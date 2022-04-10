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12星座四月工作運指南／天蠍當心嘴硬反逼死自己 這星座要以和為貴

聯合新聞網 / 綜合報導
12星座在四月份中，有著不同的工作運勢。圖片來源／ingimage
12星座在四月份中，有著不同的工作運勢。圖片來源／ingimage

每天上班下班，雖然努力工作，但結果究竟是好是壞，也需要一點運氣成分。日本網站「ハルメク」最近就分析，12星座的人在這個4月的財運和工作運勢會是如何。

牡羊座

可以積極爭取大家不愛做的任務，如此就會更受歡迎及得到正面評價。買東西和締結契約等等，在上午執行更有運氣加持。

金牛座

在發現到他人犯錯時，若是單刀直入提醒對方，就會得到感謝。衝動下購買的東西，或許會意外的好用。

雙子座

將會有提昇地位的機運出現，重點在出現相關話題時，得掌握好內容做出正確回答。申辦電子支付或是訂閱串流正是時候。

巨蟹座

賺得多花得也多的時刻。現在的消費都是對未來的投資，大可不必過於吝嗇。

獅子座

相信直覺，有什麼中意的任務出現，總之先承接準沒錯。把錢花在金屬製的時尚品，將有事倍功半之效。

處女座

可以學習他人做事的辦法，並且嘗試去模仿。理財方面以儲蓄為佳。

天秤座

外表很重要。展現出年輕有為的氣勢，將能替自己帶來意想不到的結果。

天蠍座

要是太過高估自己，反而會讓自己陷入絕境之中。不要刻意勉強，如果真的沒辦法，就應該果斷放棄。

射手座

重視午餐時間。好好休息、補給營養，就能減少與彌補失誤。買東西則以集中在固定項目的「一點豪華主義」為優先。

魔羯座

試著去看看一些文具或辦公用品，就能幫助自己提升幹勁。最好每天都維持記帳習慣，別不小心忘記了。

水瓶座

增進自己的附加價值，將能一口氣提升評價。適時提點他人的一句話或小心意，也能發揮奇效。可以挑星期三的彩券試試手氣。

雙魚座

以和為貴，和周圍同心協力，更能展現出效率。如果要買東西，首先要注意品質為佳。

星座 運勢

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