比起聚會更喜歡躲在家裡！最愛當「孤狼」的星座TOP3

除非是很要好的朋友，可以隨意聊，也不忌諱任何形式，要不然對很多很多的人來說，聚會其實是很燒腦的，要在乎自己的形象，又要在乎他人的感受，話要說得漂亮不失禮貌，又要讓人有興趣能打開話夾子，卻很怕自己就是大家公認的「句點王」，所以很多人都會推託婉拒。我們這次就來看看什麼星座，比較喜歡在家當「孤狼」遠離聚會場所。

TOP3: 巨蟹座

巨蟹座的人是最需要安全感的，不論是現實生活面，還是心理情緒面，只要能夠讓他們心安，那才是最重要的。因此每當外出聚會時，對他們來說都是一種不安，即便是認識的朋友，內心深層都會擔心接下來的聚會，有什麼事情會發生？或是突然要談論什麼事件…，更不用說是大型的PARTY，很多陌生人參加的活動聚會，這些都會讓巨蟹座心裡滿滿的擔憂。

所以相對的，家裡就是一個很安全的地方，不用擔心任何事情，也不用假想需要有什麼應對，因為這是從小就生活的地方，讓巨蟹很安心很放鬆，最主要是能夠跟家人在一起很快樂，這不是巨蟹討厭跟朋友在一起，而是他們的天性。

TOP2: 金牛座

金牛座的人除非是工作需要，不然他們其實不太喜歡出門，也不喜歡走來走去，更不喜歡八卦跟講太多廢話。金牛是很實際的人，要他們去接觸這麼多跟未來無關又無意義的事情，是很困擾的。他們喜歡簡單，不喜歡太多的新鮮感和複雜，他們喜歡享受生活還有金錢，前者跟個人生活有關，所以不太會跟別人分享，更不可能在聚會中讓大家一起享受，這不符和金牛的原則。金錢則大多跟工作有關，不是喜歡花錢，而是喜歡賺錢，錢進口袋的感覺。

聚會也需要花錢，金牛座是很重視個人資產的，他們需要物質的安全感，所以當出門去聚會，這就是要他們把錢掏出來，這會讓他們很沒安全感，所以寧願待在家，也不想出門花錢聚會。

TOP1: 水瓶座

水瓶座有興趣的事情，很難獲得共鳴。水瓶座會跟朋友聊朋友有興趣的事情，但是朋友卻很少聊水瓶座有興趣的事情，所以對水瓶座而言，聚會其實是很無聊的活動。因為沒人理解水瓶座的愛好，聚會除了工作之外，就是挖八卦跟聊是非，但是這些很難讓水瓶真的感到有趣。特別的是，水瓶座的思想一向很前衛又獨特，朋友們除非真的很懂，要不然很難想繼續聊下去。

與其說水瓶座想躲家裡，不如說水瓶座們找不到可以聊天的對象。他們要的是志同道合的知心，而不是酒肉朋友，所以可以發現水瓶座會比較喜歡養動物，因為水瓶座會感覺動物比人還容易聊天，更喜歡跟動物聚在一起。