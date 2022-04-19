快訊

傳77億房產被查封 張庭、林瑞陽公司發律師函：案件複雜

台泥台中太平廠擋土牆崩塌 1移工當場被活埋送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

比起聚會更喜歡躲在家裡！最愛當「孤狼」的星座TOP3

聯合新聞網 / 安妞星座
圖／ingimage
圖／ingimage

除非是很要好的朋友，可以隨意聊，也不忌諱任何形式，要不然對很多很多的人來說，聚會其實是很燒腦的，要在乎自己的形象，又要在乎他人的感受，話要說得漂亮不失禮貌，又要讓人有興趣能打開話夾子，卻很怕自己就是大家公認的「句點王」，所以很多人都會推託婉拒。我們這次就來看看什麼星座，比較喜歡在家當「孤狼」遠離聚會場所。

TOP3: 巨蟹座

巨蟹座的人是最需要安全感的，不論是現實生活面，還是心理情緒面，只要能夠讓他們心安，那才是最重要的。因此每當外出聚會時，對他們來說都是一種不安，即便是認識的朋友，內心深層都會擔心接下來的聚會，有什麼事情會發生？或是突然要談論什麼事件…，更不用說是大型的PARTY，很多陌生人參加的活動聚會，這些都會讓巨蟹座心裡滿滿的擔憂。

所以相對的，家裡就是一個很安全的地方，不用擔心任何事情，也不用假想需要有什麼應對，因為這是從小就生活的地方，讓巨蟹很安心很放鬆，最主要是能夠跟家人在一起很快樂，這不是巨蟹討厭跟朋友在一起，而是他們的天性。

TOP2: 金牛座

金牛座的人除非是工作需要，不然他們其實不太喜歡出門，也不喜歡走來走去，更不喜歡八卦跟講太多廢話。金牛是很實際的人，要他們去接觸這麼多跟未來無關又無意義的事情，是很困擾的。他們喜歡簡單，不喜歡太多的新鮮感和複雜，他們喜歡享受生活還有金錢，前者跟個人生活有關，所以不太會跟別人分享，更不可能在聚會中讓大家一起享受，這不符和金牛的原則。金錢則大多跟工作有關，不是喜歡花錢，而是喜歡賺錢，錢進口袋的感覺。

聚會也需要花錢，金牛座是很重視個人資產的，他們需要物質的安全感，所以當出門去聚會，這就是要他們把錢掏出來，這會讓他們很沒安全感，所以寧願待在家，也不想出門花錢聚會。

TOP1: 水瓶座

水瓶座有興趣的事情，很難獲得共鳴。水瓶座會跟朋友聊朋友有興趣的事情，但是朋友卻很少聊水瓶座有興趣的事情，所以對水瓶座而言，聚會其實是很無聊的活動。因為沒人理解水瓶座的愛好，聚會除了工作之外，就是挖八卦跟聊是非，但是這些很難讓水瓶真的感到有趣。特別的是，水瓶座的思想一向很前衛又獨特，朋友們除非真的很懂，要不然很難想繼續聊下去。

與其說水瓶座想躲家裡，不如說水瓶座們找不到可以聊天的對象。他們要的是志同道合的知心，而不是酒肉朋友，所以可以發現水瓶座會比較喜歡養動物，因為水瓶座會感覺動物比人還容易聊天，更喜歡跟動物聚在一起。

聚會 星座

延伸閱讀

活在平行時空的奇葩 星座+血型「最特立獨行」組合TOP3

分分合合糾纏不清！3對星座情侶「難有好結果」

神農嘗百草！最勇於嘗鮮的5大星座排行：獅子要贏目光 第一對很多事感興趣

相關新聞

比起聚會更喜歡躲在家裡！最愛當「孤狼」的星座TOP3

除非是很要好的朋友，可以隨意聊，也不忌諱任何形式，要不然對很多很多的人來說，聚會其實是很燒腦的，要在乎自己的形象，又要在乎他人的感受，話要說得漂亮不失禮貌，又要讓人有興趣能打開話夾子，卻很怕自己就是大家公認的「句點王」，所以很多人都會推託婉拒。我們這次就來看看什麼星座，比較喜歡在家當「孤狼」遠離聚會場所。

穀雨7大禁忌「避免去這2處、小心用電」開財運方法曝光

20日為24節氣中的穀雨，民間相傳黃帝於春末時，向所有天下百姓與丞相宣佈倉頡造字完成，在這一天下了一場不平凡的雨，也降下很多穀米，後人將此日定為穀雨，用來紀念古人聖功，倉頡死後有人將此穀雨日用來祭拜倉頡，也叫「穀雨節」。

每日星座運勢／獅子展現個人的魅力 為人排解紛爭

2022-04-19 牡羊座短評：普通的一天，以樂觀的情緒面對生活。【整體運★★★☆☆】單身者今天在追求幸福的過程中容易產生小誤會，不管對方是有意或無意，都讓你尷尬萬分。工作中的表現不好不壞，今天也

唐綺陽星座運勢週報：雙魚桃花有錯亂感 牡羊工作付出有回報

太陽進金牛，氣流較為紊亂，事情變數多，火能量高漲，當心衝動而導致災禍。水天合相金牛，對金錢與價值有全新的理解，打破過去邏輯，改變想法不再守舊。金火木海皆在雙魚，藝術、寵物相關議題為關注焦點，對身心靈議題有更高的覺察。木星疾馳25-26度，出生星盤有行星25-27度半者，某些領域受到眷顧及加持。

20日穀雨正是招桃花好時節！還有2生肖特別好運

穀雨是春天的最後一個節氣，此時氣溫回升，天氣也趨於穩定。不過，你知道此時也是旺桃花的好時刻嗎？還有，此時有兩個生肖的運氣特別好喔！現在就讓科技紫微網帶你一起來了解吧。

活在平行時空的奇葩 星座+血型「最特立獨行」組合TOP3

雖然每個人的性格不同，但大家身邊多少都碰過某種怪咖，就是能夠奇葩到讓人無法理解到底心裡在想什麼。日本網站「カナウ」最近就以星座與血型分析，選出三種最像是活在平行時空的特立獨行組合是什麼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。