路清晰，是學習新知、提高技能的好時機，可考慮學習進修之事。

【財富運★★★☆☆】

用活潑與幽默來展現個人魅力，方能開啟財運。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00pm 淺海藍

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：清楚了解自己想要的後再付諸行動。

【整體運★★★☆☆】

兩人在經濟方面意見發生分歧，容易發生爭吵和冷戰；投資上不要盲目跟風，否則易發生虧損；與父母多溝通，讓他們了解你的近況，使他們減少對你的牽掛。

【愛情運★★☆☆☆】

別對另一半太冷落，有時間不妨陪對方去看看浪漫的愛情電影，可讓戀情順利發展喔。

【事業運★★★☆☆】

做事較為被動，總等著家人或朋友的安排。凡事應主動，積極表現會才有更好的機會喔！

【財富運★★★☆☆】

小賭怡情，大賭傷神。勿把過多錢財做為賭注。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00pm 古銅青

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：人際關係上應對得宜、技巧圓滑。

【整體運★★★★★】

與人交往時懂得適時吹捧，言辭間又不失謹慎；特別是與異性間的相處，溝通會很愉快，對方會加深對你的良好印象；在購物網購物能挑到你喜歡的、價格又便宜的商品，內心滿足。

【愛情運★★★★☆】

戀愛成熟者適合訂婚；單身者在咖啡廳、茶館容易有美麗的邂逅，好好把握！

【事業運★★★★★】

有時間多和長輩們交流，他們會給你很多的建議，這些來自他們累積的經驗之談會讓你大有收穫。

【財富運★★★★☆】

哇！令人羨慕的財運，正財偏財都有咧！打麻將要連莊自摸都不是難事喔！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00am 杜鵑粉

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：好運氣降臨，不過需要轉變你的思考方式。

【整體運★★★☆☆】

單身者可要打起十二分精神，丘比特之箭就在身後，轉身就能看見！女生會特別注意保養，在這方面花費可不小，其實，買得多不見得效果好，挑一款適合自己的，既簡單又省錢。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人多向戀人傾訴心事，可讓感情進展神速；單身者異性助力強，戀愛機會多！

【事業運★★★☆☆】

要處理的事情很多，應耐住性子。與人溝通交流時，要特別注意控制好自己的情緒。

【財富運★★★☆☆】

手頭較為寬鬆，餘錢可以存到銀行。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00pm 寶石藍

開運方位：西北方向

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