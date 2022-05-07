每日星座運勢／處女勿把煩惱藏心裡 聊聊天會釋懷

2022-05-07

牡羊座

短評：理財有計劃，別急於行動。

【整體運★★★★☆】

今天你過於急躁的表現容易被對手發現，沉著冷靜才不失風度；今天是已婚者重拾愛火的好時機，抓住難得的機會讓對方感覺你很重視這份戀情；觀看財經類的電視節目，對你的投資會有很大的啟發。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會與令你心動的異性談天喝茶；戀愛中的人彼此間的感情濃烈。

【事業運★★★★☆】

易從朋友口中獲得振奮人心的好消息，先別聲張，夢想成真時再與親友分享你的收穫。

【財富運★★★☆☆】

在投資方面，最好要循序漸進，不要操之過急。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 和闐玉白

開運方位：西南方向

金牛座

短評：愛情甜美的日子，心情舒暢。

【整體運★★★★★】

單身女性外出閒逛之時，一個不經意的回眸就容易被電倒，邂逅心目中的白馬王子！財運不錯，若想管好家庭經濟，不妨上網搜索一番，能找到不少好的理財小竅門，靈活地用到你的生活中來，是累積財富的好幫手哦！

【愛情運★★★★★】

熱情感性的一天，你的主動熱情可以換來甜蜜的回饋。

【事業運★★★☆☆】

與長輩交談的機會多，但彼此不同的理念會產生一些分歧，你得多忍讓才行。

【財富運★★★★☆】

今日的財運雖然還不錯，可是偏向短期性的獲利，例如：股票買賣要見好就收，不要貪心。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00am 墨玉綠

開運方位：正南方向

雙子座

短評：保持清醒的頭腦，別讓虛假消息影響自己。

【整體運★★★★☆】

道聽塗說的消息其真實性往往未經檢驗，想知道事情的真偽，還是親自驗證為好，以免中了小人圈套。戀愛中的人感情發展穩定，戀人對你的關心會有實質的提升，好好享受的同時，也別忘了為對方付出！

【愛情運★★★★★】

愛情運有高潮迭起的跡象，有出乎意料之外的驚喜發生喔！

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，有什麼計劃可大膽執行，若能與朋友合作，很容易有成效喔！

【財富運★★★☆☆】

藏私房錢是最佳的存錢方式，裝裝窮，保住口袋中的鈔票。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00pm 萊姆黃

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：快樂的一天，適合與人分享。

【整體運★★★★★】

有伴的人與朋友一起玩樂，不妨把另一半也介紹給他們認識，可以讓另一半感受到你真誠的愛意。財運亨通，前期借出去的錢財，在今天收回的機率相當高，別人的回饋也將同時到來哦，好好回味助人的快樂吧！

【愛情運★★★★★】

外緣相當的好，很適合出門在外談戀愛。

【事業運★★★★☆】

應酬機會頗多，有機會接觸到各種類型的朋友，應主動結識新朋友，拓展人脈。

【財富運★★★★☆】

有收到禮物或禮金的機會喔！有機會可以小賭一把，因為偏財運還不錯唷！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 羽絨白

開運方位：西北方向

獅子座

短評：運勢強盛的一天，好運就降臨到了你的身上。

【整體運★★★★★】

今天你的愛情熱情似火，又如冬日暖陽，讓你和你的另一半都覺得舒暢不已。今天對需要喬遷新居的你來說是個好日子，不要猶豫了，趕快行動吧。今天會遇到貴人，在你最需要幫助的時候向你伸出援助之手，讓你覺得真愛尚在人間。

【愛情運★★★★★】

今日異性緣超旺喲！主動的參加團體活動，多對外接觸就能多創造一份機緣喔！

【事業運★★★★☆】

若想提升自己的人氣，則需多與周圍的人分享你的快樂。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯唷！少勞多穫的一天，嘴巴甜一點，笑容多一點，就有機會得到禮物或金錢。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00pm 象牙白

開運方位：正西方向

處女座

短評：適合約會，愛情進展不錯。

【整體運★★★☆☆】

單身者多與老朋友聯繫，有機會因朋友介紹而結識性情相合的異性朋友；有伴侶的人抽點時間安排約會，精心打扮一番，會讓對方眼睛為之一亮，感情升溫。今天支出較多，但都是生活所需，不必太計較。

【愛情運★★★★☆】

把你的想法說出來，容易得到另一半的支持；戀愛中的人別整天黏著對方，距離產生美感喔！

【事業運★★☆☆☆】

別把煩惱藏在心裡面，與親人、好友聊聊天會讓你釋懷，感到愉快。

【財富運★★★☆☆】

財務沒有大的起落，但是會有緊急的支出。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-4:00pm 金桔綠

開運方位：東北方向

天秤座

短評：有機會與能力優秀者合作，獲利的希望很大。

【整體運★★★☆☆】

今天有機會參加商業聚會，因貴人引薦而結識有權有勢的上層人物，也因此而獲得不錯的合作機會，成功的機率高。在聚會中也認識了一些新朋友，單身者有機會挑選到不錯的交往對象。

【愛情運★★★☆☆】

桃花紛飛，愛情運強。可是你在選擇上意念飄忽轉變，容易錯過好桃花喔！

【事業運★★★☆☆】

比較粗心，又想貪快，容易有小失誤。其實事情很簡單，稍微細心就能做得很好。

【財富運★★★★☆】

因深厚的手足之情而得兄弟姐妹的幫助，獲得額外收入。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00pm 金桔綠

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：不用花太多的金錢與精力就能換來快樂。

【整體運★★★★★】

如果捨不得花錢去看電影，那就在家唱卡拉OK給戀人聽吧，同樣能給對方浪漫的感覺；在網路上可遇到對你工作有助益的網友；節約意識特別強，能避免許多不必要的開支。

【愛情運★★★★☆】

另一半喜歡追問你的事情，別表現出不耐煩的情緒，坦誠相待才能相處愉快。

【事業運★★★★★】

充滿希望的一天，個人要秉持服務的熱忱，今日就會是充滿收穫的一天。

【財富運★★★★☆】

財運暢通無阻，有利於金錢運作，例如：討債、借款、殺價、儲蓄、投資、佣金薪資談判等等！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00am 大理石灰

開運方位：正南方向

射手座

短評：與人交往能夠和睦相處。

【整體運★★★★☆】

你將會表現得親切又得體，你能把握大眾的感受，從而迎合他們的心意。雖然在生活中會遇到小麻煩，但多能得到親友的幫助。邀三五個好友相聚，能夠緩解不少精神壓力。

【愛情運★★★★☆】

有機會碰到成熟有魅力的對象，深深吸引了你的目光，讓你動了真情。

【事業運★★★☆☆】

喜歡表達，有不錯的創見，但也容易在不自知的情況下得罪人，應留意一下措辭！

【財富運★★★★☆】

今日有福祿雙至之好氣運，只要積極運作，多能求名得名，求財得財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00am 燻鮭紅

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：小心被好運沖暈頭腦哦！

【整體運★★★★☆】

單身者對愛情的嚮往漸漸流於平淡，雖然今天可望遇到心儀的對象，但因表現冷靜而難有火花；精打細算，思維亦顯得相當活躍，不僅理財做得很到位，就連投資也能有所斬獲；一心還是一用的好，小心撿了芝麻丟了西瓜，因小失大。

【愛情運★★★★☆】

單身者想戀愛不妨多參加朋友聚會，你身邊會出現很多的愛慕者；已婚者感情生活平順。

【事業運★★★☆☆】

有點急於求成，雖然做事效率很高，但有些粗心，小心細節出錯影響全局喔！

【財富運★★★★★】

財運還不錯唷！有得財的機會，賺錢輕鬆外還有機會得到禮物或金錢援助。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00pm 玳瑁棕

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：相信自己的判斷。

【整體運★★★☆☆】

與人商談時，不管遇到什麼樣的情況，都要強勢表態，這樣才能壓住對方的氣焰；單身者若有相親對象，可好好裝扮一番，遇對人的機率很高；不要被周圍的雜音所影響，今天比較能信賴的還是自己的判斷力。

【愛情運★★★★☆】

桃花運旺盛，對有好感的對象不妨多安排幾次約會，加深彼此間的感情，促成美好姻緣。

【事業運★★★☆☆】

聽到他人異動的消息讓你也有了想法，別管別人了，活出自己才是重點。

【財富運★★★☆☆】

想要賺錢不易，難有大額入帳。勤儉節約會讓你今日過得更安穩。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00am 金桔綠

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：多與他人交流，拓展交際圈是今天的重點。

【整體運★★★☆☆】

今天與穩重型異性特別談得來，單身者有機會獲得異性朋友的照顧。忙裡偷閒，多參加團體活動可讓你較為好運。在與他人的互動中，能讓你感受到身邊人的善意，壓力在不自覺中獲得釋放。

【愛情運★★☆☆☆】

適合獨處，靜下心讓自己沉澱一下，沒有異性的打擾會讓你想清很多事情。

【事業運★★☆☆☆】

有鑽牛角尖的傾向，思緒打結難以突破，與其埋頭冥想，不如出去走走尋找靈感。

【財富運★★★☆☆】

容易引發經濟上的難題！須看清自己的實際情況，勿讓虛榮掩蓋了積極進取的精神。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00am 淺海藍

開運方位：正西方向

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