本周運勢最佳星座TOP3 第一名無往不利多虧「好人緣」

月有陰晴圓缺，人有旦夕禍福，不同的人在每時每刻的運勢都不盡相同。日本網站「beauty news tokyo」就分析，4月11日至17日這一週，運勢最佳的的星座分別是哪三個。

第三名：雙魚座

面對需要處理的問題，都能夠一一地克服，讓自己充滿成就與充實感，社交圈也會在無形之中擴張。戀愛方面，如果是單身的話，將可能有不錯的機緣誕生，但如果是已經有對象的，或許會碰上有些不夠滿足的感覺，需要找出成因避免狀況惡化。

綜合運★★★★ 戀愛運★★★ 4/11煩惱變多 4/13多管閒事 幸運物：泡芙

第二名：處女座

積極行動是一大關鍵，靠著有你挺身而出的場面，一舉扭轉團隊不利的狀況，會讓你成功得到令周圍稱羨的目光。戀愛方面則需要注意平衡，互相尊重理解對方的想法，如果太執意要手握主導權，反而會適得其反。

綜合運★★★★★ 戀愛運★★ 4/15保持冷靜 4/16向前衝刺 幸運物：韭菜料理

第一名：金牛座

在全力奮鬥之下得到成就與幸福的感覺。人際關係上則靠著互相尊重，就算是批評也盡可能接納對方，將會在無論公私的場合上都能夠得利。戀愛上則是打開了一扇窗，勞苦的日子即將過去，迎來和另一半享受的時刻。即使是單身的人，也可能碰到和自己一樣，正追尋著良伴的那個人相遇。