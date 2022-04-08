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小孟塔羅：能享受生活還是有厄運降臨？抽牌測我的中年運

聯合新聞網 / 小孟塔羅
圖／pakutaso
圖／pakutaso

從面相上來看鼻子代表中年運，長得好看的人中年會有好的發展。那麼何謂好看的鼻子呢？鼻子除了要挺之外更要有肉，才不會形成尖酸刻薄之相。鼻翼則要左右張開且鼻孔要收，這樣在賺錢的同時也能守財。因此，有人會藉由醫美的方式雕塑鼻形。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測我的中年運？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：ShuffleTarot(Kittycorn Tarot)




A：享受生活。(聖杯九正位)

牌面貓咪雙手交叉坐在椅子上，背後檯上放置九個得獎的獎盃。

A：享受生活。(聖杯九正位)
A：享受生活。(聖杯九正位)

這張牌表示當你年紀走到中年時，會突然想做一些讓自己開心的事。也許是因為在之前的日子裡，沒有很把重心很放在自己身上。因此當你步入中年的時候，會想要彌補善待辛勞的自己。儘管這件事的出發點很不錯，仍需避免太沉浸在自己的世界。小孟老師在此提醒你，仔細衡量自身的整體狀態後，再決定施行的方向比較好。

B：愛惜自己。(力量牌正位)

牌面貓咪頭上戴花圈閉上雙眼，雙手輕撫公獅的頭使其打哈欠。

B：愛惜自己。(力量牌正位)
B：愛惜自己。(力量牌正位)

這張牌表示當你年紀走到中年時，會想要療癒自己而做相對的節制。譬如說：你想要讓身形處在好的體態，於是在飲食方面做出相對應的控制；為了讓身心恢復健康的狀態，於是戒掉或減少不好的行為等等。小孟老師在此提醒你，除了自己上網搜尋方法外，直接尋求專業人士的指引，對達成你的目標有加乘效果。

C：勇敢突破。(命運之輪正位)

牌面飄浮空中的輪子圍繞三神獸，四周雲上各有一隻看書的動物。

C：勇敢突破。(命運之輪正位)
C：勇敢突破。(命運之輪正位)

這張牌表示當你年紀走到中年時，會想要在改變中滿足自己的渴望。譬如說：你之前一直是安安穩穩在公司任職，但你覺得是時候跨出舒適圈去創業。當然了，也可以從斜槓式的副業開始進行，最重要的是你想出與之前不同的改變。小孟老師在此提醒你，建議你用循序漸進的方式嘗試，畢竟改變後的走向未必如你預料。

D：厄運降臨(高塔牌正位)

牌面塔的頂端被雷劈中起火燃燒，大皇冠與二隻貓皆從空中落下。

D：厄運降臨(高塔牌正位)
D：厄運降臨(高塔牌正位)

這張牌表示當你年紀走到中年時，出現他人對你提供一些資源引誘。倘若你那時有自己經營的事業，可能對方會想要投錢入股，或是想跟做異業結盟的合作。也可能是提供很吸引人的賺錢資源，但請你千萬不要被誘惑了，一旦接受事情便往意想不到的方向崩壞。小孟老師在此提醒你，毒藥總是被鮮豔的糖衣包裏住。

E：火山噴發。(聖杯四正位)

牌面空中突然出現拿著杯子的手，然而貓咪卻閉上雙眼拒絕接受。

E：火山噴發。(聖杯四正位)
E：火山噴發。(聖杯四正位)

這張牌表示當你的年紀走到中年時，容易感到不滿足而做出毁壞的言行。譬如：在職場沒有獲得想要的發展時，你除了會生氣外更有可能萌生離開念頭；在一段看似穩定的感情關係裡，你對缺乏的部份可能引起感情危機等等。小孟老師在此提醒你，除了更生期影響要看醫生外，你需要給情緒一個適當的出口才行。

小孟塔羅

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