每日星座運勢／摩羯表現受上司賞識 提及同事幫忙
2022-05-12
牡羊座
短評：感情出現微妙變化，應加強溝通。
【整體運★★☆☆☆】
有伴侶的人與異性朋友交往應分清界線，伴侶易打翻醋罈子，被對方誤會你也別大動肝火，等對方氣消了再好好解釋。工作上會有一兩個同事老挑你毛病，但也有很多支持、幫助你的人存在，多留意身邊的貴人。
【愛情運★★☆☆☆】
糾纏不清的感情，給你增添了不少煩惱。有些感情該斷則斷，以免造成彼此傷害！
【事業運★★★☆☆】
有點犯迷糊，容易曲解上司的話，犯錯的機率增高，得趕緊清醒才行唷！
【財富運★★☆☆☆】
開銷多，金錢流動性強。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：10:00-11:00pm 萊姆黃
開運方位：西北方向
金牛座
短評：積極爭取，才會得到自己想要的結果。
【整體運★★★★☆】
憑著衝勁積極爭取自己的幸福，父母反對你和他在一起的態度就會有所改善；打算獲利了結的投資者，可以利用基金轉購風險較低的產品，以此規避股市短期震盪的風險；下班後回家，坐在沙發上聽音樂、閉目養神，能讓腦袋清醒一點。
【愛情運★★★★☆】
表白的好日子。先深呼吸，再一口氣說完，就沒那麼多顧慮了。
【事業運★★★☆☆】
今日事業運平平，除了適合到外面晃兩圈外，也適合多用腦袋來分析規劃。
【財富運★★★★☆】
合理運用錢財，才能夠進財有道。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：7
吉時吉色：8:00-10:00am 燻鮭紅
開運方位：西北方向
雙子座
短評：才藝彰顯，易受關注。
【整體運★★★☆☆】
今天很適合努力表現自己，與人競爭會讓你脫穎而出。口才佳，說話條理分明，見解獨到，很容易受到他人的認同，名聲獲得彰顯。財運一般，不宜冒險投資，可考慮小本買賣，會有不錯的收穫。
【愛情運★★☆☆☆】
尊重彼此的觀念十分重要，不要一口就否決對方，也不要擺出漠視的態度。
【事業運★★★★☆】
工作看似困難且一個接著一個，實則蘊藏機會，宜注意把握。
【財富運★★★☆☆】
必須持續的勤勞，一旦怠惰，財神可是會落跑的。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：1:00-2:00pm 睡蓮紫
開運方位：東南方向
巨蟹座
短評：處理問題還需更加果斷。
【整體運★★☆☆☆】
關係反覆不定，注意控制自己的情緒，多照顧一下對方的感受，這樣的感情才能更堅固；朋友間的小聚會是你獲得商機的好機會，可別因驚喜過度而失態哦！工作中狀況頻出，雖然有些手忙腳亂卻也讓你進步不少。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者容易日久生情，對身邊的異性朋友產生別樣情愫；戀愛中人想結婚，但時機不成熟。
【事業運★★★☆☆】
想法多變、創意十足，工作上適合盡量提新構想，悶在心裡會讓你錯過表現機會喔！
【財富運★★★☆☆】
莫做發財夢，踏實經營者可防破財之災。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：3:00-4:00pm 可可棕
開運方位：東北方向
獅子座
短評：機會掌握在有準備的人手裡。
【整體運★☆☆☆☆】
已婚者易產生失落甚至抱怨的情緒，生活中別只等著對方來向你示好，應相互理解；財運較遜，如不主動防範，易造成被動局面，難以兼顧；工作中敢於向公司或前輩請教經驗，才能按時完成任務。
【愛情運★★☆☆☆】
夫妻之間為小事而臉紅脖子粗的情況常有，不過，關鍵時刻雙方都能懂得忍讓。
【事業運★☆☆☆☆】
今日提不起勁來做事，要特別注意做好時間管理，打起精神來完成任務。
【財富運★☆☆☆☆】
財運不佳，特別容易因迷糊或粗心大意而造成財物損失，不利金錢交易。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：4
吉時吉色：2:00-3:00pm 杜鵑粉
開運方位：正北方向
處女座
短評：愛情特別順利，人逢喜事精神爽。
【整體運★★★★★】
單身者有望在今天俘獲心動對象的心，結束單身生活，開始奇妙的兩人世界的生活。工作上精神狀態很好，做事積極，面對棘手的事情也多了幾分自信，並能處理得盡善盡美。帶著情人、開著愛車去郊外兜兜風，也是一種愜意的享受。
【愛情運★★★★★】
旺盛的愛情運，適合在熱鬧的場合中互動，訴說真心話。單身者多參加團體活動，可以提升愛情運唷！
【事業運★★★★☆】
事業運小佳，辛苦難免，只要辛苦耕耘自可獲得好名聲，多少也能增加成就感！
【財富運★★★★☆】
財運順暢，一分耕耘有兩分收穫，賺錢不會太辛苦。很適合在今日處理一些棘手的財務問題。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：8:00-9:00am 燻鮭紅
開運方位：東南方向
天秤座
短評：心態決定發展。
【整體運★★★☆☆】
莫妄想將自己的意志強加給對方，否則易引起對方的不滿而導致矛盾激化。無功不受祿，有些幫助需要付出十倍的回饋。不怕辛苦便是最好的工作態度，今天有不錯的表現機會。
【愛情運★★☆☆☆】
愛情運不太穩定，外力干擾也挺多的，要耐著性子別動怒。
【事業運★★★☆☆】
過分相信自己的直覺，很容易因為直覺錯誤而導致失誤的出現，憑藉自我感覺的同時，也要稍微的結合實際狀況。
【財富運★★☆☆☆】
今日開銷大，趁著今日把固定支出快快繳清，免得把錢花在不必要的地方上喔！
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：8
吉時吉色：11:00-12:00pm 桐花白
開運方位：正北方向
天蠍座
短評：心態不穩，較衝動，要注意控制。
【整體運★★☆☆☆】
今天理財上容易出紕漏，注意一些財務往來，不要被別人矇混過關，造成經濟損失。心情不好時盡量迴避一下人群，以免引起不必要的麻煩。晚上可以約朋友跳跳舞，是不錯的減壓方式。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者彼此之間能夠相互體諒和關懷，即使有點小摩擦，也能很快雨過天晴。
【事業運★★★☆☆】
和人相處時，盡量表現得老實與誠懇一點，這樣更容易獲得他人的信任。
【財富運★★☆☆☆】
經商者宜出奇制勝以取得優勢，佈局時宜暗中進行。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-12:00am 象牙白
開運方位：正西方向
射手座
短評：愛情出現小高峰。
【整體運★★★☆☆】
玩的機會比較多，單身者有機會在娛樂場所或聚會中結識不錯的異性，要好好把握機會。工作、學習易受外界干擾而難以專心，不如休息片刻再繼續，反而會有突破。不宜做風險過大的投資，可以投資穩定性強的理財產品，增值機率頗高。
【愛情運★★★★☆】
異性緣佳，單身者可積極尋找真心誠意的伴侶。咖啡廳、圖書館都是你的幸運戀愛場所！
【事業運★★☆☆☆】
今日事業運不佳，發展能力很差，有龍困淺灘的跡象。
【財富運★★★☆☆】
理財運佳。將財務做個完善的規劃，這樣才能做到心中有數，花錢也才會有節制喔！
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：8:00-10:00am 咖啡棕
開運方位：西北方向
摩羯座
短評：飲水不忘掘井人。
【整體運★★★★☆】
今天的表現很受上司賞識，但是也別忘了提及同事們的幫忙哦，這樣不但給他留下更好的印象，也會得到同事的肯定；投資機會很多，要善於把握並加以分析；朋友的約會不可推脫，可望從交談中收集到有用的資訊。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛平淡日，宜各自為政，埋首在自個兒的工作上會好一點。
【事業運★★★★★】
今日事業上呈現如日中天的氣勢，頗適合開疆闢土，而且有機會可以掌握主導權！
【財富運★★★★☆】
財運很不錯，在錢財運用上不妨大膽出手，投資獲利的機率比較高！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：8:00-10:00pm 夕陽橙
開運方位：西南方向
水瓶座
短評：運勢有所起伏，需從另一個角度來看待問題。
【整體運★★★☆☆】
財運不佳，投資上雖然有看好的項目，但是有些風險無法預料，行動需機警一點，匆忙投入資本會讓虧損無限擴大。至於在工作上，則需要卯足勁向前衝才好，別因為生活中的瑣事而影響情緒和積極心！
【愛情運★★★★☆】
伴侶間易感受到濃情蜜意，內心滿足而溫暖；單身者人緣良好，可望戀愛。
【事業運★★★☆☆】
工作上按部就班，有許多新想法，但需要積極提議才會獲得採納，悶在心裡易錯失良機。
【財富運★★☆☆☆】
今日付出呈現由多到少的走勢，容易感慨薪水太少，得失心頗重。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：5:00-7:00am 大理石灰
開運方位：東北方向
雙魚座
短評：運勢強盛的一天，好運就要降臨到你的身上了。
【整體運★★★★☆】
愛情運很強，你熱情如火的表現讓另一半很興奮，有利增進感情。對即將喬遷新居的人來說，今天是個好日子，不要猶豫了，趕快行動吧！有機會遇到貴人在你最需要幫助的時候向你伸出援手，讓你覺得溫情滿人間。
【愛情運★★★★★】
變化多端的戀愛日，容易感受到心上人熱情、俏皮、可愛的一面，在雙方的努力下也能夠營造出快樂的氣氛。
【事業運★★★★☆】
適合與人合作，各自發揮優勢，彌補彼此的不足，可達到一加一大於二的效果，並能輕鬆且有效率的完成工作內容。
【財富運★★★★☆】
正財收入豐厚，生意人有機會與財力雄厚的人合作，獲利機率高。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：7:00-9:00pm 水晶紫
開運方位：西南方向
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