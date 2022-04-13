心理測驗／這張圖是路燈還是蓮蓬頭？瞭解你正為何事心煩意亂

有時人會容易感到煩躁，可能是因為突發狀況，也可能是因為其他難以名狀的因素。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，可以瞭解自己正為了什麼事情心煩意亂。

請問：這張圖片的東西，你認為它是什麼呢？

圖片中的東西，你認為它是什麼呢？圖擷取自 TRILL

A 蓮蓬頭 B 書擋架 C 枯萎的向日葵 D 路燈

選擇A蓮蓬頭的你，煩躁原因來自於「身體上的不適」。你是個性格單純，表裡如一的人，因此身體上的困擾，好比睡眠不足，又或者疲勞、沒吃飽等等的狀況，也會立刻反映在心情上頭。為了避免長時間傷身又傷心，還是盡快解決這些問題為上。

選擇B書擋架的你，煩躁原因來自於「進度不如預期」。你是個習慣按部就班，但不善於臨機應變的人，總是會做好詳細規劃才開始行動。一旦計畫過程生變，自然容易影響你的心情。碰到這種困擾時刻，有時不如放下執著，以逆來順受的態度面對，或許也不是壞事。

選擇C枯萎向日葵的你，煩躁原因來自於「得和扭扭捏捏的人打交道」。你是個上進心強，勇往直前的性格，比起停下來煩惱，更會選擇放手去做。因此對你來說，得和不果斷的人在一起做事，簡直就像是地獄一樣。比起搞得自己心神不寧，不如想辦法和這樣的人拉開一點距離，以免自己受到影響。

選擇D路燈的你，煩躁原因來自於「看不到未來」。你是個容易產生不安，做事情慎重小心的人，在你的字典中，不存在「總會有辦法的」這個想法。但這麼做只會自己嚇自己而已，比起擔心不可捉摸的未來，還不如把精力放在眼前正要處理的事。