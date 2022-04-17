活在平行時空的奇葩 星座+血型「最特立獨行」組合TOP3

雖然每個人的性格不同，但大家身邊多少都碰過某種怪咖，就是能夠奇葩到讓人無法理解到底心裡在想什麼。日本網站「カナウ」最近就以星座與血型分析，選出三種最像是活在平行時空的特立獨行組合是什麼。

第三名：雙子座+B型

雙子座多才多藝，且擅長臨機應變，不管對什麼事都能夠快速應對，做出一定的成果。然而在個性上，他們卻是忽冷忽熱，且此特點和迅速決定事情並行動的B型不謀而合。看在他人眼裡，就難免有種善變的感覺。然而他們忠實自我的行動力和勇氣，卻是值得學習的地方。

第二名：射手座+AB型

射手座反應快、好奇心旺盛，碰到什麼有興趣的東西，立刻就會採取行動。好比理應忙於工作之中的時刻，卻看到他們選在這時出門遠遊等等。AB型也是經常做事看心情決定，且喜歡追求刺激，不容易甘於長久待在一處。儘管外人看來有些衝動，不過許多冒險挑戰，也屬於他們人生才有的珍貴經驗。

第一名：水瓶座+AB型

水瓶座的個人風格很強，好比在服裝髮型上面，都會有屬於自己的一套審美觀，而不盲目追求流行。AB型也有著對於藝術的敏銳感受力，相信自己的直覺。這兩個組合加起來，讓他們都對自己充滿著信心，受到他人批評也毫不在乎。儘管看似有些頑固，但是能夠貫徹自我，正是他們的耀眼之處。