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唐綺陽星座運勢週報：魔羯心軟產生誤會 天蠍當心生活傷害

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報4/11-4/17】

重要星象：

冥王星開始停滯，水星進金牛，木海合相雙魚，水星與天王星逐漸合相，日冥四分。

冥王星開始停滯，針對不對勁之處，進行更新、迎接重生，反思過去的行動，學習更加圓融，天蠍座容易進入自我檢討，或被檢討的狀態。水星進金牛，關注金錢、價值觀等議題。木海合相雙魚，重視滿足心靈真正的追求，面對自我內在，感受豐盛和祝福。水星與天王星逐漸合相，價值觀、理財策略有所轉變，在金星的加持下，建議改變思維與作風，增加獲利機會。日冥四分，新舊世代展現出衝撞感，想轉變身分證明自己。

工作注意：牡羊、獅子、天秤、射手

牡羊：與海外、異國的溝通機會多

獅子：停下腳步別著急，用心思考能走更遠

天秤：需要多花心思，做出公正的判斷

射手：對於新事物迫不及待、躍躍欲試

桃花注意：雙子、處女、魔羯、水瓶

雙子：實事求是，避免陷入自我想像

處女：容易感到失落，先照顧好自己的心理

魔羯：別因心軟讓人產生誤會

水瓶：兩情相悅，把握機會來場約會

財運注意：巨蟹、雙魚

巨蟹：參考專業建議，不強求反能獲得

雙魚：頭腦清楚出手準確，勝券在握

健康注意：金牛、天蠍

金牛：容易因姿勢不良而傷到筋骨

天蠍：當心生活中的小傷害

星座運勢 獅子 冥王星 理財 唐綺陽 每週星座運勢

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