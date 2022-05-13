每日星座運勢／牡羊用假期好好休息 勿挑戰公權力

2022-05-13

牡羊座

短評：利用假期好好休息。

【整體運★★☆☆☆】

表現出你的關心，約對方一起吃飯絕對是個好主意，讓你們的感情得到升溫；有主見固然是好，過分堅持就會錯失別人給的好建議；讓身體得到充分的放鬆，心情也會順暢很多。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與另一半約會覺得氣氛不足，不妨安排一兩次家庭聚會，熱鬧中讓感情升溫！

【事業運★★☆☆☆】

叛逆心比較重，不易服從上司的領導，會因雙方觀點的不同而發生正面衝撞。

【財富運★★☆☆☆】

遊走法律邊緣、挑戰公權力，若稍有失誤恐有官災臨身。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00am 羽絨白

開運方位：東南方向

金牛座

短評：情緒較為安定，能靜心思考問題。

【整體運★★★☆☆】

單身者向心動的對象發出愛的信號，對方若即若離，沒有明顯的回應。或許對方正在觀察你，堅持自己的信念才有希望水到渠成。遲遲不動手做事，瞻前顧後反而有礙工作進展，不可因猶豫而錯過表現的機會。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者與異性約會別太心急，應經得起時間的考驗耐心等待，花言巧語可能會弄巧成拙。

【事業運★★★☆☆】

易受外界不同聲音的干擾，老是臨時變更計劃，會讓事情變得更複雜難理。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，有機會收到禮物。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00am 橄欖綠

開運方位：西北方向

雙子座

短評：認真做好自己。

【整體運★★★★☆】

愛情運有所進展的機會很小，拍拖的繼續拍拖，單身的繼續單身，無絲毫漣漪激起；財運一路飆升，求財門路有所增加，分散投資易獲利；工作中能得心應手，事情處理得當，可嶄露頭角。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運有點混亂，在感情上顯得特別的迷惘！

【事業運★★★★☆】

太過爭強好勝，易招來他人的忌妒與不滿，也易陷入孤軍奮戰的處境，應加強人和才好！

【財富運★★★★☆】

適合了解市場動態，擬定投資計劃！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-7:00am 辣椒紅

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：調整好心態是今日要做好的首要功課。

【整體運★★☆☆☆】

工作壓力頗大，易遇難題。主觀意識強烈，難以聽進人言。廣納雅言，放下身段，才能得人助。有機會與朋友聯繫而獲得不少對你有用的資訊，特別是關於投資理財方面的好消息，有利可圖。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者適合與另一半多進行精神交流，彼此安慰；單身者有思念舊情人的傾向。

【事業運★☆☆☆☆】

職場容易失勢的一天，易被小人誹謗或惡意中傷。宜默默做事，勿聚眾談論是非。

【財富運★★★☆☆】

金錢進出頻繁，讓你心痛不已。宜保持心態平衡，正常看待金錢，得失心不要太重。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-4:00pm 萊姆黃

開運方位：東南方向

獅子座

短評：情感豐富，桃花朵朵開。

【整體運★★★☆☆】

溫柔、感性的一面顯露在外，很容易與異性親近，單身者有機會與心儀的對象譜出一段戀曲；戀愛中的人甜言蜜語不斷，激情燃燒。工作上會遇到掌控慾很強的人，只要不跟他硬碰硬，就能避免衝突。

【愛情運★★★★★】

愛情旺旺日，今日的異性緣太好了，快對喜歡的人放電吧！

【事業運★★★☆☆】

容易收到外界消息的干擾，處事有點搖擺不定。

【財富運★☆☆☆☆】

花錢慾望強烈，留不住錢。趕快趁著還有錢，把該繳清的帳單繳清了吧！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 珠貝白

開運方位：正南方向

處女座

短評：不錯的一天，只是感情上有點小動盪。

【整體運★★★★☆】

愛情不太圓滿，會因為一點小的誤會而引起摩擦。不過還好，雖然愛情上有點小挫折，但豐厚的收入很容易讓你把不愉快拋諸腦後，適合買樂透賺取獎金。工作上能順利完成工作任務，無後顧之憂。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花運不強，單身者可先把感情的事放一邊，全力以赴投入到自己感興趣的事情中。

【事業運★★★★☆】

辦公室職員有機會獲得上司賞識，要利用好時機彰顯才幹。對外接洽、談判者不妨採取強勢姿態，以自己公司的利益為主，易在無形中增加成員的向心力。

【財富運★★★★☆】

你能信任別人，敢於把一些重要事務交給別人打理。在別人的用心輔助下，你的投資可望獲利。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00pm 石榴紅

開運方位：正西方向

天秤座

短評：必要的謙虛有助於事業的發展。

【整體運★☆☆☆☆】

單身者對自己要求太高，會讓身邊的異性感到壓抑，這樣反而嚇跑了他們；在合作者面前盡量表現得深沉些，凡事多留些心思，以免將來發生糾葛；學生族上課還是乖些的好，不然容易被點名批評。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花運較平淡，不過仍有機會結識異性朋友，不妨先從交朋友開始，慢慢再發展感情。

【事業運★☆☆☆☆】

不要用自己的標準要求同事，更不能光說不練，以身作則，包容不同，職場關係更和諧。

【財富運★☆☆☆☆】

金錢困擾多多，有破財跡象，財務計劃受到延誤阻礙，機械損壞而破財的機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00pm 珍珠白

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：萬事如意，易被照顧。

【整體運★★★★★】

對方的一舉一動都是為了你，有一種倍受愛護的滿足感，但不要太得意，若想牢牢抓住對方，還應懂得珍惜他的付出！沒有金錢上的煩惱，有足夠花的閒錢，偶爾拿一點出來給家人，也算盡盡孝心。

【愛情運★★★★★】

感情超級豐富的一天，很容易就感動！單身者有異性對你稍微好一點，你就被電到囉！

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，會比平時忙碌些，而且疑難雜症也比較多，但只要冷靜地應對，相信難不倒你的！

【財富運★★★★☆】

財運不錯的一天，只要積極地運作，不難有收穫，對於商務、業務、開發工作者的影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-1:00pm 櫻桃紅

開運方位：東北方向

射手座

短評：愛情溫馨又甜蜜的日子。

【整體運★★★☆☆】

異性緣不錯，單身者只要細心觀察身邊的異性同事，有機會擦出愛情火花！財運不佳，別過分相信直覺，投機取巧的方式難圓富翁夢，還是腳踏實地的工作吧！

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，單身者多留意職場中的異性，有機會遇到不錯的對象。

【事業運★★★☆☆】

活在自我的世界裡，不太願意與人交流，思想易受到侷限，工作進展較緩慢。

【財富運★★☆☆☆】

容易感受到經濟上的壓力，要勒緊褲帶過日子，應把壓力化為賺錢動力。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00am 檸檬綠

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：今天的情緒不太好。

【整體運★★★☆☆】

工作上的事情猶如一團亂麻，理不出個頭緒，情緒煩躁到了極點；下班後接另一半一起回家吧，你的突然出現會使他的心變得暖暖的；今天極易因用腦過度而引起頭疼腦脹，要注意讓大腦適當的休息。

【愛情運★★★★☆】

異性緣很不錯，但桃花太多也讓你有些不知所措。學會拒絕，別太被動。

【事業運★★☆☆☆】

工作計劃有被拖延的傾向，小心不能及時完成任務而被上司責備唷！

【財富運★★★☆☆】

從事大筆投資時，可要好好的做功課，沒時間做功課就別投資唷！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00am 珊瑚橙

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：放下心中的包袱。

【整體運★★☆☆☆】

同家人或伴侶相處的機會不少，感情有所升溫，幸福感也油然而生；與長輩多些溝通，易有所收獲；想到枯燥的工作會讓你感到苦惱，不妨想些開心的事，拋開所有的煩惱。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者、戀愛中的人在發生爭執時，請就事論事，翻舊帳會很傷感情。

【事業運★★☆☆☆】

對自我要求甚高，小心因設定過高的目標而讓你有挫敗感。

【財富運★★★☆☆】

有小額中獎、賭博小贏、收到禮物的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00am 蕃茄紅

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：用心尋找，就會發現很多機會。

【整體運★★★★☆】

今天的桃花還是很不錯的，可是你會比較執著，只專注一個對象，而忽略了其他異性傳送的秋波；一味提供朋友經濟援助，不見得是幫他，反而還會為自己帶來不必要的麻煩；把工作看得輕鬆些，你會發現更多的機會。

【愛情運★★★★☆】

已婚者與另一半能促膝談心，雙方的內心都容易心滿意足；單身者的被動桃花旺盛。

【事業運★★★★☆】

工作進行得比較順利，不會遇到大的麻煩，

【財富運★★★☆☆】

今日你做著發財夢，對於投資抱持著一種暴富的心理，很希望走捷徑，要小心損財唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00am 竹葉青

開運方位：西南方向

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