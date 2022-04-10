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心理測驗／圖中的藍是什麼藍？瞭解自己的潛藏才能為何

聯合新聞網 / 綜合報導
透過對一張藍色圖片的判讀，可以分析自我潛藏著什麼能力。圖片來源／ingimage
透過對一張藍色圖片的判讀，可以分析自我潛藏著什麼能力。圖片來源／ingimage

天生我才必有用，有時自我蘊含的無窮潛力，可能連自己都未必能夠察覺到。日本網站「michill」最近就分享一篇心理測驗，能看出自己隱藏著什麼不為人知的才能。

請問：看著這張圖，你認為它是什麼顏色呢？

圖中的藍色，你認為是哪種藍色呢？圖擷取自michill
圖中的藍色，你認為是哪種藍色呢？圖擷取自michill

A 深藍色

B 午夜藍

C 靛藍色

D 琉璃色

選擇A深藍色的你，有著能夠理解古物的鑑賞力。深藍色是人類文明非常早期就有的染料，反映出你的眼光，或許能夠迅速瞭解舊衣服、舊書或器物等等價值的能力，讓它們能夠物盡其用。

選擇B午夜藍的你，有著能夠挖掘美麗事物的能力。將藍色想像成是美麗的夜色，反映出你有著能夠找出、享受優美的眼光。靠著對藝術的浪漫美感，就能夠讓更多人注意到這個世界的美麗之處。

選擇C靛藍色的你，有著無論碰到什麼事都能勇往直前的決心。靛藍色是牛仔褲常用的顏色，反映出你是個行動力旺盛的人，只要是自己堅持的信念，就會毫不猶豫地放手去做，並相信自己能夠辦得到。

選擇D琉璃色的你，有著看透真相的智慧。琉璃是佛教中七種寶物之一，又名「青金岩」。選擇這個顏色，代表你有著靈活的腦袋和豐富的知識。靠著這些所學所聞，只要能夠好好利用，肯定能夠做出一番大事業。

心理測驗

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