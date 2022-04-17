殺破狼周運勢／白羊工作嚴重倦怠 天秤遇爛桃花機率高

殺破狼2022年4月18日～4月24日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，太陽進入金錢宮位，與天王星、水星齊聚。會有一筆外快報酬進帳，經濟狀況會寬裕一些。工作穩定的白羊座會領到一筆額外的加給，生活費不無小補。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到太陽影響，在職場克盡職責，夙夜不懈，得到的肯定與薪資卻不成正比，逐漸對工作越來越消極，或是有嚴重的倦怠感。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星受到金錢宮位的水星影響，在人際關係上預期外的花費太多，甚至有些損友總是故意佔你便宜，凹你請客，感覺不太愉快，與人在金錢往來也容易發生糾紛，自己總是吃虧的一方。

感情運方面，滿月發生在感情宮位，交往對象表現出情緒化的一面，使你重新審視這段關係是否值得繼續下去。某些白羊座則是被喜歡的對象無預警封鎖、斷絕聯絡方式，感到難以接受。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，火星、金星、木星、海王星齊聚人際關係宮位，會收到許多朋友餽贈的禮物，都會是你喜愛的東西，覺得自己被大家愛護著。交際應酬變多，要注意有些人邀約你的動機不單純，當心被信任的人所欺騙。

感情運方面，火星、金星、木星、海王星齊聚感情宮位，會在某些社交場合邂逅到自己喜歡的天菜，對方似乎也有意跟你互動。某些金牛座則是與某個戀人未滿的朋友有曖昧互動，但情勢不明朗，不敢隨意告白。

本週須注意的部分

健康運方面，太陽進入命宮，與天王星、水星齊聚，注意心血管方面的問題，同時當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統的毛病。滿月發生在健康宮位，腸胃容易感到不適，吃壞肚子的機率較高。

工作運方面，滿月發生在工作宮位，對工作感到倦勤，會決定卸任或辭掉目前的職務。在志業宮位的冥王星受到太陽影響，上司的控制欲太強，或是過於主觀，覺得自己的專業能力不受尊重。某些金牛座則是被無預警裁員。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，火星、金星、木星、海王星齊聚志業宮位，在職場獲得令人稱羨的資源，相對地也變得十分忙碌。某些雙子座正在嘗試創業，開始累積不錯的口碑，業務量也成長許多。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，與喜歡的對象之間有些不愉快，對方對你的態度會變得十分冷漠，甚至封鎖了聯絡管道。某些雙子座則是因為寵物、小孩或是偶像的問題，與陌生人起爭執，覺得自己的孩子被欺負了。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星受到太陽影響，太久沒檢視自己的帳務，突然發現自己有嚴重的財務缺口。有投資習慣的雙子座，投資標的目前在虧損的狀態，需要有點耐心，市場指數才會慢慢回升。

學業運方面，在學業宮位的土星受到水星影響，受到指導者嚴厲的教訓，或是彼此溝通不良，學業的成績也因此受到影響。某些雙子座則是發現學校有些不可告人的潛規則，對師長與學習環境感到失望。

巨蟹座：

整體運勢

學業運方面，木星、海王星、金星、火星齊聚學業宮位，參加學校的許多活動，表現亮眼，成為大眾矚目的焦點。要交的作業、功課、考試的截止日期也十分密集，會是校園生活十分忙碌的時期。

人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，與水星、天王星同宮，會在各種社交場合中交到十分有個性的新朋友，進行交流。雖然這些人很有趣，但價值觀與你差異甚遠，保持安全距離為佳。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽離開志業宮位，忙碌的事情告一段落，生活恢復平靜，會預備許多新資料，準備下一個計畫。某些巨蟹座則是因為一些因素的影響，工作暫時停擺。

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，與家人之間會鬧些彆扭，心情受到影響。某些巨蟹座則是因為職場的變動，會為了工作而遷居，或是因此回鄉發展，有許多東西都得斷捨離。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，木星、海王星、金星、火星齊聚財務宮位，會在這段時間囤積一些物資，以防不時之需。有投資習慣的獅子座，短期頻繁買進賣出，累積不少資金，不過也因為來得容易，在吃喝玩樂上也花費得很快。

工作運方面，太陽進入志業宮位，與天王星、水星同宮，有些重要的決策必須果決實施，盡可能利用網路在線上開會、工作。某些獅子座則是必須與外界隔離，暫時無法進辦公室工作。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星受到水星影響，與另一半溝通不良，雙方對於未來的規劃落差很大。某些獅子座則是因為工作問題，暫時無法與喜歡的人見面，或是無法與伴侶團圓。

健康運方面，木星、海王星、金星、火星齊聚疾厄宮位，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，當心著涼感冒或病毒感染，喉嚨發炎或失聲。滿月發生在交通宮位，需特別注意交通安全，代步工具容易在此時壽終正寢。

處女座：

整體運勢

感情運方面，木星、海王星、金星、火星齊聚感情宮位，與喜歡的人親密關係頻繁，相處甜蜜。某些處女座暫時要與小孩、寵物、戀愛對象遠距，或一陣子不能見面，只能以視訊溝通，倍感想念。

學業運方面，太陽進入學業宮位，在學業成績上有亮眼表現，壓力減輕。某些處女座則會改以線上學習課程，不需每天通勤到校，會感覺比較輕鬆，也有較多餘裕的時間認真打報告、做作業。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的土星受到海外宮位的水星影響，頻繁需要與海外人士用外語溝通，會因為語言障礙，感覺和外國客戶或主管溝通不良，對自己的能力感到沒自信。

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，存款已經見底，必須省吃儉用才能撐到發薪日。某些處女座則是一口氣把所有的帳單與債務清償完畢，但生活費用會有些捉襟見肘。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，木星、海王星、金星、火星齊聚感情宮位，會承接一項光鮮亮麗的職務或案件，受到眾人的矚目，但相對而言，每天也會十分忙碌，必須要把工作執行完美，沒有失誤的空間。

金錢運方面，太陽進入財務宮位，與天王星、水星同宮，會領到一筆補償性的津貼，可償還掉一些債務。有投資習慣的天秤座，可獲得可靠情報，短線可期，在相對高點獲利了結。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，情緒不佳，與喜歡的人鬧彆扭，會被對方討厭，甚至因此分手。在戀愛宮位的土星受到慾望宮位的土星影響，單身的天秤座不要急著談戀愛、找新對象，遇到爛桃花的機率較高。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到太陽影響，某個家人過於固執，怎麼都勸不聽，使得身體健康越來越糟，或是損失大筆財產。某些天秤座則是因為家中修繕問題，與鄰居發生糾紛。

天蠍座：

整體運勢

戀愛運方面，木星、海王星、金星、火星齊聚在戀愛宮位，與喜歡的人生活甜蜜，雙方有計畫結婚生子，或是一起同居。沒有戀愛對象的天蠍座，無意間會收養到懷孕的寵物，毛孩出生，讓你既是喜悅，又手忙腳亂。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的冥王星受到水星影響，代步工具故障頻頻，需要花很多錢修理。駕駛車輛時不要太過急躁，容易發生行車糾紛，或被開罰單。這段時間請注意交通安全。

家宅運方面，在家宅宮位的土星受到太陽影響，某個家人身體狀況不佳，最近又有惡化的現象，令你十分擔憂。某些天蠍座的鄰居要修繕房子，必須忍受一段時間的噪音與環境髒亂等問題。

學習運方面，在學習宮位的冥王星受到太陽影響，在學校被同學排擠，甚至遭到霸凌，而不想上學。某些天蠍座，則是遇到控制慾較強的老師，常常強迫同學做一些不合理的事情。

射手座：

整體運勢

家宅運方面，木星、海王星、金星、火星齊聚在家宅宮位，會添購新的傢俱或家電，生活煥然一新。某些射手座會在此時搬家或購買新窩，這段時間會看到合意的物件，並很快就能入住。

工作運方面，太陽進入工作宮位，與天王星、水星同宮，危機處理得宜，原本陷你於不義的事件反而獲得逆轉，在工作領域上獲得許多支持。某些射手座工作效率十分迅速，在職場能力受到重視。

本週須注意的部分

戀愛運方面，滿月影響在戀愛宮位的太陽，發現喜歡的人還有其他的曖昧對象，因此放棄追求，或是分手。某些射手座則是因為戀愛對象有別的追求者而大吃飛醋，會以較為強勢的態度把情敵逼退。

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，某個朋友情緒不佳，把氣出在你身上，不得不封鎖對方，免得遭池魚之殃。某些射手座則是容易捲入他人的情感糾紛中，最好與關係複雜的人保持距離，遠離是非為佳。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，滿月發生在志業宮位，目前的職務或案件終於結束，可卸下重擔，好好休息一陣子。某些摩羯座則是需要轉調單位，或是外派到異地，可能必須離家一陣子或需要搬家。

旅遊運方面，木星、海王星、金星、火星齊聚在旅遊宮位，因為工作需要，必須到外地一趟，差旅待遇佳，食宿高級，同時會有許多閒暇的時間遊覽當地，會因此看到令你驚喜的美景。

本週須注意的部分

感情運方面，太陽進入戀愛宮位，與天王星、水星同宮，太陽與水星相位不佳，與喜歡的人公開交往關係，卻遭到許多阻撓，外面的流言蜚語不斷挑撥兩人的情感，戀情談得十分辛苦。

金錢運方面，在金錢宮位的土星受到子女宮位的水星影響，在小孩、寵物上的花費十分驚人，存款越來越少，沒有安全感。某些摩羯座則是對市面上幼兒、寵物必需用品的嚴重缺貨而感到焦慮。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，木星、海王星、金星、火星齊聚在金錢宮位，手頭存款餘裕，比較捨得花錢在物質享受上，吃些昂貴的美食，買些好東西犒賞自己。某些水瓶座對目前的世界局勢感到緊張，容易恐慌性地囤積很多生活必需品。

本週須注意的部分

學業運方面，滿月發生在學業宮位，有些科目的作業或報告已經完成並交出，比預定的時間提早很多，目前在等待成績發表的階段。某些水瓶座則是不滿意目前的老師或指導教授，萌生轉換科系或是換掉指導者的想法。

感情運方面，在心靈宮位的冥王星受到太陽影響，暗戀的人似乎有了交往對象，使你產生嫉妒心與佔有慾，但兩人本來就沒有發展的可能性，這些煩惱只能自己默默吞忍。

家宅運方面，太陽進入家宅宮位，與天王星、水星同宮，太陽與水星相位不佳，與家人溝通不良，不想回家，只好常常遊蕩在外。某些水瓶座則是與鄰居相處不睦，常有一些雞毛蒜皮的事情被人檢舉。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，木星、海王星、金星、火星齊聚在命宮，桃花盛開，許多人都會對你表達好感，只要你願意付諸於行動，喜歡的人很容易被你所吸引。感情穩定的雙魚座，親密關係美滿，被喜歡的人寵溺著。

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，會把手上所有的帳單、債務與不斷虧損的投資標的都處理掉，無債一身輕。某些雙魚座則是會以購物血拼的方式發洩心中負能量，在物質上得到滿足，心情也獲得紓解。

本週須注意的部分

交通運方面，太陽進入交通宮位，與天王星、水星同宮，太陽與水星相位不良，出遠門會因為大眾運輸工具嚴重誤點或取消班次，受困在某個區域。駕駛車輛時要當心發生行車糾紛，或是被開罰單，這段時間需特別注意交通安全。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到太陽影響，某些朋友的控制慾太強烈，使你感到不太舒服，會想遠離他們。這段時間容易與人發生言語衝突，不論在網路上或是各種場合，與人對話時須謹言慎行。

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