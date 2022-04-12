心理測驗／這張圖是飯杓還是網球拍？ 瞭解你是否老是做白工

人生不如意事，十有八九。有時雖然付出了相當的努力，但也可能無法得到相應的回報。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，能瞭解自己是不是經常白費心力，徒勞無功的性格。

請問：這張圖片的東西，你認為它是什麼呢？

圖片中的東西，你認為它是什麼呢？圖擷取自 TRILL

A 吹泡泡 B 飯杓 C 網球拍 D 鳥類的頭

選擇A吹泡泡的你，是不容易徒勞無功的人。你有著樂觀開朗的性格，且雖然平時看似很少努力，然而一旦事情決定了，就會全心全意投入的人。加上你也有著聆聽他人意見的柔軟身段，不會太過固執己見，因此你很容易達成一定的目標。

選擇B飯杓的你，是稍微容易徒勞無功的人。你雖然個性認真，但是因為太過在意成果的關係，使得你做起事來容易操之過急。結果不只是一時事倍功半，如果沒有即時醒悟的話，情況還可能越弄越糟。在不順的時候，不妨先暫停下來，經過冷靜思考，再行動才是上策。

選擇C網球拍的你，是稍微不容易徒勞無功的人。你有著不服輸的一面，而自己也知道這點，因此願意努力付出。但有時太過執著於勝負，導致事情開始出現意外狀況時，自己也容易煩躁而亂了陣腳。想要達成目標，光靠努力是不夠的，不如適時重整態勢，積蓄能量後再出發。

選擇D鳥類的頭的你，是非常容易徒勞無功的人。你的個性頑固，只要事情定下來了，就只會照本宣科去做，且幾乎容不下他人的意見，結果通常沒辦法達到預期成果。其實你是個肯吃苦的人，只要懂得稍微放軟身段，肯定能夠讓自己的成功機率大幅增加。