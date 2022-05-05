每日星座運勢／金牛待人處事勿做作 理財以守代攻

2022-05-05

牡羊座

短評：切忌將心血來潮時的想法當作前進的方向。

【整體運★★☆☆☆】

小心因說話欠妥當而使自己陷入情感風波，對方醋罈子一翻可得讓你吃不完兜著走；確定好理財方向，對你的投資之路頗有好處；金融機構任職者工作顯得越來越辛苦，且稍不留心就會有虧損。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者穿粉紅色的衣服可提升戀愛運；有伴侶的人心裡苦悶可找朋友聊聊，會獲得安慰。

【事業運★★☆☆☆】

心直口快，容易因為一時口快說出其他同事的秘密，招惹一些不必要的麻煩。

【財富運★★★☆☆】

最怕與人發生財務紛爭，倘若與人發生財務糾紛容易引發一連串的惡鬥。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-2:00pm 橄欖綠

開運方位：西北方向

金牛座

短評：待人處事不可做作，真實的你更可愛。

【整體運★☆☆☆☆】

在異性面前吹牛，會有被對方揭穿老底的危險，還是實事求是的好。對信息資料的理性分析，今天可派上用場，在投資上將有不錯的收益。切忌在工作時間研究理財產品，會有小人告密而受到批評的危險。

【愛情運★☆☆☆☆】

有伴侶者寂寞感強烈，宜翻看照片，回憶過去的甜蜜時光，緩解相思之苦。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，容易發生事與願違的情形，少說點話多做事，自可遠離是是非非。

【財富運★★★☆☆】

理財主觀性頗強，宜以守代攻！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00am 辣椒紅

開運方位：東北方向

雙子座

短評：工作快樂，但是財運不樂觀。

【整體運★★★☆☆】

有伴侶的人和異性朋友交往要把握分寸，以免對方吃醋、鬧彆扭。精力旺盛，雖然工作難得完美，但是自己能明顯感受到工作能力的提高。財運較弱，股票被套牢的機率高，不如選擇基金這種收益穩定的投資方式。

【愛情運★★★★☆】

很願意為對方付出，對伴侶有求必應，但有時也要讓對方學著獨立才好喔！

【事業運★★★☆☆】

千萬別輕易給人家允諾，尤其是沒有十足把握的事情，不然你的計劃很難圓滿實現。

【財富運★★☆☆☆】

今日腦力思考頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜有大動作！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00pm 蘋果綠

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：運勢很好，在競爭中有所表現。

【整體運★★★★☆】

競爭力很強的一天，雖然事業、財運較普通，但你的志氣高昂，不服輸的精神讓你爭取到表現機會，會有超乎水準的發揮，影響力頗大。單身者多留意職場中的異性，會發現不錯的合作夥伴。

【愛情運★★★☆☆】

平平的一天。一人獨處時，不妨幻想一下甜蜜浪漫的美景，這樣也能讓心靈感到滿足喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是忙碌的一天。少有機會閒下來，快打起精神繼續努力吧！

【財富運★★★☆☆】

出手大方慷慨外，預定的支出也較多，想要守住荷包難度有點大呢！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00pm 咖啡棕

開運方位：東南方向

獅子座

短評：勤於思考。

【整體運★★★☆☆】

易受他人影響而對戀人另有要求，合理的要求對方能夠欣然接受，但過分的要求只會引起對方的不滿，提出之前最好先斟酌；責任心很強，手頭上的事情都能處理的很好，易得到上司的讚賞；財運一般，並無額外的收入。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，有點苦悶的感覺，想表達負面情緒時婉轉點，否則會搞砸喔！

【事業運★★★★☆】

工作上易有突出的表現，能在細節上發現問題並及時解決，挽回不少損失。

【財富運★★★☆☆】

宜防與異性的金錢糾紛。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00pm 寶石藍

開運方位：西南方向

處女座

短評：賺錢容易，守錢難。

【整體運★★★★☆】

看到身邊的朋友紛紛有了另一半，你也不禁希望擺脫單身生活，今天就有很強的桃花運，要注意把握。正財運平平，但偏財運卻很不錯，可小玩金錢遊戲。學生族的考運佳，能在考試中得到不錯的成績。

【愛情運★★★★☆】

戀情急速加溫，甜甜蜜蜜令人羨慕。也容易引來一堆好奇、關心者。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，今日宜裝迷糊，有錯就認錯，不宜與人爭長道短。

【財富運★★★☆☆】

先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。有閒錢不妨拿點出來打好人際關係，送個小禮來表達你的關心與善意！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00am 玳瑁棕

開運方位：東南方向

天秤座

短評：對待愛情太執著，容易吃虧上當。

【整體運★★★☆☆】

有得到愛情果實的強烈想法，把握好分寸才易覓得真愛！財運良好，易遇到自己的命中貴人，並得到不小的幫助。事業運平平，把工作當成生活的重心並不妥當，妥善分配作息時間反而收穫更多。

【愛情運★★☆☆☆】

容易寂寞的一天，也容易看對方不順眼喔！與其發生衝突，不如選擇獨處。

【事業運★★★☆☆】

你渴望在工作中掌握主導權，並樹立威望，若太過心急，恐怕很難如願以償。

【財富運★★★☆☆】

花錢的慾望強烈，想要滿足物慾而不思後果。小心當時很痛快，過後卻心痛不已！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-2:00pm 蘑菇灰

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：切忌因嫉妒而迷失方向。

【整體運★★☆☆☆】

單身者易受他人影響而放棄對愛情的追求。沒有好的投資方案前，切忌盲目行動，以免造成難以挽回的損失。同事們的好評讓你體會到前所未有的成就感，令你信心倍增。

【愛情運★★☆☆☆】

有什麼委屈都可以向另一半傾訴，可望獲得對方的安慰與關心。

【事業運★★★☆☆】

運勢普通，如果工作中過於爭強好勝，易引起同事反感，需要時常提醒自己收斂些才好。

【財富運★★☆☆☆】

盲目的投資與浪費讓錢溜得很快唷！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-4:00pm 脆梅青

開運方位：正東方向

射手座

短評：生活中的挫折讓你有點灰心。

【整體運★★☆☆☆】

今天人際關係不太好，言行之間容易與別人發生衝突。愛情上今天有點為情所困，摸不清對方的心態讓你的心情煩悶無比。今天沒有什麼心思工作，可偏偏有一堆事情要做，不妨泡杯茶，然後聽聽音樂，放鬆一下心情。

【愛情運★★☆☆☆】

有伴侶者對感情有所疏忽，應多抽空聊聊天，跟對方分享日常，別冷落了伴侶。

【事業運★★☆☆☆】

覺得做什麼事都不順利，好像有人處處跟你作對，想要放棄努力。

【財富運★★★☆☆】

少與人合夥、少跟會，能降低不必要的紛爭。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00am 睡蓮紫

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：積極的態度是你好運的原動力。

【整體運★★★★★】

事業上，面對新的挑戰能激起你的作戰精神，雖然比較辛苦，但充實感滿溢全身。財運佳，朋友、家人在財力上對你幫助不小，投資時多注意行情的變化，今天便有望成為你的投資幸運日。

【愛情運★★★★☆】

誤會化解日。彼此之間如果有誤會，趁今日講清楚、說明白！

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，工作上會有正面的進展，可是若沒有真才實學，難免會落人口實！

【財富運★★★★★】

哇，令人羨慕的財運，正財、偏財都有耶！打麻將要連莊、自摸，都不是難事喔！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00pm 薔薇粉

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：助人為樂，易有善報的一天。

【整體運★★★★☆】

今天多幫助身邊有困難的人，你的小小善意就能讓受惠的人感動，而且你還會因此招來好運。另外，有機會在同事、朋友的介紹下，結識志趣相投的異性朋友，有機會發展一段新戀情喔！

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，然而在職場上，容易得到異性的助力喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，雜事、瑣事特別的多，只能耐著性子處理囉！別想摸魚，因為今天沒有什麼摸魚的機會咧！

【財富運★★★☆☆】

錢財進帳機率不高。要注意的是，不太適合跟會或替人作保，否則恐有無妄之災。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00am 硃砂紅

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：喜歡的味道自己製造。

【整體運★★★☆☆】

今天一個人待在家裡都會是種享受，做幾個小菜慰勞下自己，也會很有味道；今天投資運不佳，切忌一時衝動做出不恰當的投資；手頭上的工作還沒完成，又會接到新的任務，讓你變得手忙腳亂。

【愛情運★★★☆☆】

有機會結識熱烈、浪漫的異性，但真想戀愛還得多瞭解對方，太快投入感情容易後悔。

【事業運★★★☆☆】

工作期間在表達上要注意，理清思路抓住重點，若是說得太多效果反而不好。

【財富運★★☆☆☆】

今日付出由多到少，容易感慨薪水太少，得失心放淡點，保持穩定的情緒自可遠離麻煩。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00am 白鋼銀

開運方位：西南方向

【延伸閱讀】

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

2022年你能擁有幸福嗎？輸入姓名立刻算

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】