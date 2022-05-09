每日星座運勢／天蠍放寬心該忘就忘 理財保守為宜

2022-05-09

牡羊座

短評：有機會展現多面個性。

【整體運★★☆☆☆】

你幾個調皮的動作、可愛的表情，雖然讓你看起來有點孩子氣，卻也讓別人很想呵護你；市場的頻繁波動，讓你失去投資興趣，養精蓄銳，耐心等待好的機會；對剛接觸的新工作顯得有點難以適應。

【愛情運★★★☆☆】

愛情甜蜜，送些別緻的禮物給戀人吧，對方會很開心，讓彼此的心更貼近喔！

【事業運★★★☆☆】

貪圖享樂的心態比較重，在工作上略有偷懶的傾向。

【財富運★★☆☆☆】

不利由經商、金錢遊戲取財。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-2:00pm 艷棗紅

開運方位：正西方向

金牛座

短評：易心想事成的一天。

【整體運★★★★☆】

適合表白，有暗戀對象的人要多花些心思，用特別的方式勇敢表白，會獲得令你滿意的效果。工作上能掌握重點，管理者與下屬相處和諧，溝通頗為順暢。財運平穩，雖收入不如預期，但收支平衡。

【愛情運★★★★☆】

今日是表現溫柔體貼的時刻，多忍讓，順著伴侶的意思，可增進感情。

【事業運★★★★☆】

事業運小佳，助力挺多的，自己不會太辛苦，能快樂的度過一天唷！

【財富運★★★☆☆】

不適合想金錢方面的問題，煩悶時不妨去喝杯咖啡放鬆一下。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00am 碧空藍

開運方位：東南方向

雙子座

短評：異性緣佳，吃喝玩樂的機會多。

【整體運★★★☆☆】

有許多異性朋友主動邀約，特別是晚上，在閒聊中易與異性朋友產生情愫。工作上沒有太大的壓力，出現失誤也易得到上司的諒解，若能積極一點會有更大的收獲。今天不宜急於投資，適合觀望。

【愛情運★★★★☆】

會有異性主動靠近，讓你有些受寵若驚。單身者想戀愛，但仍停留在觀望階段。

【事業運★★★☆☆】

只要用心的對待工作，注意和拍檔之間的交流與合作，手頭的任務會很順利的進行。

【財富運★★☆☆☆】

隨心所欲花錢的感覺很爽，但財運普通，需努力拓展財路才有收入。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00pm 萊姆黃

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：長輩是最好的老師。

【整體運★★★★★】

桃花運頗旺，單身者去參加聯誼，將有機會結識情投意合的異性；收入穩定，先前的投資品項可繼續持有，但不可孤注一擲，避免承擔較大的風險；遇到困難可與長輩求援，會讓你茅塞頓開，工作上有所突破。

【愛情運★★★★★】

在面對心儀的對象時，多多流露你的欣賞之情，不著痕跡地誇讚對方，可拉近彼此距離。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便小有難題，也不會困擾到你！

【財富運★★★☆☆】

金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今日對錢比較在乎，得失心重了點。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00am 湖水綠

開運方位：正東方向

獅子座

短評：情緒比較壓抑。

【整體運★★★☆☆】

心情感到壓抑，和戀人間缺乏溝通，但能得到對方的體恤；謹慎的投資，能讓你避開市場帶來的風險；工作上很難得到正常的發揮，緊張或煩躁的時候做做深呼吸，更能讓你靜下心好好工作。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻、戀人間感情相對平穩，沒有什麼大的問題產生；單身者異性緣佳，戀愛時機未成熟。

【事業運★★☆☆☆】

判斷力較弱，易受他人意見左右，應加強自我主觀意識，以免受他人影響而錯失機遇。

【財富運★★★★☆】

金錢支出較頻繁，不過貴人助力強，資金不足可向親友求助，多能如願。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00am 苔蘚綠

開運方位：正東方向

處女座

短評：思想活躍，工作效率高。

【整體運★★★★☆】

今天能迅速進入工作狀態，周圍的喧鬧也難讓你分心，工作成效頗優，易獲得上司肯定。需抽些時間處理感情問題，特別是有伴侶的人，在陪另一半用餐時，多表示關心之意，只顧自己會讓對方生氣喔！

【愛情運★★★☆☆】

自我意識強，聽不進人勸，很難定下心來好好談情說愛，易錯過不錯的桃花好運。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，有機會替同事排解紛爭而獲得美名。今日除了處理分內之事外，不妨幫幫同事，順便建立同事之情。

【財富運★★★☆☆】

花錢的企圖心有點強。有閒錢時，就讓自己享受一下吧，但可別寅吃卯糧咧！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00pm 淺海藍

開運方位：東北方向

天秤座

短評：與人合作會產生意見分歧。

【整體運★★☆☆☆】

對待事物的觀點不同，道不同不相為謀，不必勉強對方。單獨行動也未嘗不可，會有不錯的學習經驗。若有朋友在經濟上向你求助，需要量力而為，不可打腫臉充胖子，不然自己也陷入財政危機可就有點頭痛了。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情之路易感不順，其實多是你自我設限，自己給自己製造愛情障礙罷了。

【事業運★★★☆☆】

在事業上稍有一點成就便會很容易驕傲，小心這樣會退步喔。

【財富運★★☆☆☆】

身上別帶太多現金，小心破財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-3:00pm 水鑽藍

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：放寬心，該忘的就忘了吧！

【整體運★★★★☆】

已經過去的事就別放在心上，計較太多反而會拉大兩個人的距離；今天的金錢運頗旺，會讓你實實在在的感受到，原本空空的錢包就這麼豐厚了起來；看似陷入僵局的事業傳來了新的好消息，著實讓你振奮不已。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平。少說兩句挑剔、埋怨的話，才不會引發口角。

【事業運★★★★★】

運氣很不錯喔，外界的助力很強！從事業務競爭工作者，較易感受到好運。

【財富運★★★☆☆】

財氣平平，保守為宜，忌大筆投資，適合把錢拿去銀行存起來。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00am 祖母綠

開運方位：西南方向

射手座

短評：工作機會多，但也面臨挑戰。

【整體運★★★☆☆】

藝術涵養深厚者，今天容易吸引較多異性的眼光，小心陷入桃花叢而眼花撩亂。工作上有機會接觸極富挑戰性的工作，不必緊張，從戰略上藐視它，從戰術上重視它，便會有好的發展。正財平穩，偏財有所波動，切忌有貪念。

【愛情運★★★☆☆】

有不少桃花圍著你轉，但你有以貌取人的傾向，不容易尋獲真情唷！

【事業運★★★☆☆】

面對問題時缺乏獨斷的決心和魄力，需要透過求證他人來支持自己的決定。應增強自我判斷能力的信心。

【財富運★★☆☆☆】

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要不做任何舉動，損失就會少一點！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-4:00pm 蘭花紫

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：細心、耐心會更順利。

【整體運★☆☆☆☆】

多注意衣著上的細節，以免約會時發生不必要的尷尬；工作上有出現紕漏的情形發生，最安全的做法就是讓工作夥伴全程跟進；用在健身活動、聚會上的支出較多，要合理分配錢財。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運勢低迷，若是不想處處碰壁，最好選擇一個人靜靜的獨處。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業呈現低潮狀態，有嚴重受困的感覺，感覺很多事情處理不完卻又非做不可！

【財富運★★☆☆☆】

特別要緊防投機心作祟，稍有不慎恐因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-5:00pm 水鑽藍

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：固執的人很難有進步。

【整體運★★☆☆☆】

今天易和家人發生口角，要特別注意說話的用詞和口氣，以免造成僵硬的局面。在工作上容易暴露固執的一面，多聽上司和同事的意見，才能有進步。單身者難有愛情際遇，耐心等待緣分。

【愛情運★★★☆☆】

單身者在關心異性時注意分寸，小心對方會錯意；已婚者買些小禮物送給對方，能增進感情。

【事業運★☆☆☆☆】

業務繁重，如果像無頭蒼蠅一般到處亂撞，易白忙一場。要理清頭緒，虛心請教。

【財富運★★★☆☆】

凡事操心操勞會讓身體吃不消，賺錢要緊，身體健康也得注意。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00pm 香吉士黃

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：在與人交往時，要多留意對方的表現。

【整體運★★★☆☆】

今天有遭小人暗算的危險，處處留心為妙，必要的解釋會讓小人的詭計落空，切忌故作清高。有機會和同事一起互動、娛樂，不要太拘束，表現出活力，有助於改變你在同事心中的印象。財運平平，不賺不虧倒也過得身心舒暢。

【愛情運★★★★☆】

單身者有不錯的桃花運，不要浪費這個好機會，多去人多的場所會有收獲喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，事情一堆卻進展很慢甚至停頓，有點應接不暇的感覺；經手之事務必小心處理，免得產生後遺症。

【財富運★★★☆☆】

小心因擴張信用而導致財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-1:00pm 墨玉綠

開運方位：正南方向

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