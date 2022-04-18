20日穀雨正是招桃花好時節！還有2生肖特別好運

穀雨是春天的最後一個節氣，此時氣溫回升，天氣也趨於穩定。不過，你知道此時也是旺桃花的好時刻嗎？還有，此時有兩個生肖的運氣特別好喔！現在就讓科技紫微網帶你一起來了解吧。

＃穀雨洗禮

穀雨與雨水、小滿、小雪、大雪等節氣一樣，都是反映降水現象的節氣。古人說「雨生百谷」，谷即穀，穀雨時節的雨量非常充沛，這一場降水對農作物的生長極為重要。而對人們來說，淅淅瀝瀝的春雨就如一場自然音樂會，能讓我們的心靈接受最純淨的洗禮。

雨過天青後，柳絮飛落，杜鵑夜啼，牡丹吐蕊，櫻桃紅熟……這些人間春色會讓我們感受到生活中最珍貴的小美好，讓人不禁發出「最美人間四月天」的感歎。

＃穀雨開運

穀雨雖不像清明那麼有名，不過針對這個時節也有不少開運的方式喔！尤其是關於招桃花的方式。就讓我們一起來看看！

沐浴桃花水：以往人們將穀雨時的河水稱之為「桃花水」，相傳以此水沐浴可躲避災禍，帶來福運。現代人若想增加桃花運，不妨在此時泡泡澡，增桃花、招福運一舉兩得！

賞牡丹：牡丹花又被稱為「穀雨花」。古詩有云「穀雨三朝看牡丹」，意思是觀賞牡丹就要在在穀雨前後，因為它會在此時盛開，非常壯觀。這種花朵代表富貴、吉祥，寓有繁榮昌盛的涵義。

走穀雨：穀雨日走村串親，或者到野外郊遊，是穀雨相傳至今的習俗之一。走穀雨據說具有驅除疾病的作用，除了能護佑家人安康以外，也寓有與自然和諧共處的意義。

穀雨茶：穀雨茶也就是雨前茶，是穀雨時節採製的春茶。據說，穀雨時節喝穀雨茶，具有清火明目、辟邪保平安的效果。

＃穀雨降福

穀雨這一節氣看似平凡，實則暗藏玄機。穀雨的意象是「吉」和「動」，這是農曆三月的中氣，也稱「本氣」。而代表農曆三月的卦象就是【澤天夬】，屬小人、災害受到驅逐之象，因此穀雨也是逆風翻盤、招來福運的好時機。以下這兩個生肖將會在這一波中得到最大的好運喔！

生肖虎

工作上的大問題一一解決，是修復錯誤的絕佳時機。你也終於可以放鬆緊繃的神經，輕鬆娛樂一下了。同事間的友好氣氛也有助於你拓寬人脈，這對你的未來有很大的幫助。

生肖羊

開銷減少，手頭明顯寬裕起來。事業上的好表現，讓你有望得到預料之外的獎金；也有可能遇到想買的東西大力打折促銷，會讓你有種撿到大便宜的幸運感。

疫情籠罩下，大家都常常感到茫然、甚至焦慮。期待這場雨水的洗禮能為你帶來新的希望與契機！

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