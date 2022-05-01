每日星座運勢／獅子家人互動交好運 創作獲得靈感
2022-05-01
牡羊座
短評：心情平和，做事冷靜。
【整體運★★★☆☆】
戀愛運普通，單身者有機會和異性吃喝玩樂，但要從中找到可以戀愛的對象不易。適合到健身房做做運動，調劑一下自己的生活。有閒錢者可以給自己買點小禮物，愉悅自我。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者對感情生活表現得較平淡。你對另一半的冷靜也許會讓對方覺得你不在意而有所誤解喔！
【事業運★★★☆☆】
昏昏欲睡，打不起精神來。找些有挑戰性的事情來做，讓自己充滿鬥志，精神抖擻。
【財富運★★★★☆】
小財亨通，偏財運挺不錯，不妨多收集發票用於未來對獎。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：4:00-6:00am 琥珀橙
開運方位：正東方向
金牛座
短評：社交活動頻繁，吃喝玩樂的機會多。
【整體運★★★☆☆】
單身者有機會在朋友聚會中結識極具個性、眼光獨到的異性朋友，激情碰撞，讓你感受到愛情的火熱。雖然請客花掉一筆不小的錢財，但你的消息靈通，能從朋友不經意的言語中受到啟發，從中挖掘到商機。
【愛情運★★★★☆】
單身者容易成為眾人矚目的對象，但真想戀愛還得耐心觀察，太快投入一段感情會後悔！
【事業運★★★☆☆】
同事間關係良好，有機會獲得助力，但也容易因為對方的疏忽而讓你的名聲受損。
【財富運★★★★☆】
財運不錯，小部份的資金方可投入短線、高風險的範圍。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：7:00-8:00pm 碧空藍
開運方位：正東方向
雙子座
短評：精力較充沛，信心十足。
【整體運★★★☆☆】
學生族的愛情有萌芽的趨勢，把握好尺度，這樣衍生出來的友誼很穩固。物慾得不到滿足，賺錢慾望強烈。在與新朋友互動溝通時，容易欠缺方法，不妨請教請教長輩，會得到不錯的建議。
【愛情運★★★★☆】
異性緣佳，不妨發揮積極爭取的勇氣，去尋訪真心誠意的伴侶，感情發展會很順利喔！
【事業運★★★☆☆】
人際關係運不錯，和朋友將會有良好的互動，和同事之間談心將會給你帶來很多新想法喔！
【財富運★★★☆☆】
少去可刷卡的商場購物，這樣對你的購物慾望就會有些限制。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：8:00-10:00am 金桔綠
開運方位：西南方向
巨蟹座
短評：依賴性太強，承受能力大大降低。
【整體運★★★☆☆】
對另一半有種強烈的依賴心理，凡事都想問問他的意見，這樣會讓對方有種太膩的感覺。表現出較強的責任心，渴望得到他人的肯定，並以此作為工作動力，顯得幹勁十足。
【愛情運★★★★☆】
單身者的感情生活一掃鬱悶，神清氣爽，愛情漸漸浮出水面。見機行事，別錯過好姻緣。
【事業運★★★☆☆】
樂於助人的一天。對他人的友好與幫助會為你贏得尊重與信賴，讓你感到愉快而滿足。
【財富運★★★☆☆】
不經一事不長一智，今天你購物識貨的水準頗高！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：3
吉時吉色：9:00-10:00am 象牙白
開運方位：正西方向
獅子座
短評：與家人的互動良好。
【整體運★★★★★】
今天適宜和朋友家人到郊外野餐，不僅能換來好心情還可交到好運；從事創作的人，還可以從大自然中獲取靈感，思維豁然開朗，文思泉湧；財務出現問題者，可將經濟上的困難之處告訴家人，易獲得物質援助。
【愛情運★★★☆☆】
對另一半多一些寬容與理解，愛情會很甜蜜，太過強勢則會讓對方吃不消唷。
【事業運★★★★★】
心情愉快，精力充沛，除學習工作外，可安排一些喜歡的休閒活動，輕鬆一番！
【財富運★★★★★】
宜買賣或是抽獎等，交易順利，易得錢財好運。此外，有利賺外快，易獲得高額回報。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：6:00-8:00am 石榴紅
開運方位：東南方向
處女座
短評：朋友與戀人，友情與愛情都能兼顧。
【整體運★★★★☆】
今天比較重視朋友聚會，為了不冷落伴侶，可把對方也帶上，能融入你的交友圈也能讓對方很開心、很安心；前段時間所學習的一些理財技能可在今天派上用場，能使你的投資顯得精明。
【愛情運★★★☆☆】
桃花運還不錯，單身者有異性主動邀約，大方赴約就是；戀愛中的人戀情進展順利。
【事業運★★★☆☆】
樂於助人卻遭人利用，朋友都替你不值，但你能想得開，覺得學到經驗就是最大的收穫。
【財富運★★★★☆】
因愛而得靈感，有進大財的機會。如彩券中獎，業務訂單等。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：8
吉時吉色：6:00-8:00am 碧空藍
開運方位：西南方向
天秤座
短評：異性緣佳，是談情說愛的好日子。
【整體運★★★★☆】
單身者熱情洋溢的表現，易引來異性的關注，不經意間的回眸就能發現身邊人投來的電波，試著接觸對方會有意想不到的收穫。財運不錯，為自己添置新行頭時有機會獲得商場回贈的禮物哦！
【愛情運★★★★☆】
愛情運不錯，單身者不妨多注意自己的外在形象，表現親和的一面，不難獲得愛情。
【事業運★★★★☆】
運勢不錯，容易有喜事降臨，你臉上也因此會掛著燦爛的笑。
【財富運★★★☆☆】
理財宜採分散投資以降低風險，莫輕信人言，因為上當受騙的機率很大。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：8:00-10:00am 芥末黃
開運方位：正西方向
天蠍座
短評：愛他就對他寬容些。
【整體運★★★★☆】
今天顯得很挑剔，總會發現他的缺點，甚至有結束這段戀情的衝動，愛烏及烏，寬容是戀情繼續的唯一辦法；今天財運尚可，好朋友一起出錢出力是個不錯的主意；夜深人靜正是讀書時，把最近的專業知識狠狠裝進腦袋吧。
【愛情運★★★☆☆】
對另一半的叮嚀感到厭煩，情緒來時很容易發生爭執。忍一忍吧，別把關係弄得太緊張。
【事業運★★★★★】
很有衝勁，無須有太多的顧慮，只要相信好運始終站在你身邊，放手去做手中的事，就能實現目標。
【財富運★★★☆☆】
財富易流失不易緊守，要握緊自己的荷包。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：4:00-6:00am 玉米黃
開運方位：西北方向
射手座
短評：別把健康不當回事，要有正常的作息時間。
【整體運★★★☆☆】
雖然是休息日，但也不宜玩通宵，這對身體沒好處。已婚者晚上要早點回家，不然另一半會產生不滿的情緒，與其吵吵鬧鬧，還不如防患於未然。可以適當地買點保健品進補，對增加身體營養的吸收有促進作用。
【愛情運★★★☆☆】
夫妻之間別吝嗇付出與表達愛意；單身者別為了追求一時的歡娛而放縱自己。
【事業運★★★☆☆】
有機會成為核心人物，同時也身負重任，除了好好表現外，還得小心應付！
【財富運★★★★☆】
金錢上有支援者。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：9:00-10:00pm 玳瑁棕
開運方位：東北方向
摩羯座
短評：戶外的放鬆對身心更有益處。
【整體運★★★☆☆】
你有多久沒放聲大笑、放聲大叫了呢？給自己放鬆放鬆吧，與情人或是朋友去遊樂園瘋玩一陣，過後你會覺得身心舒暢；今天的支出比較大，容易因為喜歡而大買不在預算內的東西，要適當的控制你的購物慾；學生的學習比較輕鬆，可進行一些戶外活動。
【愛情運★★★★☆】
有時間多陪陪另一半，說說你的近況以及工作上的成績，對方會很開心，覺得你重視他喔。
【事業運★★★★☆】
與朋友聚會的機會增加，讓你的交友圈和眼界更為開闊，人脈不斷拓展。
【財富運★★☆☆☆】
挖東牆補西牆，財務破洞會越搞越大。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：1:00-2:00pm 瑪瑙黑
開運方位：正南方向
水瓶座
短評：做事冷靜，讓困難變得不再可怕。
【整體運★★★★☆】
戀愛運普通，單身者與異性接觸的機會多，但想進一步發展較困難。有時間可以約三五好友喝茶聊天，了解彼此的近況，增進感情。有機會收到禮物，有喜出望外之感。
【愛情運★★★☆☆】
對另一半的關心減少了一些，把更多的心思都放在工作上，但能獲得對方的理解！
【事業運★★★★☆】
能做自己想做的事，興奮不已，動力很足，做起事來開心，也易有收穫。
【財富運★★★★☆】
財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，先前的辛苦付出今日可望收穫甜美果實。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：4:00-6:00pm 檸檬綠
開運方位：東南方向
雙魚座
短評：享樂的一天。
【整體運★★★★☆】
今日你很有自信，散發出一種獨特的魅力，對異性特別有吸引力，單身者參加聚會可望獲得愛情；休閒娛樂方面的花費將占據你大部分的開支；從事服務行業的人要注意對待顧客的態度，不要把私人的情緒帶到工作中。
【愛情運★★★★★】
異性緣旺旺日，大多是別人主動來接近你。
【事業運★★★☆☆】
遇到困難，不可礙於顏面而不願尋求幫助，最後延緩了解決時機更糟糕唷！
【財富運★★★☆☆】
不利小額現金交易、快速買賣業。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：8:00-10:00am 深茄紫
開運方位：正南方向
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