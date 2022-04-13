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不快樂的婚姻寧可不要「4星座勇於斷捨離」：天秤做自己、獅子重面子

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不快樂的婚姻寧可不要！4星座勇於斷捨離#熟齡離婚(圖片來源：Shutterstock)
不快樂的婚姻寧可不要！4星座勇於斷捨離#熟齡離婚(圖片來源：Shutterstock)

面對婚姻這個制度，從前人和現代人的看法很不一樣。老一輩的人，為了生活、孩子，凡事都願意忍。但現代人勇於追求自我，多半依自己的意思過活，合則聚，不合則散，一切不強求。從星座的角度來看，哪些人面對不快樂的婚姻，願意勇敢斷捨離呢？科技紫微網整理出了以下4個星座，一起來看看吧。

天秤座：追求美好，只做自己

看似八面玲瓏的天秤座，其實個性十分獨立自我，非常清楚自己想要的是什麼。戀愛的時候，他們比任何人都更投入；不愛的時候，他們也能夠瀟灑轉身。愛情本該是一段美好的關係，既然不美了，停止也是必然的，何必讓自己置身在錯誤的關係裡呢？

獅子座：面子至上，我說了算

獅子座愛著一個人的時候，可以從獅子變成一隻溫柔的貓咪。不過，他們的骨子裡還是那個唯我獨尊的王者，一旦婚姻生活不幸福，沒有什麼好隱忍或妥協的，就離婚吧！不過就算離婚，也必須由他們先提出，因為什麼事都是他們說了算，既強勢又傲嬌，一如他們天之驕子的風範。

射手座：拋開束縛，享受快樂

射手座畢生追尋的就是自由與快樂。當初會與相愛的人牽手步入婚姻生活，是因為兩人可以一起共築快樂的愛巢；可是當婚姻變成了枷鎖，或是令自己過得不快樂，就沒必要再繼續了。失去快樂的婚姻，還有什麼幸福可言？射手一向很灑脫，能夠乾脆決定，勇於追求想要的幸福快樂。

巨蟹座：捍衛家人，真心守護

雖然巨蟹座給人的印象是傳統保守的，其實他們相當有自己的想法。他們顧家、戀家，很堅持要守護他們重視的人事物。如果婚姻不快樂，影響到他們想要守護的對象，如孩子或父母，那麼他們會為了捍衛家人，毫無依戀的選擇斷開婚姻。

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