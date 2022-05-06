每日星座運勢／雙魚多讚美身邊的人 財運見好就收

2022-05-06

牡羊座

短評：主觀意識太強，會失去不少機會。

【整體運★★★☆☆】

在事情沒有得到證實以前，不可武斷地下結論。向鍾情的對象表態後，對方雖然沒有明確地給予答覆，但不代表你沒有機會，你若繼續堅持下去，終會「守得雲開見月明」。投資上不能有半點馬虎，還是看準了機會再下手吧。

【愛情運★★★☆☆】

感情運較弱。別吝嗇誇獎對方，多用欣賞的眼光看待另一半，你會被愛包圍喔！

【事業運★★★☆☆】

行動力有所增強，但不應急躁，保持良好的心態，可提前思考下一步的工作規劃。

【財富運★★☆☆☆】

一出門可能就會亂花錢，回到家卻易後悔，搞不清楚錢花到哪裡去了。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-2:00pm 淺海藍

開運方位：東北方向

金牛座

短評：任務較重，但也別因此而忽略了感情。

【整體運★★☆☆☆】

約會遲到，和戀人鬧得不歡而散的機率高。別輕易答應另一半的要求，開始就委婉拒絕表示歉意，比答應了做不到更能得到對方的諒解。理性消費、審慎評估，可以讓你更好地把握商機。

【愛情運★★☆☆☆】

感情易出現問題，應盡快安排時間與伴侶溝通，賭氣外出尋歡只會給你帶來無盡的煩惱！

【事業運★★★☆☆】

承受壓力的能力轉弱，任務稍有加重就會感覺難以應付。其實只要認準方向，做事稍微細心，就能順利過關。

【財富運★★☆☆☆】

判斷錯誤讓你損失不輕。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00am 祖母綠

開運方位：正西方向

雙子座

短評：是否對他有金錢依賴，將會成為他的評判標準。

【整體運★★★★★】

今天情場上的金錢問題會考驗著你，女生要求平均分攤能贏得尊重，男生適當大方會給對方留下好印象；投資理財上，能得到朋友的意見和幫助，可一旦要求金錢援助，他會立刻閃人；職場方面，不宜向老闆提出加薪要求。

【愛情運★★★★★】

甜蜜的日子。對方的溫柔，會讓你感到很溫暖；對方的傾聽，也能讓你找到宣洩情緒的管道。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，很適合多動腦筋來做企劃；工作上遇到困難、瓶頸時，換個方式試試看，或許能有不錯的效果！

【財富運★★★★☆】

財運不錯的一天，宜進不宜出。理財宜採取保守的態度，當有金錢入帳時就快點存起來，自然可以避開風險。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00am 珠貝白

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：心情平靜，生活的節奏穩定而安寧。

【整體運★★★☆☆】

今天與另一半雖然會有小摩擦，但兩人都能互相體諒，妥善處理，感情溫度不降反升。財運方面表現平常，對收穫稍嫌不滿，想要有所突破。若有拜訪客戶的舉動，可邀約一個異性同事共同前往，效果更佳。

【愛情運★★★☆☆】

經常與另一半單獨約會，讓你感覺有點悶了嗎？不妨安排Party吧，既可激起你的熱情，又能讓夫妻感情升溫！

【事業運★★★★☆】

事業上易有變動，應勇於嘗試，積累經驗，越動越好，能讓你體會到不一樣的驚喜。

【財富運★★☆☆☆】

賺錢辛苦的日子，天外也不會飛來一筆橫財；願意身兼數職者，可有額外進帳，貼補家用。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00am 淺海藍

開運方位：東北方向

獅子座

短評：很有創意的一天，也易獲得新資訊。

【整體運★★★★☆】

靈感豐富，複雜繁瑣的工作做起來得心應手。朋友透露給你證券市場的新資訊，很有價值。約會前去美容院換一個新髮型，給對方不同的感受，效果會很好。

【愛情運★★★★★】

詩情畫意的一天，適合約心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！

【事業運★★★★☆】

工作不易受外界干擾，行事按部就班，追求的目標和方向明確，事業策略趨於平穩紮實，一切依規定行事。

【財富運★★★★☆】

今天你能抱著持平的心態下賭注，甚至敢先服輸好讓賭友的心不設防；但一旦機會來了，你卻能力挽狂瀾，讓賭友們吃驚不小呢！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00pm 苔蘚綠

開運方位：正南方向

處女座

短評：工作雖重要，但感情生活也要好好處理。

【整體運★★☆☆☆】

單身者渴望愛情，但衝動表白很容易造成對方的恐懼心理，要注意說話方式。財運上不如人意，投資路上困難較多，讓你舉步維艱，還是先積蓄力量。工作上你的努力獲得大家的肯定。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運較弱，單身者可以給自己放個假，四處遊玩一番，放鬆心情，不要為感情而煩惱。

【事業運★★★☆☆】

有付出就有收獲，工作上只要確保工作進度就能有不錯的收獲喔！

【財富運★★☆☆☆】

努力掙取的財富不多，別太想著錢了。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00am 水晶紫

開運方位：正東方向

天秤座

短評：工作順利，異性助力強。

【整體運★★★☆☆】

今天與異性特別談得來，工作上多能得到幫助，讓你輕鬆不少。單身者多留意主動幫助你的異性，有機會發展一段戀情。財運相對較弱，支出較多，在與同性進行金錢交易時要多留心，小心對方圖謀不軌。

【愛情運★★★★☆】

頻頻向心儀的對象放電，但對方有些無動於衷；別放棄，直接表白會更有效。

【事業運★★★☆☆】

不求有功，但求無過。少對他人的工作指指點點，做好自己的事情就好。

【財富運★★☆☆☆】

散財日，扮演散財童子的日子。趁今日主動請客吧，對人際關係會有正面幫助。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00pm 遠洋藍

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：在工作上不可放入私情。

【整體運★★★★☆】

若公私混淆的話，不夠客觀的心態容易引起他人反感。不要輕易處理超越能力範圍之事，以免頻繁出錯。看看證券方面的報紙，搜集一些投資方面的有用訊息，日後能夠派上用場。單身者有邂逅夢中情人的好運氣。

【愛情運★★★★☆】

愛情運旺旺，多花點心思、時間在情人身上，別太硬邦邦喔，否則會造成愛情運降溫！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，顯得忙碌，事情接二連三的來，應付起來有些吃力。

【財富運★★★☆☆】

對財務評估精準的一天，眼光不錯，購物容易買到物美價廉的好東西。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-3:00pm 蜜瓜黃

開運方位：東北方向

射手座

短評：親切對人。

【整體運★☆☆☆☆】

對別人的背後批評不要太放在心上，為了做不到的事而浪費工作時間就不值得了；出門尤其要注意保管好自己的隨身物品，以免造成金錢上的損失；記得要提醒自己保持親切的態度對待別人，特別是親密的人最容易被你忽略。

【愛情運★★☆☆☆】

工作忙碌讓你分身乏術，無心顧及感情，但能得到另一半的理解，內心頗感欣慰。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太好，工作上雜事特別多，有亂糟糟的感覺，宜平心靜氣的來面對。

【財富運★☆☆☆☆】

破財日，有金錢耗損的跡象，易惹來錢財是非，避免與人有太多錢財往來。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00am 香檳金

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：與人合作會讓你收穫良多。

【整體運★★★☆☆】

太過敏感，喜歡疑神疑鬼，對戀人的言行胡亂猜忌，極易引起對方的不滿，小心感情出現裂痕。工作上適合團隊合作，特別是男女搭配的組合，能很迅速地完成作業。多與人互動，參加聚會易從中獲取商機。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒有點不穩定，也有點像小孩子般的無助，想要被呵護…。怎麼辦呢？快裝無辜、搏取同情！

【事業運★★★☆☆】

會遇到一些困難，但別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係能輕鬆解決問題。

【財富運★★★★☆】

打麻將有如神助般的連莊，買公益彩券有機會獲得獎金。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00pm 蕃茄紅

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：學會寬容。

【整體運★★☆☆☆】

工作中由於同事的失誤導致你受牽連，心裡很不舒暢，需懂得適時釋懷。曾經的戀人今天突然回心轉意，讓愛重新出發，幸福之餘也要想想上次分手的原因會不會再出現。找個安靜的角落，讓心沉靜下來。

【愛情運★★★★☆】

有機會碰見讓你極度著迷的對象，容易因為心裡一熱，就不顧一切地投入愛河。

【事業運★★☆☆☆】

處理好人際關係是重點，話出口前多思考，小心因一時口快而傷害到他人！

【財富運★☆☆☆☆】

對於投資理財顯得興趣缺缺，不願動腦分析，容易喪失許多良機。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00am 萊姆黃

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：多讚美身邊的人，快樂無限。

【整體運★★★★☆】

今天桃花運不錯，會有意料之外的相遇，要抓住機會！購物運不錯，不妨上街逛逛，可以買到令你稱心如意的商品。工作上遇到小麻煩，不妨上網查一下資料，就能夠找到解決之道。

【愛情運★★★★☆】

夫妻間的愛情生活頗有新意，在一起有談不完的話題；單身者參加聚會，易邂逅浪漫愛情！

【事業運★★★☆☆】

整個人都充滿了活力，對新的工作或任務能積極備戰，先前進行之事也可望有好結果，讓你自信心大增，不過，你在同事之間的評價與你的表現並非完全名副其實。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，見好就收，別太貪心。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00am 玉米黃

開運方位：西北方向

【延伸閱讀】

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

2022年你能擁有幸福嗎？輸入姓名立刻算

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】