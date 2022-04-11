4月生命靈數運勢分析：1號人金錢收益良好 9號人遇匹配對象

引用四數作為四月的開端：

被捆綁的，都誠實的如了願，沒有勉強，都寫滿了心甘情願，

從沒有誰能夠強制誰，

搖擺不定，歪著頭看著眼前，腳不踏實地的不穩，

先騙了自己，卻騙不了誰，每個人都能一眼看見。

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

生命靈數1

整體運勢：金錢收益良好的四月，一號人雖能以自己的舒適感為第一考量，多數時間都屬心情安定，但外在成就豐碩，不免引來許多人眼紅、或想分一杯羹，所以人際紛擾不少，戴著假面具的、帶有企圖想接近你的人，比平常多出許多，但卻非都能明確果斷拒絕就能解決，有的甚至不易看穿，界線的拿捏變成一號人在這個週期的首要課題；

不是零、也不是一百，對於救急、帶有很多情緒的人或請求，得技巧性的忽略，或以拖待變，才能減少小人在這段時間，為你的生活帶來麻煩跟損失。

工作／學習狀況：在工作或學習研討上，會遇到隱形的牆，感覺到自己跟某些人頻道始終對不上，或是某些圈子進不去，或許會讓你感到挫折，想一試再試，但如果這段時間有這類狀態發生，反而是好事、額外的保護，代表陰德值很夠用，因為這些「進不去的」通常是有問題的，就請一號人別急著投身其中，再多等、多看一會兒，你就會明白，順便鬆一口氣。

當然，因為有了許多自己的時間空間，你會做出一些不錯的成果，所以下半月開始，會比上半月更明顯的，有許多人想跟你交好，請守住該有的原則，就不會讓好運或利益左手進右手出，這是段可累積實力的時期，可深耕，務必以自己為優先，分出去的好運，不一定能為你帶回更多好運。

愛情：單身者在追求關係方面，新選單雖有，卻不易分辨對方實際意圖，在這樣的前提之下，以不變應萬變，多觀察、先保留決定，才是對自己最安全、務實的做法，第一段所說的意圖不明、別有所圖的人，當然也會出現在感情生活中，對方會在無意中，給出許多讓你覺得「好像很美好、夢幻、意外好運、命中注定」的感覺，但只要出現這種朦朧、飄然的濾鏡，通常都會為後續帶來很多麻煩，請務必將這個感覺優先列為止步的標準。

有伴侶者的關係，雖然看似穩定，不過卻總是有隔著一道牆，有某個進不去的禁區的感覺，若你只是安於表面的美好，卻一再擱置這個問題，那麼關係的崩解，將會在你刻意視而不見之處持續發酵，慢慢累積成日後的斷裂，所以比起自己想像、自己認定，一號人無論是否心中有把握，都該好好的把這些你認定跟想像的，都實際對對方說出口，你就會發現一些怪怪的地方、跟你想的落差不小的地方。

比起處理問題，如果更願意去看關係中的所有細節，那就能在關係中真的「沒有問題」，而不只是「看起來都很好」而已了。

訊息指引：錢幣四(R)＋隱者(R)

只想著不出錯也不失去，想著不想失去的那些，

你東挑，你西撿，

不停的權衡跟挑選，看似明智的愚昧，

但你卻總忘了問，你累不累，自己是誰。

生命靈數2

整體運勢：人際生活豐富，生活中有許多隱藏的風險，這是個需要發揮執行力的四月，雖然多數的時間，都能得到家人、朋友的支持，用直覺判斷風險，對二號人來說也非難事，不過真到了要執行、驗證的階段，考驗就來了：

「到底該說出口嗎？」「該拒絕嗎？」「會不會引來不必要的紛擾」

想以和為貴、想顧及全局、怕被挑剔、非議、攻擊，這全是把你的直覺綁住的鋼索，讓你動彈不得。

所以本週期對你來說，就是「去把你想的做出來」「去把你要的問出來」「去把你想說的都說出來」如果想得到幸運女神的眷顧、讓心中的大石落下，讓生活跟心情都安定，都只有這條路，別無他法。

工作／學習狀況：在專業跟學習上，跟身邊伙伴、合作窗口的相處都愉快，也能共創不錯的成果，成功是絕對的，不過這些愉快的合作間，卻還是隱藏著競爭關係，合作的對象雖能對你有加分，但也會有暗地相互較勁的情況；

從團隊合作中得到幫助的二號人，對於這樣既競爭、又合作的局面，調適上就顯得有點困難，經常會因為人情，所以就放任別人佔了自己的便宜，所以表面上看起來大家手牽手共創的美好，因為太細看就會有點難以承受，二號人經常會選擇性忽略，累積過多看不見的退讓，會讓這些原本能長期下去的美好，壽命縮短。

如果二號人期待美好延續，那就得更學會悍衛自己的權益，而非總做出用十塊換五塊的不對等交換，看似現實的份際分明，才是真實世界中美好的利基。

愛情：單身者在關係中，跟多數旁人互動愉快，也會有新桃花流入，但對於對象選擇上，愛情這東西是有特殊、指向性的，所以比起廣泛的跟大家混在一起，玩一些「都是好朋友、大家在一起好開心」的遊戲，不如就先承認吧！會說出這些台詞的你，其實對於最出最終決定、驗證，缺乏信心。

能否遵循直覺，直指目標，這才是二號人脫單的關鍵，如果你覺得桃花總是遲來，你得先認清，到底是誰為自己按停了時間。

有伴侶者在關係中，面對伴侶只想著用更多旅遊、節慶、禮物等等表面形式來沖淡不安全感，帶過生活中較負面的部份，這場忽略的戲碼，我想二號人是能看得很清楚的，至於到底是放任跟配合對方繼續？或是直指問題核心的處理，我想二號人經常會選擇前者。

這段時間感情中將有更多類似的事件發生，依累積的時長不一，如果這樣的時間已經維持很長一段時間，某些關係將在此刻有更深的隔劾，暫時被喊停，情感上的交流更淡；若不長，也會開始出現警訊，如果你是真的認真看待這段關係，還是建議雙方直面問題，不宜放任累積。

訊息指引：權杖侍者＋寶劍五

讓行動先行，只等在原地，你就已經選擇了停在那永夜的風暴裡，

如若風雨從未被平息，你早該看懂，你最需要的從不是猶豫。

生命靈數3

整體運勢：有大量好事發生的本週期，三號人的心情也隨之明朗，誤會被解開，事情開始有新的定位，擺脫爛人爛事，划過三月的泥淖之後，一切的事情都到了收尾階段，或已經終結，正開始新的篇章，你會感恩如此平凡的日常，即便沒什麼特別的好事，這樣的平靜無波，本身就是最大的好事了。

三號人終於在這段時間，更進一步的找到保護自己、讓自己活得更舒適的方式，雖然仍有外來挑戰，但方向卻滿單一的，面對長輩及資深者的反覆不定、過度干預，如果能夠應付得當，見招拆招，那麼四月就是一段承平時期，可以愉快放鬆度日。

工作／學習狀況：在專業跟學習上，因為很難避免要碰到長官、老闆、或是給資源的人、老師之類的角色，所以四月多數的挑戰會出現在職場上，這段時間在上位者可能反反覆覆，或許對方平常就是如此，但這段時間卻會特別看到你、沖著你來，如果沒有準備好，難免會覺得自己太倒楣、或只想著能避則避；不過比起逃走，更建議三號人要直面挑戰，因為這段時間這些看似麻煩的老人們，之所以會找上你，是因為看中了你的協調性、公關能力、能夠給出意見的正面特質，雖然是用找麻煩的方式展現，但實際上卻很可能不帶惡意，只是表達方式比較糟糕一點。

如果三號人看懂了，並且接住對方的需求，那麼就能發現對方對你能力的認可，跟表面這些看似麻煩的問題跟差事，其實會給你不少表現的機會，並產出實質利益，所以比起跑掉，當然是接球比較好。

因為你會發現，就算你逃，對方還是會追上你的，省點力氣掙扎不是更好嗎？

愛情：單身者在追求關係上，暫無主動送上門的對象，如果要說，只有主動關心你的長輩，長輩無所不在，有機會不斷被詢問，也比平常更有機會被介紹，所以如果你跟長輩很少往來，不如就趁現在多聯絡吧！

然後....讓他們知道你覺得寂寞覺得冷，覺得春天都不來，他們會努力的幫你搬來，各種桃花樹桃花枝桃花林，比你更在意你自己，熱切的程度，會讓你滿意的。

有伴侶者在關係中，你本人可能就是那個討人厭的長輩（欸！XD）

先是自己沒發現的各種難以妥協，自顧自的認定某些事，不肯變通，會讓你的伴侶，也不自覺的模仿你，變身成刁難、不好溝通的人，所以這段時間，如果你發現你的伴侶態度反覆，難以滿足，建議都要回到自身，看看有什麼是你視為理所當然、不懂對方為何要抱怨的事。

本週期氣氛雖然不差，但若還是有小爭吵，如果想讓氣氛更好，就從這邊下手，做為溝通的起點吧！如果你願意先放下既定的認知，去聽聽對方想說的，或許就會有更多發現。

訊息指引：聖杯皇后＋權杖皇后

堅定仍需柔軟的鋪墊，加速疾行之餘，得有鬆綁的時間，

善待自己的片刻，

你會看懂有些糾結，非得要緩一點的軟綿，才有可解的空間。

生命靈數4

整體運勢：因為外在世界多處落空，尤其是選擇困難、困在原地、拖延太久的事件，將面臨兩頭落空的局面，四號人的戰鬥意識被激起，不得不去處理問題，面對僵局，所以內在情緒總是在天人交戰，向左向右都不是，情緒壓力相較於平日更高的本週期，若仍無法讓這些焦慮轉換成動力，將看到更多原本可能成真，原本可掌握的資源，以加倍的速度崩解，越發回不了頭；你原本以為已經到谷底的局面，還能再往下有更糟的空間，回頭得趁早，四號人若面臨困境，得回過頭徹底面對自身的恐懼跟弱點。

但外在狀況有多糟、失去有多少、焦慮感有多高，都是自己一手造成的，這些看似糟透，要止住卻不難，因為可控因素在你身上，只與自己有關。

工作／學習狀況：在工作跟學習上也較無進展，會被新世代、新的觀念挑戰，被仔細檢核，嚴格看待，實際的進度較少，都在原地除錯、修正當中，如果四號人願意當那個聽得進真話的人，果斷放下一些早就不能產出實益的做法，那就會發現各個事件開始露出曙光，能有開展的機會；

或許你會發現，四號人的挑戰已經持續了滿長的時間，好像運氣「都很差」

但近幾年，甚至是未來的16-20年間，都是新的水瓶世代的氣氛，對於缺乏變通、保守者的挑戰本就是多，對於能主動廣納新知、實踐新做法的四號人來說，也並非全壞，都是選擇的問題，選對、跟上的四號人，也會比別人更快能奠下基礎、做出成績，被淘汰？或是繼續成為下個世代的獲利者，就是一場靈活度的考驗了。

愛情：單身者，在日常生活、既有的人際關係中，已經有默默對你有意思，付出的對象，雖然他們偏於保守，跟你卻是有話可談的，平淡如白開水般的日常累積，對於尚無對象、平常情感表現也偏拘謹的四號人來說，或許只會覺得「就是同事」「就是一般朋友」的忽略了；

但本週期，你會發現跟這類對象的對談機會變多，是個不錯的判斷機會，讓你分出到底誰是稍微可行的，如果想擺脫單身，不如考慮跟這些特定對象再多一點往來跟用心，就會看到更進一步的指引。

有伴侶者依然面對跟伴侶的溝通問題，本週期相處的熱切程度也不算高，雖看似有溝通，但細看之下，或許你就會知道自己自說自話的成份，仍是居高，

在關係前期，表面上看起來或許一切都好，但這仍是需要被面對的問題，關係尚可者，會發現伴侶在關係中有點心不在焉、對談不太有回應，這個都得更認真看待，保留對方說話的空間，好好引導對方說出想說的，都是你能做的努力。

對於關係本就有點狀況的四號人來說，當然就得更加強力道了，出現競爭者、對方忙到不見人影，都是更進一步的關係警訊噢！

訊息指引：吊人＋寶劍一

被捆綁的，都誠實的如了願，沒有勉強，都寫滿了心甘情願，

從沒有誰能夠強制誰，

搖擺不定，歪著頭看著眼前，腳不踏實地的不穩，

先騙了自己，卻騙不了誰，每個人都能一眼看見。

生命靈數5

整體運勢：明確知道自己的想法，有既定方向的你，在本週期雖然擁有了這些清晰，卻仍很難讓旁人同步跟上你，你努力的說，希望前進，但週遭的人卻沒辦法在當下就聽進去，得花很多時間在一再的講述、說明、說服上；

「換句話說」變成耗費生活多數時間的工作，合作跟協調的運勢低落，非五號人本身的問題，你能做的，就是不困在同一個說明方向裡，這些「再說一次」不是同一句話講很多次就能見效，得是許多的照樣造句，考驗耐性跟邏輯的四月裡，生活本身就是一本巨大的國語習作，需要強大的國語文能力，如果你本來就弱，那這段時間會是密集的訓練週期。

工作／學習狀況：他人協作能力的低落，會導致本週期進度落後，如果五號人是獨立作業者，則會是這段時間裡比較順利、受影響較少的人，對團隊工作者而言，大概除了第一段說的「照樣造句」的練習之外，也就只能等待講得夠多次的沖刷累積，合作者突然茅塞頓開的那一瞬間了，在沒什麼可以多使力的這段時間，五號人本身還是有很多靈感略過腦海，這些等待的時間，倒是足以讓你分神去進行其他更有趣的工作、研究，雙邊的進行，不聚焦在某個特定方向，會是這段時間比較可行的方案，一方面能做出一點實際進度，一方面又能消磨原本進度中的煩躁，這樣分配的原則，其實也符於我們說的「照樣造句」的原則，此路不通，那就先忙一下別的再回來吧！

只要記得，拿來消磨時間的其他事項，要是獨立運作的就可以，別又把自己丟進另一個泥淖裡了。

愛情：單身者在追求關係上，得放開視野、解開拘束，採用多方撒網、漁場管理的原則，太認真、太聚焦，都會讓關係進展陷入膠著，會發現花了很多時間跟力氣，成果跟進展卻不如預期，總之是進展不多的月份，寧可你多一點選項，才能創造更多的機會，本週期仍在選單階段，有很多多多看看的機會，

若本身有特定對象者，也會建議不要鎖死在特定人選上，倒不是要你直接放棄，或說原本對象不合適，而是你需要繞一點路，距離拉開，你會看懂更多事，這會有助於你決定繼續現況、或要微調，或是更換目標。

有伴侶者在關係中，想照顧對方的心情高漲，你努力的表達，也很有耐性了，不過還是會發現對方不為所動，甚至越躲越裡面，越拒絕說得更多，得提醒五號人，不是大家都擁有跟你一樣良好的表達能力，不說，非不願，可能更多是無法，這些對方的受困跟卡住，如果你看見了，得記得別只是站在你擅長的「講述跟說服」上面，對方更需要你「繞過去先看到他的需求，幫他說出來、提醒他」，當你能先做出同理，才可能讓對方打開耳朵聽，讓他能夠走出溝通的困境，重回這段關係的經營。

訊息指引：聖杯二＋權杖七(R)

繞過這邊，不困在自說自話裡面，我們，要跨到彼岸，

如果可以，你先要繞過那些迂迂迴迴，

在你始終不懂的那邊，什麼都不做的靜默，就一會兒，

只消一會兒，那從不曾考慮要聽的那些，會被你聽見。

生命靈數6

整體運勢：外在環境有許多的謊言，雖說是謊跟陷阱，卻很容易被看懂、顯而易見，六號人看在眼裡，心裡會明白這是一段停下來、多看看、再等等的時期，止步不進的「不退」就是一種前進了，態度轉趨保守的這段時間，有更多時間可以宅在家裡，家庭關係有增溫的空間，既是在家的時間多，就不建議你自我封閉，多跟家人互動，可以得到意外的收獲；

溫暖的支持跟照顧是基本，另外跟親近的家人（或室友、伴侶）如果有機會談及人生方向或困擾，又或是目前卡關的地方，都會獲得意外的啟發，找到打破現況限制的方法，進而帶來更多生活中的可為之處。

訊息指引：寶劍五(R)＋戰車

脫開那些瑣瑣碎碎，沒必要的煩悶細節，不想選的就不選，

沒有什麼非要、急著、不能面對，

暫停與求援，不過需要支持與平衡，你知道那就在你身邊。

生命靈數7

整體運勢：需要更多觀察力才能安全過關的四月，外在環境混亂，不實的資訊、謠言滿天飛的本週期，讓七號人感到壓力不小，看似活絡富有生機，實則能走的路卻有限，機會與風險摻半，各個事項跟決定紛湧而至，且都具時效性，考驗能你當機立斷的能力，得小心步步為營，尤其是看似很好的機會，通常背後都有相應的代價需要付出，但若因為想避險而完全推掉，你會發現各種可能性也同時被消滅了，極端、一刀切的手法並不適用於這段時間，更可行的是「認清現實」，看到機會的同時，也評估需要付出的，當你願意更客觀全面的評估，那麼這仍是一段能為為生活各面向帶來正面發展的日子；

只是不能放空，得更多燒腦跟用心。

工作／學習狀況：在專業上有許多合作上門，對於在學習階段的你，會有很多的資訊跟機會進到生活中，多元、有趣，但也有很多不切實際、乍聽很好，實際上卻無法推展的事項，你得很務實，才可以避開進到這些配合中做白工的風險，稟持這樣的原則挑選的，會讓這段時間的付出得到甜美的成果；

工作上也是如此，但更複雜一些，因為往來的人際變多，除了上述的機會面之外，也會同時帶來更多需要智慧應對的人際問題，務實選擇下，也會持續聽到各式關於自己（或當下選擇）的謠言，對七號人來說，第一時間做出決定或許還不算最難，更難的是如何從一而終的不被外來說法動搖，不左搖右晃的心思，才是四月工作順利的根基。

愛情：單身者在拓展新機會的機運大增，或許你覺得沒有多做什麼，就突然被很多人看見，邀約變多，變得熱門，但廣泛、開放式的「全都試試看」卻是不可行的，很多謠言會從這些無用邀約中生起，反倒會阻斷最適合的機會上門，所以比起實地驗證，七號人面對紛至且素質不一的桃花，得第一時間就想清楚、權衡更多面向，再往前跨，才能夠讓你的前進跟行動，只帶來加分，不會有倒扣的空間。

有伴侶者在關係中，會發現伴侶不斷的對你測試底限，各種要求，雖然並非都是不好，但若你願意再看得深一點，就會發現各種要求，背後驅動的是不安，並非要你都不回應，但在選擇回應的當下，也得協助對方看到你理解到的，如果只是一昧的滿足跟接受，那七號人會發現做得越多，不但沒能安撫到伴侶，還會讓各種測試「看看你是不是真的很愛我」的行動，越演越烈。

放任不是愛，可以選擇滿足、包容對方，但跟對方一起探索人生各個面向，才是讓關係長遠的經營之道。

工作／學習狀況：在專業上穩定前進，持續有盈利，是一段不用做太多，自然就會有定額收益的小收成期，目前的方向大致正確，無論是工作的經營、學習的計畫，都只要更多累積即可，而本週期的累積進度也正常，一切如常、照走的部份都沒有問題；

若要說困境，應該是新創的部份，不利新計畫推展、提案、也缺乏新的機會，所以本週期的舒適與否，就端看六號人在四月前的日常經營如何了，如果你是在本週期才開始想做點什麼，之前都毫無累積的話，那這段時間的環境面，會讓你感到一片荒涼，出現的機會、合作、提案都偏弱、甚至可以說是差，正在此刻的你更不宜冒險，比起進展，更需要把重點放在減少損失上，少做就會少錯。

愛情：單身者在關係追求上，若你已經有特定對象，那麼這是一段可以累積情感深度，穩定增溫的週期，若是無對象者，環境面封閉，雖還是能有不少人際互動，但是卻明顯的無可為空間，貿然踏入，則有陷入三角關係、詐騙陷阱的機會，急著擺脫單身的六號人務必注意，因為太急切，你很可能「自願的」被騙，在此之前，你一定會先合理化所有，首求騙過自己，所以當你迷茫時，請多跟旁人討論吧！可以保護自己不要做出奇怪的決定。

有伴侶者在關係中可以得到對方全心的包容、支持與愛，在這段時間裡是幸福的孩子，但因為六號人在四月的心境趨於封閉，很容易就看不見這些生活與關係中的好事，將其視為理所當然，當然就會錯過這些看似基本，卻是最紮實的美好，如果你對自己的無法融入、想拉開距離有所覺，那麼比起當個關係中的局外人，不如好好的跟伴侶說說自己的現況吧！

那是幫助你走出「說不出口的沉悶」最好的解方。

訊息指引：寶劍皇后＋聖杯七

不懂誰該誰，不懂最終的依歸，不懂該節制，不懂得分配，

太多不懂的堆疊，成了明日迷茫的每個細節，

你知道的，搖擺不定不是辦法，

不是不知道，只是還缺轉個身，

面對每個決定皆需有盡頭，得決定去向與終點。

生命靈數8

整體運勢：外在局勢看好，忙有所得，只要能持續產出，就有相應獲利，不會落空的四月，面對良好且順風的運勢，八號人卻又出現了不常有的行動力低落，好像總是有這種行動力跟運勢搭不上的局面，對於樂於求勝、在意物質成就的你，其實應該深感困擾，在這個階段中，除了這些外在、表面的狀況之外，或許八號人也有機會更進一步的發現，問題好像不是那麼簡單，那些總缺臨門一腳、不合理的退縮，是為生活帶來挫折感的主因，源自童年開始的成功自我阻斷模式，該是突破跟解決的時候了。

工作／學習狀況：專業受到倚重、能力得以發揮，若是團隊工作者，也會深刻的感受到自己在團隊中所過做的貢獻，被認可的部份，並且會因為這些已被認證的專業技能，有更多的發揮空間，工作跟配合源源不絕，甚至可能身兼多職、同時負責多項計畫的進度，在專業上能見度大增；

機會雖有，不過卻總有力不從心、自我懷疑的問題存在，八號人會發現，平常忙著追的，覺得追到就會滿足的、會停止的自我懷疑，在這萬事都好的時刻，卻沒有因為一切都「追到」而消失，甚至這樣的心情，可能更進一步影響到你迎接更多的機會上門，這個看似帶來負面影響的低落情緒，才是你更該「追到」的，除了外在的好運，我想有機會探討這些自我懷疑的源頭，會是你本週期更大的收獲。

愛情：單身者因為工作的能見度拉高，在職場的桃花不少，也會遇到一些預想中、別人眼中條件很好的對象，就完全符合你對美滿人生的想像，我要問你，你快樂嗎？

嗯，或許沒有不快樂，但也說不出「超棒的」對吧？

你會說還不錯，很好哇，但就是好像還是少了點什麼，這段時間進入生命的，都是可以經營、發展的正桃花噢！

抓住幸運之餘，八號人剩的，就是面對自己那外在豐盈成功，但內在空乏的問題了。

有伴侶者在關係中一樣順風順水，好的條件，無外來爭吵，累積得夠久的話，也會適合走向關係的下個階段，無論生子或是婚約的締結，都是最佳時機，被這些事件理所當然推著的你，自然也就可以順利的前進，如果內在問題不大的話，這會是很多八號人決定更深化關係的週期；

就如整體運勢所言，無意外的，站在人生勝利組的你，已經在關係中得到所有「別人很羨慕的東西」，請珍惜這個得來不易，並感謝自己的努力。

訊息指引：寶劍一(R)＋聖杯三

視而不見的圓滿，身受卻無法感同的缺憾，

從外看豐盛，向內探，卻尋不著光的那端，與你的過往始終有關，

我們不過是尚未走進更深的，那本以為一片空無的地方。

生命靈數9

整體運勢：運勢兩極，舉凡看得到，摸得到、可被驗證、有個標準、能夠靠學習就學到的事物，都會讓九號人感覺到生命的善意，給你的豐盛，將會具體的顯化在你的荷包裡，財務與工作運勢都相當好，能提攜你、願意給你機會試試的機運也大增，生命正對你大開機運之門；但另一極就沒那麼愉快了，那些看不到、沒形狀的關係、愛、感情面，則是有點受困，尤其是相較現實世界中的運勢，比較後的落差，經常會讓九號人即便身處如此好運當中，仍是充滿批判，甚至誤判，心情仍常感陰霾，才是九號人的現實困境，把失落感過度放大的你，該努力的從聚焦負面出來，調整回全盤審視的客觀頻道，先能公平對待自己，就能感到生命對每個人、當然也包括你的公平。

工作／學習狀況：在專業領域中，因為一再的努力，累積，這些做出的實績，都會在這個階段，再把你往上墊一階，接洽到更好機會、晉升、加薪，都是可以預見會發生的事件，就算對於尚未開始有累積的族群而言，也可以開展出新的機會，開始一段新的累積歷程，只要過程是紮實不偷懶的，都會墊出一塊不錯的事業或專業根基，對學習階段的人來說，也適合做打地基、紮根的事，想學新的東西就趁現在了，記得的會比平常更多，是一段事半且功倍的愉快週期。

只要九號人不要困在自怨自艾，或是耽溺在自己的想像中，想到的就一邊做，一邊實驗，一邊修正，就是抓住此刻好運的最佳做法。

愛情：單身者在追求新關係上，若沒有被舊時的創傷捆綁，也已經處理完、放下對舊愛的執著跟眷戀，則在本週期會看到很多能匹配的對象，這段時間無論男女，都會吸引到許多「男性、陽性」的對象，所以若依性向選擇論，那麼（喜歡男性的）女性、跟男同志，都會是這個時期的受益者，對於男性跟女同志而言，可能就相對弱一點，這些桃花仍會出現，變成不錯的友誼可以，但是是無法讓你擺脫單身的。

有伴侶者在關係中互動雖好，但卻無法很聚焦在這些表面的和平上，在相處中可能發現對方表現得明明很好，可是自己卻很想逃的局面，通常這背後有你不小心忽略，在關係中忍耐的卻不自知的細節，若想安穩待在關係中，可以更往內探究，這些對方的「好」真的是你要的嗎？

還是對方給了你就無條件的「因為是好意，所以照單全收」呢？你或許就有機會發現問題所在了。另外外來桃花也不少，在這樣想逃的心理前提下，你是有劈腿的風險的，雖然做別的選擇也沒有不行，但一樣得弄清自己真實的心意，是為了逃避而開始發展別的關係？還是真的喜歡新的選項？

無論你站在哪端，怎麼選，都得寫這張更深辨自己心意的考題。

訊息指引：權杖五＋寶劍二

未解的，過往的帳，尚未被遺忘，待回頭補上、回首張望，

一路只顧前行的積極，行色慌張，比起奔忙，更渴望方向。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。