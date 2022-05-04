每日星座運勢／巨蟹放下執念先討論 不宜經手金錢

2022-05-04

牡羊座

短評：在生活中做個有心人。

【整體運★★★★☆】

今天你對工作容易產生怨恨的情緒，想推諉責任，而缺乏責任心將讓你很難獲得同事的信任；戀愛中的人今天有約會遲到的情況出現，還是拿個小本子記上約會時間吧，以免發生不愉快哦！

【愛情運★★★☆☆】

戀愛上出現倦怠症，想要來點新鮮、不一樣的滋味！想想就好，不要太衝動唷！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，情緒上有些波動，態度上顯得被動，運作時想要快也快不起來。

【財富運★★★★☆】

財運佳，缺錢時可向熟識的好友調頭寸。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00am 石榴紅

開運方位：西北方向

金牛座

短評：好運旺旺來，連走路都有風。

【整體運★★★★☆】

有機會接手重要任務，不但能手到擒來，還能令上司對你刮目相看。與心儀的對象在一起時，不妨再勇敢一些，向對方表白成功的機率高。遇到好事要與人一起分享，邀幾個朋友到家裡開個派對吧！

【愛情運★★★☆☆】

有利約會的日子，不必拘泥於形式或太過傳統，用新奇的方式可拉近彼此的距離。

【事業運★★★★☆】

面對工作中的狀況，不再那麼思前想後、猶豫不決，能積極主動的尋求解決方法。

【財富運★★★★☆】

有不錯的偏財運，有好機會就試試手氣吧！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 墨玉綠

開運方位：正西方向

雙子座

短評：宜安穩求財。

【整體運★★☆☆☆】

工作中會產生投機取巧的想法，最好還是摒棄的好，以免適得其反給同事留下不好的印象。戀愛者會遇上一些不小的危險，但是伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方。財運一般，投資風險較大，宜觀望為妙。

【愛情運★★★☆☆】

單身者易在聚會中遇到聊得來的異性朋友，不僅聊得開心，還有機會譜出一段戀曲喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，不太願意配合別人卻偏偏非配合不可，是有點委屈啦！

【財富運★★★☆☆】

金錢周轉不過來可向親友尋求援助。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00pm 蜜瓜黃

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：與人合作易產生意見分歧。

【整體運★☆☆☆☆】

對待問題時與合作者易出現不同的觀點，即使這樣也應彼此先放下執念，相互討論，找到最佳的方法或說服對方的理由。若有朋友在經濟上向你求助，可要量力而為，不可打腫臉充胖子，不然自己也陷入財政危機可就有點頭痛了。

【愛情運★☆☆☆☆】

容易跟伴侶發生爭執，若能多包容、先認錯，會更快和解；如果互不相讓，則是互相傷害。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，持續力不夠好，而且情緒波動比較大，特別不適合經手金錢相關的事務。

【財富運★★☆☆☆】

擅用智慧學識賺錢，宜防聰明反被聰明誤。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-7:00am 琉璃銀

開運方位：東南方向

獅子座

短評：工作還是在公司完成便好。

【整體運★★☆☆☆】

今天顯得很執著，雖然敬業值得欣賞，但將工作帶回家中，會使緊張的氣氛感染和諧的家庭氛圍，而且特別不適合你；今天很容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘；無聊的話不如靜心學習吧，給大腦充電的同時，還會有不錯的收獲。

【愛情運★☆☆☆☆】

面對感情難以保持冷靜，易被人牽著鼻子走，隨著別人的情緒起舞，被迷惑的機率高。

【事業運★★☆☆☆】

自我意識過強，推諉卸責的心態重。會按自己的意願去做，不聽他人勸阻，遇到困難時，又把過錯歸咎於別人或環境。

【財富運★★★☆☆】

意氣用事，與人爭小利，會自斷財路喔！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00am 燻鮭紅

開運方位：西南方向

處女座

短評：能言善道，易吸引異性的目光。

【整體運★★★☆☆】

嘴巴說個不停，很懂得接續他人的話題，氣氛很快會被你炒熱，也因此受到異性的關注，單身者可望被不錯的異性看中。工作上能確保進度，但沒有明顯進步，應多利用人際關係上的優勢，會有意外收穫。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人與情人之間很有默契，若能時常製造一些驚喜，感情生活會更有情趣。

【事業運★★★☆☆】

具有時效性的工作任務較多，需要投入更多的精力，吃苦耐勞者易有收穫。

【財富運★★☆☆☆】

容易亂花錢，或興起下賭注的念頭，最好不要玩金錢遊戲，免得不賺反耗財。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00am 竹葉青

開運方位：西北方向

天秤座

短評：戶外休閒能緩解疲勞。

【整體運★★★☆☆】

別把自己整天關在家裡，多接觸外面的空氣，只要有往外突破的心，一切自然就開闊了；有伴侶的人士要注意保持與其他異性之間的關係，不要讓另一半誤會；事業運的強勢會在下午來臨，獨立擔當重任讓你過得充實。

【愛情運★★★☆☆】

能以平常的心態去對待感情，避免了許多不必要的爭吵，感情生活趨於平順。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，上班族工作任務較重，但你能靜心處理，你的付出上司也都看在眼裡。

【財富運★★☆☆☆】

今日的你有點懶惰，耐心也不夠，所以不適合做任何的金錢決策，以免發生錯誤的決定。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00pm 蘭花紫

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：事務繁多，應合理安排時間。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人為工作而奔忙，但能得到對方的體貼與關懷，讓你感受到甜蜜與溫馨。財運較穩定，不過對待理財有點心不在焉，小心遺失錢財。感覺神經繃得太緊時，做做健身操，可有效調節神經系統。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會遇到理想情人，適合表白，但不要有太多的顧慮，以免錯過良緣。

【事業運★★☆☆☆】

今天與老年人特別有緣，工作上遇到困惑，不妨找他們聊一聊，會茅塞頓開。

【財富運★★★☆☆】

暗財運顯得薄弱多了，想要私底下輕輕鬆鬆就能有額外的收入，不大容易。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-9:00am 玫瑰紅

開運方位：東南方向

射手座

短評：花錢慾望較強，不易守住錢財。

【整體運★★★★☆】

工作上甚為專注，並能獨立策劃，工作效率得以增加；今天對錢財過於慷慨，且樂善好施，多會答應親友的開口而把錢借出；健康運有點小異常，牙齒易發炎、疼痛。

【愛情運★★★☆☆】

在追求對方的過程中，你會受到外力的阻礙，有時甚至讓你進退兩難。如果能另闢新徑，採取迂迴的策略，將會增加成功率。

【事業運★★★★☆】

容易得到貴人、上司的幫助，取得優異成績。對從事娛樂事業的工作者特別有利！

【財富運★★★☆☆】

投資前應考慮到風險，別太盲目！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00am 硃砂紅

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：主觀意識強烈，易疏忽他人的感受。

【整體運★★☆☆☆】

情緒激昂，單身者要特別小心因衝動表白而受到打擊；已婚者顯得強勢，容易給對方造成壓力。工作上顯得較獨斷，聽不進他人的意見，容易碰壁。財運較平順，突然遇到經濟難題時易得朋友金援。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者想戀愛可到交友網站看看，容易遇到聊得來的異性；戀愛中的人易被戀人誤會。

【事業運★★☆☆☆】

低落的心情讓你失去往日的熱情，感覺工作變得很乏味，沒有幹勁。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，一分耕耘一分收穫。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00am 淺海藍

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：今天身體狀況不錯，宜運動。

【整體運★★★☆☆】

感情生活較平淡，可抽出時間約伴侶到高雅的餐廳共進晚餐，增進彼此的感情。財運普通，獲取新機遇的機率不大，不過有投資計劃者可放手一搏。工作上有點心不在焉，因粗心而犯錯的機率高。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人對另一半較依賴，缺乏主見；單身者多表現機靈的一面，易博得異性好感。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，工作上會有小障礙出現，容易受到外力的干擾而改變已經規劃好的進度。

【財富運★★★☆☆】

多多向外活動，是提升你財運的不二法門，如果封閉自己的交友圈，會導致財運停滯不前。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00pm 萊姆黃

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：生活、事業、愛情都讓你覺得很享受。

【整體運★★★★★】

今天懂得營造生活情趣，活力四射，彰顯個人魅力，得到不少異性青睞，約會外出的機會增多。在投資上，可以選擇股市或房地產方面，也算是很不錯的選擇。事業運佳，靈感不斷，對於創意設計者特別有利。

【愛情運★★★★★】

不缺跟異性對象接觸的機會，只是，想要有進一步的感情發展卻需要付出較大心力。

【事業運★★★★★】

今日事業運很好唷！不過，較適合扮演藏鏡人的角色，不宜強出頭；做重大決定時，也宜暗中處理，太過招搖可能不易達成喔！

【財富運★★★★☆】

財神來報到，有多元得財的機會。收益頗豐，有幸運之神隨侍在側的優越感。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00pm 薰衣草紫

開運方位：正北方向

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