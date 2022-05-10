每日星座運勢／獅子良好的工作態度 能使效率提高

2022-05-10

牡羊座

短評：計劃趕不上變化。

【整體運★★★☆☆】

從事行政工作的人，會碰到大批文件急需處理的情況，有點措手不及。原有的計劃突然變更的機率高，特別是跟戀人的約定，會因不得已而被迫延期。不過財運不錯，可參與朋友的投資計劃，有機會得到分紅。

【愛情運★★★☆☆】

無暇談情說愛！已婚者有忽略另一半的傾向，單身者戀愛機會不多。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，腦筋有些不靈光，反應會顯得遲鈍；把腦袋瓜放空一點，不要鑽牛角尖。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，適合回收借出的金錢。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 青金石藍

開運方位：東北方向

金牛座

短評：不驕不躁，心態平和最重要。

【整體運★★★☆☆】

感情上太過追求完美，讓愛情運勢陷入低潮，將心思放在學習上，比胡思亂想有用得多；對從事業務工作的人來講，今天是踏踏實實穩守老客戶的一天；與人交往時表現過於自大，會讓人對你產生距離感。

【愛情運★★☆☆☆】

外力干擾多多的一天，少跟人接觸，省得聽到莫名其妙的風涼話。

【事業運★★★☆☆】

表現得十分活躍，很容易博得上級和同事的好感，但要注意在表現自己的同時還需把自己的本職工作做好。

【財富運★★★★☆】

正財運還不錯，但需要努力的開發才會看見成效。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00pm 咖啡棕

開運方位：正南方向

雙子座

短評：切忌失去理智。

【整體運★★☆☆☆】

愛恨本只有一線之差，不可因一時的衝動而做出傷害對方的事情。財運較差，來路不明的財物只會帶來麻煩，別存在僥倖心理。學生族可以適當地做做家務事，不但可以保持居家環境衛生，還能鍛鍊你的自我管理能力。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中人多約會，創造浪漫氣氛，讓感情快速升溫；單身者別悶在家裡，出門就有機會！

【事業運★★★☆☆】

在工作中熱情洋溢，有機會接觸新的工作領域，但應謙虛一些，別太過自信。

【財富運★★☆☆☆】

財運弱，想存錢可能會困難重重。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00am 祖母綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：脾氣略顯急躁。

【整體運★★☆☆☆】

今天有約會的人不妨把地點定在童趣味道較濃的公園，對你的愛情會有提升作用。欲速則不達，投資之事不宜操之過急。說出的話並非你的本意，卻因此而引起同事的不快，令雙方的工作熱情驟然下降。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者容易獲得另一半的幫忙與協助，別忘了給對方一個擁抱以表謝意喔！

【事業運★☆☆☆☆】

今日在工作上容易有粗心大意的傾向，在處理契約文書、票據相關事務時要特別小心。

【財富運★★☆☆☆】

心存投機貪念時就容易受騙上當。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00am 芥末黃

開運方位：東南方向

獅子座

短評：良好的工作態度能使效率大大提高。

【整體運★★★★★】

面對富有挑戰性的工作，可在探索和解決問題的過程中學習到許多專業的知識。你的認真和上進的精神會讓你進一步自我突破，有機會站到更高的位置上。與戀人花前月下，所有的疲勞都會一掃而空，只留下無限的柔情。

【愛情運★★★★☆】

享受浪漫愛情的好日子，有利約會，說些動人的情話，製造小驚喜。

【事業運★★★★☆】

今日事業運不錯，你說的話、你提的意見，他人都很願意接受，尤其是主管階級者，今日與員工溝通上特別得心應手；一般工作者適合以智取勝，多運用腦袋瓜構思，才可以達到好的效果。

【財富運★★★★★】

錦上添花的日子，不用花費太多心力就有收穫耶！有中獎、得禮金、分紅、收紅包的機會。當有意外收穫時，不妨拿一點出來請客、行善喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00pm 寶石藍

開運方位：東南方向

處女座

短評：工作進展緩慢，感覺壓力增大。

【整體運★☆☆☆☆】

工作上要有計劃，方可避免出現手足無措的局面。閒暇之餘，別到處亂跑，累得筋疲力盡不說，還易影響工作狀態。別把工作中的不滿情緒帶回家，與另一半說話的口氣太僵硬，易發生不愉快。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情上有一團亂的情形，不是互相吃醋就是互相爭個你死我活，別鬥氣，氣壞了就不好囉！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業上有些小麻煩，會有突如其來的變動不在你預期中，你對於突如其來的變化容易產生適應不良的感覺。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，動作越大損失越多，切勿冒險投機，以防肉包子打狗──一去不回。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00am 香檳金

開運方位：西北方向

天秤座

短評：有想法才能有突破。

【整體運★★★★☆】

今天想要討好對方，就得做些有創意的事情，新鮮感立刻能讓戀情升溫；偏財運一般，打牌若出現手氣不好時，應盡快換人代玩，有轉運的作用；工作方面，能夠很快掌握工作訣竅，你能比身邊大多數的人更快完成工作任務。

【愛情運★★★☆☆】

有利與伴侶溝通交流，只是要注意說話的語氣與態度，以免效果不佳。

【事業運★★★★☆】

思維清晰，數據分析、整理能力強，利於各種報表的統計，以及資料的統籌、整理。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，進財的機會不多。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 琉璃銀

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：多關注人際關係上微妙的變化。

【整體運★★★☆☆】

事業運較差，有些工作上的問題還是自己解決比較好，牽扯他人反而更麻煩。社交運一般，與同事之間的相處不可太密切，他人的隱私還是少打聽為妙。財運攀高，有機會從身邊的人、事、物中發現商機。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者在另一半心目中的地位提升，但要為對方付出之處也更多。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，情緒不穩定，容易感傷或感歎，必須先穩定自身的情緒，才能有好的效率。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，不妨玩玩樂透，手氣不錯唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00pm 淺海藍

開運方位：東北方向

射手座

短評：內心溫暖，易得親人支持。

【整體運★★★★☆】

伴侶體貼入微的關懷，成為你今天的精神動力，對待事情的看法變得積極樂觀。工作中急於求成，反而會影響工作品質，增加重做的機率。健康方面，易感到頭昏腦脹，注意室內空氣的流通。

【愛情運★★★★☆】

今日是個桃花日，有許多機會可以跟異性朋友談天玩樂。單身朋友好好把握今天吧！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個耕耘之日，付出多少則回收多少。要有耐心一點，不然脾氣容易變得急躁。

【財富運★★★☆☆】

今日快點把手頭上的錢處理掉，例如：拿去儲蓄、繳貸款，不要把信用卡帶在身上，否則容易把身邊的錢花光光！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00am 象牙白

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：比較平和的一天，沒有什麼事情發生。

【整體運★★★☆☆】

愛情上過於平淡，會讓人產生疲倦的感覺，要加入一點新鮮的氣息。財運維持一般，正財收入穩定，需要注意做好支出預算。工作上你的努力獲得肯定，讓你感到欣慰。

【愛情運★★☆☆☆】

有點憂鬱、擔心的日子，容易受到外力干擾而改變心意。

【事業運★★★☆☆】

過於敏感，很多簡單的問題被你複雜化，困在自己設下的陷阱裡不能自拔。

【財富運★★★☆☆】

在投資上不宜太過冒險。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-4:00pm 古銅青

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：財運旺盛，回報近在眼前。

【整體運★★★★☆】

身為企業的上級人士，頗有高處不勝寒的感覺，放下嚴肅的面孔，下屬會更願意接近你。已婚者顯得激情有勁，是重溫婚前浪漫的好時刻。財運旺盛，被套牢的資金可望解套。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會戀愛；夫妻感情生活穩定，多進行心靈溝通，可增進彼此的親密互動。

【事業運★★★★★】

事業運看漲，適合與人競爭、一較高下的日子。面對突如其來的臨時任務，也能處理的不錯。

【財富運★★★☆☆】

出手大方慷慨外，預定的支出也較多，想要守住荷包不太容易呢！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00pm 玫瑰紅

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：細節決定成敗。

【整體運★★☆☆☆】

今天一不小心便會暴露自己的粗心大意，惹怒了對方還不自知，過馬路時牽起他的手，會讓他感到溫暖；一成不變的生活激起你對快樂的渴求，做一件沒做過又興趣濃厚的事有助於恢復激情；忘我工作讓你過得相當充實，卻也顯得相當疲憊。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情濃烈，希望被關心，獲得伴侶的陪伴，但是，與伴侶的默契實在不佳，還需明示。

【事業運★★★☆☆】

運勢不錯，工作較順利，但偶爾也會遇到困難，應虛心向長輩、同事請教。

【財富運★★☆☆☆】

財運多變，賺錢費力，易守不易攻。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00pm 睡蓮紫

開運方位：正西方向

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