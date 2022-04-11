聽新聞
test
0:00 / 0:00
唐綺陽星座運勢週報：魔羯心軟產生誤會 天蠍當心生活傷害
【唐綺陽星座運勢週報4/11-4/17】
重要星象：
冥王星開始停滯，水星進金牛，木海合相雙魚，水星與天王星逐漸合相，日冥四分。
冥王星開始停滯，針對不對勁之處，進行更新、迎接重生，反思過去的行動，學習更加圓融，天蠍座容易進入自我檢討，或被檢討的狀態。水星進金牛，關注金錢、價值觀等議題。木海合相雙魚，重視滿足心靈真正的追求，面對自我內在，感受豐盛和祝福。水星與天王星逐漸合相，價值觀、理財策略有所轉變，在金星的加持下，建議改變思維與作風，增加獲利機會。日冥四分，新舊世代展現出衝撞感，想轉變身分證明自己。
工作注意：牡羊、獅子、天秤、射手
牡羊：與海外、異國的溝通機會多
獅子：停下腳步別著急，用心思考能走更遠
天秤：需要多花心思，做出公正的判斷
射手：對於新事物迫不及待、躍躍欲試
桃花注意：雙子、處女、魔羯、水瓶
雙子：實事求是，避免陷入自我想像
處女：容易感到失落，先照顧好自己的心理
魔羯：別因心軟讓人產生誤會
水瓶：兩情相悅，把握機會來場約會
財運注意：巨蟹、雙魚
巨蟹：參考專業建議，不強求反能獲得
雙魚：頭腦清楚出手準確，勝券在握
健康注意：金牛、天蠍
金牛：容易因姿勢不良而傷到筋骨
天蠍：當心生活中的小傷害
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言