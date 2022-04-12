愛一個人，就有千百種可能 - 談談複雜難理的夫妻宮

管理學中有「80/20法則」，合理地解釋了許多的現象；例如，企業中80％的銷售額來自20％的客戶，或是20％的人口控制著80%的財富。

作為一個命理師，也有這個行業的「80/20法則」- 80%的時間花在20%的客戶身上。

這20%的客戶通常是來問婚姻感情的疑難雜症。

在學員的學習心得中，也反映出這種現象。同樣是案例分析，工作、錢財、官司的主題就比較好理解；婚姻感情中的現象、桃花的種類繁多，要顧及的因素、條件令人目不暇及，分析起來既燒腦又耗費精神。

某一首歌的歌詞，就已經點出夫妻宮複雜的原因。

" 情讓人傷神，愛更困身 女人真聰明，一愛就笨 往往愛一個人，有千百種可能 ~ 李宗盛 · 晚婚 "

人們在傷神時，常需要找慰藉；被困身時，就想要找解決、解脫的方法。

一愛就笨的，不只是女性，也包括男性，因為愛會使人失去理智。

愛一個人，固然有千百種理由，也可能有千百種方式。

千百種理由，讓自己難以割捨；千百種方式，讓自己疲於奔命。

加上理智斷線，所能想到的慰藉、解脫的方法就會千奇百怪。

如此一來，夫妻宮能不複雜嗎?

沒有牌理的夫妻宮?

在命理的理論中，的確有方法可以推算當事者什麼時候有戀愛的機緣，何時有機會可以結婚。

但是以實際的案例來看，這些時機都只能反映機率的高低，卻無法打包票。

譬如說，明明命盤顯示去年有機會談戀愛，但是當事者卻說: 「那只是不值得一提的爛桃花」。頗有「你只能把馬牽到河邊，但你不能強迫馬喝水」之意。

感情的事，真的無法勉強。

但是，有些人卻反其道而行，結婚的時間點並沒有符合命理理論中結婚的時機；這個時機不僅涉及小限、流年，也要十年大限相關條件的配合，是一個蠻嚴謹的條件。

如果仔細詢問，這些人在結婚時都會有個「不符常規」的現象 - 「我其實沒有很想要結婚」。

既然不想結婚，那麼為什麼又要結婚呢?

結婚的理由五花八門: 因為懷孕了，為了小孩而結婚；因為對方精心籌畫了一場感人的求婚儀式，一時情緒激動而想要結婚；或是，某一方家裡的長輩生病、過世，必須在特定的時間內完成婚禮；或是，因為大家都覺得兩個人交往了這麼久，應該要結婚了。

但是唯獨欠缺一個「我真心想要結婚」這個理由。

這種「該有卻沒有，不該有卻有」的現象，不知是否給了反對命理人士一些鼓舞與信心 - 「看吧! 命運就是掌握在自己的手裡!」?

從命理理論的角度來看，「沒有在符合結婚要項的時間點結婚」的婚姻基礎並不穩固，當大限的夫妻宮組合不佳時，往往就會產生棘手而難以解決的問題。

不過仔細想想，會發生這種情況其實也蠻合理的；如果婚姻並不是建立在「想要結婚，共組家庭」的基礎上，當結婚時的「那個其他理由」不復存在時，婚姻存在或延續的價值就會很薄弱，當事者想要解決問題的意願也就很低了。

因為，「我其實沒有很想要(和這個人)結婚」!

「極簡才是王道」的夫妻宮?

夫妻宮雖然以「夫妻」為名，但是談的卻是「感情」。然而，人們對結婚前的感情與婚後的感情，所持的觀點或需求是大不相同。

以夫妻宮有化祿為例，雖然代表坐命者願意將資源投入感情或婚姻，可能會是一個好情人；但是化祿也有目標分散、數量增加的意涵，面對凡事講求專屬、專一的婚姻，「目標分散」、「數量增加」可不是一件好事。

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夫妻宮有化科，固然代表配偶的家世好、會是自己的貴人；但是否有可能因為自己亟需對方的協助，或是因為曾經受到配偶的協助，而在婚姻關係中長期處於弱勢、隱忍的一方，只因自己害怕背上了「忘恩負義」的罪名?

而夫妻宮有化忌，則預告坐命者除了在談戀愛時期可能會多有阻礙或是挫折，在婚後更是常有溝通不良或是爭吵的現象。就算自己在爭執的過程中，於情於理都站得住腳，無可非議之處，

至少也要擔負「所託非人」、「識人不清」之責。

而煞星進入夫妻宮，更是為配偶之間的相處，塗上了「繽紛的色彩」。

夫妻宮有擎羊，夫妻之間演出全武行、暴力相向的機率就會升高。但有時坐命者並不是施暴者，而是因為言行、態度或是價值觀的差異，而讓配偶傾向以暴力發洩心中的不滿。

夫妻宮有火星，夫妻之間拍桌叫罵、翻桌示威的機率升高，火爆場面不亞於擎羊，屬於怒氣外顯的類型。

夫妻宮有鈴星，夫妻之間會以「相敬如冰」的方式相處，冷靜而不帶火花。與火星、擎羊相比，雖然免除了身體遭傷的風險；但是「把(被)對方當成空氣」的滋味也不見得好受，心理層面的壓力與負擔也不容小覷。

夫妻宮有陀羅，則充分展現「裹足不前、猶豫不決」的特質，夫妻兩方要談分手就不是那麼容易、直接。主要的原因有時不見得是「情義猶在，難以割捨」，而是「你讓我不開心，我就不讓你稱心如意」心態下所產生的互相折磨。或是兩人雖然離婚，但仍同住在一個屋簷下的「藕斷絲連」、「纏夾不清」。

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夫妻宮是替罪羔羊還是煙霧彈?

在命理的理論中，使用了許多不同的角度來詮釋夫妻宮內的星曜；例如，對於感情的態度以及理想對象的類型，或是因為長期相處所產生的對待關係(視角關係)。

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從這些分析來看，彷彿夫妻宮內的星曜組合是影響我們在婚姻、感情中抉擇與順逆的主因。

但真的是這樣嗎?

在命理的分析中，的確有「不利婚姻」的組合，通常是煞星獨坐，或是某些主星與煞星的組合(如天機、天梁、巨門、武曲)。

這些組合落在夫妻宮固然容易造成不利婚姻感情的情況，但是落入命宮也依然兌現不利婚姻的結果，而且落入命宮的影響力遠大於夫妻宮。

這種說法乍看之下頗為聳動，難免又惹來「危言聳聽」、「亂貼標籤」的指控。

但是「不利婚姻」並不是一定得兌現「離婚收場」、「終身不婚」的結果。比較持平的說法是「婚姻並不是坐命者生命中的亮點」。畢竟，每個人生命中的亮點不盡相同。

在實際的案例中，有些「不利婚姻」組合的坐命者與配偶白首到老，婚姻關係仍在，但是彼此互相怨懟、爭吵不斷、貌合神離。

這些組合通常帶有強烈的孤獨感，或是人際相處上的盲點；而婚姻關係是最赤裸裸的人際關係，坐命者與眾不同的價值觀或是不擅與人相處的弱點，終究難以承受婚姻中可能會有的挑戰與調整。

這些組合落在命宮，影響的是坐命者的人生觀、價值觀；落在夫妻宮，影響的是坐命者的婚姻觀、感情觀。落入命宮的影響力遠大於夫妻宮，其實與我們先前所提到的「命宮星曜主導一切」的說法不謀而合。

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自詡「風流才子」，子位貪狼坐命(又稱「泛水桃花」)，身旁女伴不斷(而且不重複)的前同事，有次在酒酣耳熱之際，說了一段肺腑之言:

「找女友就要風情萬種、風姿綽約、敢愛敢恨，談起戀愛才會棋逢對手、激盪出刻骨銘心的火花；但是找結婚的對象就要端莊嫻淑、擅於持家。畢竟戀愛是一時的，婚姻是一輩子的!」

貪狼的夫妻宮必有天府，而保守、精明、務實的天府，牢牢地守住了「風流才子」婚姻的價值觀。如果只看他的夫妻宮就來決定這個人是否值得交往(畢竟天府是保守、務實的)，誤上賊船的機率還頗高的。

人心是複雜的，才是夫妻宮複雜難理的真正原因!

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