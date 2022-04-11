唐綺陽星座運勢週報：魔羯心軟產生誤會 天蠍當心生活傷害

冥王星開始停滯，針對不對勁之處，進行更新、迎接重生，反思過去的行動，學習更加圓融，天蠍座容易進入自我檢討，或被檢討的狀態。水星進金牛，關注金錢、價值觀等議題。木海合相雙魚，重視滿足心靈真正的追求，面對自我內在，感受豐盛和祝福。水星與天王星逐漸合相，價值觀、理財策略有所轉變，在金星的加持下，建議改變思維與作風，增加獲利機會。日冥四分，新舊世代展現出衝撞感，想轉變身分證明自己。

2022-04-11 08:37