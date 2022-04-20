測字：一飛沖天！你有選飆股的好眼光嗎？

金融投資雖說是一門很專業的技術，但有時候也要靠不少運氣和眼光。有的人天生眼光好，有投資財緣，有的人卻會在機會顯現時視而不見，與投資財無緣。那麼，你有選飆股的好眼光嗎？科技紫微網透四個字為你測算一番，助你把握好財運。

選項：

圖片來源：科技紫微網

測字結果：

一、選擇「一」字

「一」是第一，也是唯一，這個字透露出的是，近期你選飆股的眼光特別獨到喔！你有機會從大數據中尋找到蛛絲馬跡，在眾多股票中選中為數不多的幾支優股。有些當下看似平平無奇、沒有太多上升空間的股票，卻能被你一眼相中，形勢看好，飆升可期，未來持續增長的機率高。這正是選股投資的好時期，好好把握吧！

二、選擇「飛」字

飛，代表飄浮、升騰、上升之意，又引申出突然、急速之意。這個字說明近期你選飆股的眼光忽上忽下，所選之股前期飆升快速，眼看收益蹭蹭蹭的往上漲，以為穩賺不賠，卻不料在短暫增長後又突然斷崖式下跌，面臨虧空之局面。值此時期，不宜輕率投資股市，走勢忽而飛天忽而跌落深淵，再強大的心臟也可能會承受不住。

三、選擇「沖」字

這個字既有奔騰向上，也有崩壞向下的含義。這說明近期你選飆股的眼光波動性較大，易因眼光失準而有錢財損失。切不可有賭一把的心態，越是憑直覺選股而不經數據分析，越易被帶到陰溝裡。衝動有如惡魔，眼看收益快速增長，卻往往回落迅疾，再難有回漲的可能。你一旦急於投資，便可能被牢牢套住。

四、選擇「天」字

天是至高無上的存在，一方面，它是無邊無際之蒼穹，另一方面，它也代表著虛無。這個字是在告訴你，近期你選飆股的眼光不太精準，容易因為空想而選錯股。你不看好緩慢而持續增長的股票，卻選擇名不見經傳的小股、或是突然漲幅提升的股票，慘遭損失的機率較高。切忌異想天開，謹慎選股、務實為上，收益不在眼前，應謀長遠。

一入股市深似海，再要回頭難上天。股票投資機會多，風險也很大。在股海中沉浮，要做到心中有數，眼明心快，方可有賺頭。

【延伸閱讀】

你有投資命、富貴命？紫微解讀

晚年不怕沒錢花？神婆靈筆鑑定

【科技紫微網 】