每日星座運勢／射手事業忙碌得成就 投資易有收穫

2022-05-11

牡羊座

短評：做自己感興趣的事會很愉快。

【整體運★★★☆☆】

在喜歡的人面前還是注意點好，若是不懂裝懂反而會讓對方反感；做事老是慢半拍，若不及時調整，那些有時間限制的工作，可能會在自己的手中搞砸哦；不要吝嗇那麼一點時間，問候一下朋友讓友情升溫。

【愛情運★★☆☆☆】

談錢傷感情，雙方間容易為金錢而起紛爭喔！

【事業運★★★☆☆】

會有許多的想法，嚮往著跨越到更高層次，但又常會覺得外部環境不能很好地配合自己。

【財富運★★★☆☆】

好好休息，身體健康是最大的財富。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00pm 翡翠綠

開運方位：正南方向

金牛座

短評：戀情可望明朗化，化解誤會。

【整體運★★☆☆☆】

今天的愛情溫度剛好適中，約對方出去走走，易助冷戰中的情侶化解矛盾。中式格調的咖啡廳、茶館是洽談生意的好場所，成功率極高。學習氛圍對你的學習品質影響頗大，應挑選安靜、舒適的學習環境。

【愛情運★★★☆☆】

不適合傳遞情書或直接表白，易遭到拒絕；戀愛中的人容易有喜事降臨。

【事業運★★☆☆☆】

情緒多變，暴躁易怒，會因一些雞毛蒜皮的事與他人發生爭執，要特別注意控制好情緒。

【財富運★★☆☆☆】

不利投機，因為易患得患失。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00pm 香檳金

開運方位：東北方向

雙子座

短評：心平氣和才能解決問題。

【整體運★★★★☆】

感情生活中雖有爭吵，但過後雙方又能即時發現自己的錯誤，矛盾得以漸漸平息，感情更加濃烈。不必為投資苦惱，將積蓄分散支配，讓自己頗為省心省力。閒暇時看看報章雜誌，是不錯的學習方法，可掌握更多的資訊。

【愛情運★★★★☆】

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人，可以請朋友居中牽線。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，腦筋會轉個不停，可是行動力卻不太明顯咧！

【財富運★★★☆☆】

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好東西；財務評估特別精準。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00am 嫩芽綠

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：面對學習或工作，還需靜心。

【整體運★★★☆☆】

習性上有些懶惰，缺少動力，要及時調整心態以提高學習效率；單身者愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人能抓住商業契機，萌生新創意，使事業踏上一個新台階。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情道路易受阻，小心任性、嫉妒、愛比較的朋友，他們很有可能是你的愛情小人。

【事業運★★★★☆】

有不錯的表現機會，想問題若能跳脫固定思維，換個新角度思考會有更大進步。

【財富運★★★★☆】

判斷準確，容易得財哦！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00pm 深海藍

開運方位：東南方向

獅子座

短評：掌握資訊得先機。

【整體運★★★★☆】

已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，易引來不必要的麻煩。出門在外者可於關鍵時刻得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報。財運一般，借助別人提供的投資消息，會讓你的財運好轉。

【愛情運★★★☆☆】

享受孤單的日子。今日適合獨處，冷靜回顧相處上的優劣，並加以檢討一番。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，是個試煉自己膽識的日子，該爭就爭，該接受就接受，要建立自己的原則。

【財富運★★★☆☆】

適合規劃、記帳的一天，仔細查看帳本，檢討並調整花錢的習慣。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00am 金桔綠

開運方位：正北方向

處女座

短評：面面俱到不如擇重突破。

【整體運★★☆☆☆】

單身女性有些迫不及待想要走入婚姻，但苦於難遇合適的對象，讓你有些沮喪。理財小遇難題，對財運頗有影響，需盡快找出問題的所在。學習興趣減弱，且易受他人影響，今天的你顯得坐立難安，玩性大增。

【愛情運★☆☆☆☆】

對另一半不信任，有點疑神疑鬼，喜歡捕風捉影，伴侶間易產生矛盾。

【事業運★★☆☆☆】

很多事情都堆到一起，讓你手忙腳亂，喘不過氣來。理清頭緒，難題就會逐漸解決。

【財富運★★☆☆☆】

對於金錢的敏銳度不太好，容易因為迷糊而失財。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00am 翡翠綠

開運方位：西南方向

天秤座

短評：運勢低迷，顯得孤僻，與人互動較少。

【整體運★☆☆☆☆】

今天有好多事情堵在心口，有種說不出來的苦悶，喜歡一個人靜靜地思考，不想說話、討厭熱鬧。但這樣冥思苦想卻沒能讓心情平和，反而加重了負面思考，因此會影響感情生活與工作，應找到發洩的途徑才好。

【愛情運★★☆☆☆】

會有一點脾氣，容易把工作上的不滿情緒，發洩在另一半身上，點燃對方的怒火。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，有點煮熟的鴨子飛了的感覺。放下得失心，工作才會快樂些。

【財富運★☆☆☆☆】

期望在現實面前變得越來越遠，意外的情況將讓你措手不及。你應加強把握全局，減少意外狀況的發生。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-7:00am 可可棕

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：別人的成功經驗成為你急功近利的誘因。

【整體運★★☆☆☆】

今天對感情的期待過高，因此在現實相處的過程中，你會感到些許失落。在身邊資訊的影響下，你期望透過投資獲得大且快速的回報，但大的投資，也將意味著更高的風險。工作非常努力，雖然不能馬上看到成效，但仍有小小的滿足感。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者對另一半缺乏耐性，對方的一些行為讓你難以忍受，時有爭吵。

【事業運★★★☆☆】

重點應放在職場人際關係上，晚輩有困難時不妨伸出援手，為自己聚集人氣。

【財富運★★☆☆☆】

多留心錢財往來，易有糾紛。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00pm 櫻桃紅

開運方位：西南方向

射手座

短評：財運佳，投資易有收穫。

【整體運★★★★★】

今天容易有不錯的收入，特別是與人合作的事務，容易看到成效，收益不錯。偏財運也很旺盛，可以玩玩樂透試試手氣。今天少有時間談情說愛，會把心思投入到工作當中，動力很強，易有成就感。

【愛情運★★★★☆】

今日是談情說愛的好日子，想要團隊活動或是單獨約會，都很不錯咧！

【事業運★★★★☆】

今天是事業忙碌的一天！這會讓你感到辛苦喔，可是辛苦中能得到快樂的成就感。

【財富運★★★★★】

今日充滿了消費的慾望，那就花點錢來滿足內心的消費慾望囉！比較幸運的是，今日眼光不錯，容易選到物超所值的好東西。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-5:00pm 葡萄紫

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：能量的累積要靠休息。

【整體運★★★★☆】

今天的你特別細心，懂得設身處地為他人著想，極易感動對方；熟悉市場與理財產品，投資方能有的放矢，投資收益才會多；沒有得到充分的休息，工作起來就是提不起勁，午休對工作的助益很大。

【愛情運★★★★☆】

單身者可在社交場合結緣感性、口才佳的異性；有伴侶的人別吝嗇說些甜言蜜語。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，適合在今日做點規劃方面的工作，排定日後的行事曆。

【財富運★★★★☆】

有機會從異性手中獲得周轉金。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-3:00pm 橄欖綠

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：守口如瓶可避免惹禍。

【整體運★★★☆☆】

說話應注意場合，不留情面的言語和過分的玩笑，都易傷害到對方。工作遭遇低潮，獨自專研方案很難有所發展，與同事進行探討，將能得到明顯的進步。財運頗好，可望擁有債權人的權利，且收到還款的機率很高。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，有點苦悶的感覺，想表達負面情緒時請婉轉一點，否則會搞砸喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不太好哦！有點烏煙瘴氣的感覺，事情也變化劇烈，搞得自己的情緒也忽上忽下的。

【財富運★★★★★】

財運很旺盛，有機會從親友口中獲得可靠商機，只要敢於行動，就會有不錯的收獲。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-5:00pm 水晶紫

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：多替對方想想。

【整體運★★★☆☆】

你向戀人提出的要求對於你來說是理所應當，而他卻覺得是給他一種壓力，兩人需要好好溝通才好，彼此都站在對方的角度去想想；今天進行新產品的推廣會有不錯的收穫，尤其老客戶會比較感興趣；收起玩的慾望，學生答題的數量和水準都會有所提高。

【愛情運★★☆☆☆】

有伴侶者不要太黏著另一半，可適時表達需求，但也要尊重對方，給對方空間。

【事業運★★★★☆】

好運相伴，工作中偶有小人作梗，但亦有貴人暗中幫忙，讓你逢凶化吉。

【財富運★★★☆☆】

財運進入醞釀期，宜做好長遠規劃。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00am 珠貝白

開運方位：東北方向

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