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唐綺陽星座運勢週報：雙魚桃花有錯亂感 牡羊工作付出有回報
【唐綺陽星座運勢週報4/18-4/24】
重要星象：
太陽進金牛，水天合相金牛，金火木海皆在雙魚，木星疾馳25-26度。
太陽進金牛，氣流較為紊亂，事情變數多，火能量高漲，當心衝動而導致災禍。水天合相金牛，對金錢與價值有全新的理解，打破過去邏輯，改變想法不再守舊。金火木海皆在雙魚，藝術、寵物相關議題為關注焦點，對身心靈議題有更高的覺察。木星疾馳25-26度，出生星盤有行星25-27度半者，某些領域受到眷顧及加持。
工作注意：牡羊、獅子、魔羯、水瓶
牡羊：工作上功成名就，付出有回報
獅子：厭倦一成不變，嚮往前瞻性與突破性
魔羯：受限於制式化，需要集思廣益做改變
水瓶：保持謹慎務實，避免受虛華的誤導
桃花注意：巨蟹、處女、天秤、雙魚
巨蟹：需要信任感，相信自己的直覺感受
處女：價值觀的落差，還需溝通磨合
天秤：適合走平靜、和諧的路線
雙魚：桃花有錯亂感，要運用智慧去處理
財運注意：雙子、天蠍
雙子：稍微轉變模式，對財運有幫助
天蠍：可改變做事方法，以增加收入
健康注意：金牛、射手
金牛：注意內心情緒，容易造成外在傷害
射手：當心生活習慣造成的問題
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