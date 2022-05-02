每日星座運勢／雙子不要冷落另一半 感情多加呵護

2022-05-02

牡羊座

短評：要在團隊中找到自己的位置。

【整體運★★★☆☆】

上班族在今天就別想要逞能獨挑大樑，勉強地孤軍奮鬥只會讓事情更糟糕，還是跟著團體行動比較安全；學生考試運佳，學習態度積極，但要注意不要因粗心而遺漏學習用具；單身者出門前別忘佩戴水晶，它能增強愛情運勢哦。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情生活平順，不妨多製造浪漫氣氛；單身者約會較多，但想戀愛還需要耐心等待。

【事業運★★☆☆☆】

不宜急著向前衝，把規劃做好，再著手實行才會更有勝算。

【財富運★★★★☆】

對於自己熟悉的領域，可以短線進出，創造利上滾利的財富。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00pm 琥珀橙

開運方位：正西方向

金牛座

短評：靈活變通的態度是你所需要的。

【整體運★★☆☆☆】

需要多留意與異性相處時的態度，避免不必要的肢體接觸，以免產生流言；財政上，應採較保守的姿態，不宜有太大動作；職場人士不必太拘泥於工作的方式，否則會大大影響目前的發展。

【愛情運★★★☆☆】

單身者多多表現你的熱情，可望收獲期待中的羅曼蒂克；戀愛中的人對戀人別太苛刻。

【事業運★★★☆☆】

前期工作會顯得比較忙碌，但等你理清頭緒，讓你的心情慢慢平復過來後，一切事務便能順利的展開。

【財富運★★☆☆☆】

因懶惰、投機、縱於玩樂，而將財富揮霍一空。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00am 象牙白

開運方位：正南方向

雙子座

短評：不要冷落了另一半，感情要多加呵護。

【整體運★☆☆☆☆】

已婚者雖然為改善生活而努力工作，但也要對另一半噓寒問暖。感情是基礎，動搖了根本可就得不償失。晚上有機會與另一半觀賞浪漫愛情劇，兩人都沉浸在劇情中，有助愛情升溫。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人掌控欲強烈，顯得固執已見，與戀人相處要小心一言不合而分手。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太順，有點力不從心，找不到施力點，依照平日的進度規則運作就好。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣混亂不穩定，在金錢上不宜輕舉妄動，任意胡為則損失隨之發生。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-4:00pm 香檳金

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：幫助他人的同時，也會增加自己的能量。

【整體運★★★☆☆】

異性向你傾訴煩惱，你的安慰與支持會給予對方很大的力量。財運很旺，幫助他人易得到豐厚的回報。工作中，你對同事充滿熱情，也易得到他們的認可，即使只是幫人倒杯熱茶，也會讓人感動。

【愛情運★★☆☆☆】

別自己玩得太瘋就忽略另一半的存在，否則惹對方生氣就不好了。

【事業運★★★☆☆】

工作進展平順，先前的計劃可落實執行，這同時也是對你實力的考驗，需要好好掌握。

【財富運★★★★☆】

小有偏財運，可買彩券試試手氣。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00am 象牙白

開運方位：東南方向

獅子座

短評：能力突顯的一天。

【整體運★★★★☆】

文藝工作者富有創作的激情，靈感不斷，會寫出優美的文章，可望廣受好評。緣份來得好，單身女性很有可能接到優秀男同事射來的丘比特之箭。投資上思前想後，顧忌太多反而容易錯過機會。

【愛情運★★★★☆】

桃花運旺盛，單身者多注意工作上往來的客戶，有機會結識志趣相投的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

情緒能保持在愉悅的狀態，喜歡追求輕鬆而有效率的辦事方式，因此手頭的事情都能迅速、有效的解決。

【財富運★★★☆☆】

把偏財方面的事託付給信任的人吧！別人抱著無所謂的態度去做，反而會給你帶來好運，好比讓別人幫你填寫樂透號碼，中獎率反而更高呢！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00am 深茄紫

開運方位：西南方向

處女座

短評：雖不能做到十全十美，那麼也該盡量做到最好。

【整體運★★★☆☆】

對於感情上出現的小問題能及時修復，別在心裡留下疙瘩；外出工作者要注意交通安全，以免發生意外；父母對於你的戀人有些不滿意，如有誤會應盡快調和好，以免以後家人給你們的結合造成壓力。

【愛情運★★★★☆】

和喜歡的對象接觸機會增多，要把握時機多多表現自己，讓對方注意到你喔！

【事業運★★★☆☆】

多留意人與人之間的關係，注意相互溝通與良好禮儀，說話不能太直唷！

【財富運★★★☆☆】

投機財賺得這麼辛苦，不如不要。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00pm 瑪瑙黑

開運方位：西北方向

天秤座

短評：今天的貴人運不錯，日後應懂得投桃報李。

【整體運★★★★☆】

情感生活平淡，兩人的戀情感覺模糊不清，沒有承諾也讓你很沒安全感。會得到許多的幫助，無論是財力還是經驗方面，都會有人願意向你伸出援手，要記得感恩。對工作行程有明確的安排，做事井然有序。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富的一天，容易感動，有同情弱者的傾向，很受異性青睞。

【事業運★★★☆☆】

工作上不會有大的變動，按部就班的進行就可以了。工作之餘多和朋友聯絡一下感情，別讓友情因為忙碌而降溫了。

【財富運★★★★☆】

賭運頗佳，大有逢賭必贏之勢。不過，也要小心敗在名不見經傳的人物手中，提防不按牌理出牌的招數！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00am 睡蓮紫

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：總體運勢旺盛，各方面的運勢走向都很好。

【整體運★★★★★】

浪漫的咖啡館是今天約會的幸運之地，彼此能夠產生情愫，瞬間來電，愛意立刻升溫。財運不錯，對時機的把握相當敏銳，所以賺取錢財較順利。工作上今天非常適合開始新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。

【愛情運★★★★☆】

有利付出，多理解、包容伴侶，情感更和諧。單身者想談戀愛，可以請朋友幫忙撮合。

【事業運★★★★★】

今天很幸運喔，答題時能有超出水準的表現，學業運很棒。

【財富運★★★★☆】

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，得財比預期中的多一點。正財運強，先前如果沒有付出，則不易感受到今日的甜美果實！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00am 鉑金灰

開運方位：正北方向

射手座

短評：情緒不穩，容易意氣用事。

【整體運★★☆☆☆】

管理好情緒是今日之重點，別讓激烈的情緒或是過激的言行影響了人際關係。親兄弟明算帳，與親友有金錢往來時應把話說清楚，該寫字據簽字的別忽略。有伴侶者應對伴侶多包容，別亂發脾氣，相處會更愉快。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與文藝氣息濃厚的異性結緣；戀愛中的人特別能感受到彼此的柔情蜜意。

【事業運★★☆☆☆】

宜放慢腳步，整理思緒，一味向前衝容易導致失誤，得不償失唷！

【財富運★★☆☆☆】

財運較弱，不適合借進借出，容易引起金錢糾紛。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00pm 乳酪白

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：投資運攀高，不可放過機會。

【整體運★★★☆☆】

看好的證券可以著手進行投資，但不可孤注一擲，應留些許資金靈活運作。繁忙的工作促使你腦力激盪，容易找到化繁為簡的實用方法，還能提高工作效率。忙裡偷閒時，與同事聊聊天，會有驚喜的發現。

【愛情運★★☆☆☆】

感情問題頗多，有伴侶者易生悶氣，愛吃醋，宜把心思放在其他事務上，會更有收穫。

【事業運★★★★☆】

應把重心放在提高工作業績上，別想要投機取巧。

【財富運★★★★☆】

判斷精準，有進財機會。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-4:00pm 香檳金

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：桃花開得旺，要有追求的勇氣。

【整體運★★★★☆】

單身者面對來電的異性，唯有心動加行動，才能得到愛情的眷顧。工作進行得頗為順利，就算其中有點小插曲，還是不會影響整體的進度。年輕女性朋友忙裡偷閒，做做健身操來活動筋骨，對提高工作的效率大有用處。

【愛情運★★★★☆】

有機會參加團體活動，可慢慢靠近心儀已久的對象，爭取和對方約會的機會，感情進展就會加快許多。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，宜循序漸進穩定操作，有利於聽命行事，凡事不可操之過急。

【財富運★★★☆☆】

理財宜守不宜攻！運勢平順，是規劃的好時機，宜等待機會，若貿然投資，風險會很大。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00pm 睡蓮紫

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：面對工作信心十足。

【整體運★★☆☆☆】

今天與情人相處的時間不多，但你們的感情並不會淡化；錢財流失較快，大部分的開銷會用在家人的身上；先前提出的方案，今天會稍有眉目，讓你對工作信心倍增。

【愛情運★★☆☆☆】

感情進展頗為順利，有伴侶者遇事多與另一半商量，以免引起對方的誤會。

【事業運★★★☆☆】

學習和工作方面容易陷入困境，應調整好心態，休息好了才能更理性做出判斷。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣不穩定，宜進不宜出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動，注意莽撞之下做出衝動的決定。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00pm 嫩芽綠

開運方位：正西方向

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