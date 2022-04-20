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威力彩上看8.8億 命理專家：四生肖「穀雨」財運旺爆

聯合新聞網 / 文／國際天星命理風水專家邱彥龍
圖／ingimage
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威力彩已經連續槓龜18期，獎金上看8.8億，誰會是那個幸運之星呢？國際天星命理風水專家邱彥龍指出，穀雨(4月20到5月5日)這段期間，包含虎、馬、兔、豬四個生肖財運旺到爆，不妨可以試試手氣。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(4/20-5/5)財運最旺四個生肖，分別是：

Top4：豬

屬豬的朋友，這段時間裡認真的工作眾人都看在眼裡，事業擴張也會越來越快，可以得到志同道合的夥伴或老闆及另一半的照應，甚至有許多人想與你一起工作，請記住「人聚財旺」的道理，好好把握唷！

Top3：兔

屬兔的朋友，這段期間好好的溝通跟行銷，會受到眾人的幫助，使你運勢與財運都提升，如果有志同道合的朋友一起合作，也有助於一起事業飛升。

Top2：馬

屬馬的朋友，在穀雨節令裡第六感非常準，只要積極進取將自帶好運，可望遇到好的事業跟工作且讓財富相隨。單身馬不論男女想脫單，也可趁這段時間好好把握，有機會成功。

Top1：虎

屬虎的朋友，在這段期間財運有如神助加持，容易遇到貴人幫助，只要多向你所信仰的神明祈求或禱告，將會有好運降臨，名利雙收。

財運 穀雨 風水 單身

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