準備迎接美好戀愛！四月星座脫單指數排行Top3：雙魚散發粉紅魅力

看著別人成雙成對，心裡總是不好受，尋尋覓覓找愛人，偏偏遲遲沒下落。試過好多種方法，卻是愛在心裡口難開，不敢跨出第一步，愛情始終是個苦。也許單身的你們，只是時機還沒到，不妨來看看四月份的戀愛運，脫單指數最高的是哪三個星座？

TOP3：金牛座

金牛座的朋友，四月份有機會因為志同道合，或是相同理念而戀愛。這個月在所處的團體當中容易受到關注、歡迎與喜愛，也許是你們在朋友當中，扮演著有趣的角色，而活絡了彼此朋友間的關係。雖然你們金牛座的個性可能比較慵懶被動一點，但是這不影響你們在朋友圈當中的魅力，特別是你們有表演或藝術天分的時候。

還沒有特定對象的金牛們，這個月有可能因為某些事情，對原本沒興趣的朋友突然產生興趣，進而開始頻繁的接近認識對方，甚至開始交往。也有可能會是跟一群朋友出去，透過朋友介紹而認識的，這時交往的機率也很高。

還在曖昧關係的，只要表現多一些友善的關懷，多一些溝通，對方容易對你們的想法感到認同而接受你，盡可能排除掉金牛的被動，多一些積極的態度及行為，讓生活中的文化、社交，或是娛樂之類的活動，當你的感情中的潤滑劑，要脫單的機會是很高的。

TOP2：雙魚座

這個月的雙魚座，全身散發著粉紅魅力，自己本身就會很想要打扮，讓自己變得漂亮、更有型，呈現出更美好的自我形象，這會使得別人因為你們的外表而來關注你們。你們有的資源也很多，親朋好友可能主動幫你們介紹好對象，包括相親，或聯誼社團主動來接近你們。你們有機會保持開放跟樂觀的心態來認識新朋友，也很懂得保持自信心，因此這個月也有比較多的機會，去擴展你們的生活圈，當然最主要還是因為有很多的緣分，會主動來靠近你們。

同時也容易受到別人的邀請，有許多的飯局跟享樂的活動，如果想要脫單的，可以趁機展現美好的自己，藉此來吸引對方目光。雙魚們會有比別人還幸運的運氣，只要你們願意的話，就可以認識到很多人。

當然不管有沒有對象，本身若有好好妝扮自己，散發出的氣場，是很容易讓別人對你們產生好感的，重點在於你們想不想脫單而已。別人進入你們生活圈的機會也很高，所以想脫單的雙魚，可要把握機會了！

TOP1：天蠍座

四月份的天蠍，受到金星及木星的祝福，顯得很有魅力，言行舉止也很迷人，容易因為浪漫的氣氛，而有粉紅泡泡出現。這個月不妨將自己多多打扮的美美的，想要展現自己的風格也可以。你們在這個月容易散發愛情的電流，不管對方有沒有想靠近你們，都會被你們給吸引住，忍不住多看你們兩眼。而且別人跟你們相處時，會感到很自在的愉快，你們也會吸引到不同的人到你們身邊，有意無意的靠近你們。

若是想要脫單的人，此時有很強大的魅力，尤其是已經有曖昧對象的，請好好把握這個月，把自己的行為舉止修飾一下，將自己的外貌打扮好看一點，對方會感到你們特別的不一樣，要告白成功的機會則會很高喔！

單身者，此時你們若能積極一點，有機會認識前世的有緣的人，比如可以多參加聚會，還有跟藝術相關的活動，別人會因為你們的氣息而被你們吸引住;另外可能因為玩樂或是生活有交流，而對彼此產生興趣，因此成為戀人的機會也很高的。