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不怕景氣影響！今年12生肖賺「這種財」最穩定

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不怕景氣影響！今年12生肖賺這種財最穩定(圖片來源：Shutterstock)
不怕景氣影響！今年12生肖賺這種財最穩定(圖片來源：Shutterstock)

今年全球仍在疫情的籠罩之下，不少行業都受到影響而景氣不佳。這段時間裡想要求財，還是以穩定為主，才能讓人最安心。那麼，12生肖在2022年各自適合求哪種財？現在就跟隨科技紫微網一起來解鎖財富密碼吧！

生肖鼠

你的求財動力相當強盛，又能精準觀察時勢。今年不管是兼職副業，還是嘗試創業，你都能順利賺到好財。

生肖牛

今年不太會有意外之財降臨，不過向來穩重的你並不在意。你的心思都在工作上，事業運會是你的助力，能使你賺進安穩正財。

生肖虎

正逢本命年，不可太任性而為。正財方面會有比較穩定的表現，若想要投資理財，務必要保持頭腦清醒，否則可能陷入金錢陷阱。

生肖兔

此年財運有辛苦奔波之象。需要出差或外派的上班族，洽談、合作的成功率尤其高，不僅獲得的獎金能夠使你笑得合不攏嘴，身價也有機會水漲船高喔！

生肖龍

財運方面有不少驚喜，可能是績效奬金或業績紅利之類的收入。另外，今年要想賺更多錢，朋友或長輩的幫助是少不了的，所以平常就得與人多聯繫感情，累積財富人脈喔！

生肖蛇

正財運不夠高揚，想求財者不妨以副業或兼職來開闢新的財源，易得到回報。另外亦可多留意冷門偏財，有機會獲得物質獎勵，不無小補。

生肖馬

對數字非常敏感的你，今年頗適合理財投資，有機會賺取短線的投機財。但是想要賺得穩，得在兢兢業業工作以外花心思存錢守財，才能避免落入破財大錢坑。

生肖羊

今年的你總與發財機會擦肩而過。若貿然求財，容易落入金錢陷阱，正財才是穩妥的進財之道。上班族做好本職工作，創業者維繫好現有客源，都有利於維持穩定收入。

生肖猴

賺錢之路阻礙重重，今年不可貿然投入不熟悉的領域，否則容易虧損。若不想為錢煩憂，宜謹守正財，量入為出，遇到關卡才能從容以對。

生肖雞

財富格局擴大，即使在日常生活中也有額外進財的機會。理財時，不該局限於眼前的求財選項，可涉足買進賣出的錢財活動、或依自己的個人技能賺錢，能讓你大賺一筆。

生肖狗

敏捷的頭腦會是你今年進財的法寶，可嘗試投資，也能靠著理性思考避開破財陷阱。別小看這項能力，一來一往，少走彎路，賺到更多。

生肖豬

今年在熟悉的領域比較容易賺到錢，趕快盤點你的技能與專業領域，制定求財計劃吧！但是千萬不要太貪心，以免蒙受損失。

求財方式百百種，找到適合自己的最重要。願大家都能抓住進財機遇，早日實現財富自由！

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