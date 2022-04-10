殺破狼周運勢／白羊小心被人陷害 摩羯突然冒新戀情

殺破狼2022年4月11日～4月17日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

感情運方面，火星、金星、木星、海王星齊聚心靈宮位，暗戀的對象似乎有撩你的行為，或是會主動跟你講話，心中感到十分喜悅，卻要故作鎮定，不想表現出來。

金錢運方面，水星進入金錢宮位，與天王星同宮，獲得一個賺外快的機會，而且很快就可以領到大筆現金。某些白羊座會試著使用網路媒體的輔助，就能增加許多額外收入。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到命宮的太陽影響，發現一些職場上的陰暗面，對於不公義的事會很想揭發，卻可能使自己在工作領域無法立足，當心成為別人的箭靶或待罪羔羊。

人際關係方面，土星持續在人際關係宮位行進，經過一些事件後，會脫離同儕團體，寧願成為邊緣人，也不想捲入是非中。某些白羊座處理人事問題會得罪人，甚至會被對方陷害。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，火星、金星、木星、海王星齊聚人際關係宮位，各種活動的邀約增加，在公眾場合大受歡迎。某些金牛座遇到麻煩的事件，會有貴人相助，但天下沒有白吃的午餐，記得還人情債，不然容易被對方糾纏。

感情運方面，太陽持續在心靈宮位行進，會被暗戀的對象察覺你的心意。然而太陽受到遠行宮位的冥王星影響，與喜歡的人必須暫時遠距，必須表達自己的心意，才有機會更進一步。

本週須注意的部分

工作運方面，土星持續在志業宮位行進，對於目前的產業或工作已經有職業倦怠感，會希望轉換跑道，發展新的事業，或是自己當老闆。某些金牛座升上主管職，但管理的事情都吃力不討好。

健康運方面，水星進入命宮與天王星齊聚，當心著涼感冒或病毒感染，呼吸系統因此發炎，扁桃腺容易發炎。內分泌有失調的現象，淚液分泌不足，眼睛乾澀，或是會有一直長痘痘的狀況。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，火星、金星、木星、海王星齊聚志業宮位，新事業上軌道，目前十分忙碌，有許多業務量需要處理。擔任一般工作的雙子座，目前承接一個光鮮亮麗的任務，會是十分繁忙的時期。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽受到冥王星影響，突然發現某些與你交好的朋友有不為人知的陰暗面，同時也似乎在覬覦你身上有價值的東西，會想與對方拉遠距離。

感情運方面，在慾望宮位的冥王星受到人際關係宮位太陽的影響，對有好感的人在肢體上的碰觸要謹慎，免得被認為是性騷擾。單身的雙子座容易空虛寂寞覺得冷，可能會尋求一夜情滿足身體需求，當心惹上爛桃花。

金錢運方面，在財務宮位冥王星受到太陽影響，購物容易受到折扣利誘，最後會發現其實沒有便宜多少，有種受騙上當的感覺。有投資習慣的雙子座，投資標的會因重大事件而價值下跌，此時切勿過度恐慌，中長線指數可慢慢回升。

巨蟹座：

整體運勢

學業運方面，火星、金星、木星、海王星齊聚學業宮位，會有許多與海外人士交流的機會，因而參與許多活動。某些巨蟹座在學業上表現出色，會是校園中受人矚目的風雲人物。

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，與天王星同宮，會接觸到作風前衛的人士，可發現不同的視野與世界觀。某些巨蟹座不知不覺與某個邊緣人成為朋友，意外發現對方與自己有共同的興趣。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的太陽受到夥伴宮位的冥王星影響，一起合作的同事或夥伴有些想法太固執，使得工作進行得十分緩慢。此時會發現職場會有一些人以不正當的手段獲取利益，必須要思考如何將事情攤在陽光下檢視。

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到在志業宮位的太陽影響，因為工作過於忙碌，或是臨時需要加班，必須取消許多重要的約會。心中有些落寞。某些巨蟹座則是與情感對象合作一項工作，卻覺得對方是豬隊友。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，火星、金星、木星、海王星齊聚財務宮位，不知不覺增加了許多被動收入，最近會發現要繳的稅挺可觀的。有投資習慣的獅子座，投資標的大漲，可選擇相對高點獲利了結。

工作運方面，水星進入志業宮位，與天王星齊聚。會尋求到十分方便的資訊軟體，處理繁瑣麻煩的事務，效率比過去快上好幾倍，同時還能省下大筆費用。某些獅子座則是頭腦清晰，工作都能快速解決。

本週須注意的部分

健康運方面，火星、金星、木星、海王星齊聚疾厄宮位，注意血光之災，發生意外傷害的機率較大，當心著涼感冒與病毒感染，造成喉嚨發炎，睡眠品質不佳，每天都感到十分疲倦。代謝狀況不良，有發福的傾向。

感情運方面，土星持續在感情宮位行進，另一半身陷麻煩，或是心情不佳，對方的遭遇，你也無能為力，感到十分鬱悶。某些獅子座與喜歡的人冷戰中，但自己其實很糾結，很想言歸於好，卻無法放下自尊心。

處女座：

整體運勢

感情運方面，火星、金星、木星、海王星齊聚感情宮位，與喜歡的人有許多共同生活的計畫與目標，兩個人一起執行夢想的感覺十分甜蜜。單身的處女座會邂逅有肩膀，可以給你安全感的人，會想與對方發展與交往。

學業運方面，天王星與水星齊聚學業宮位，作業與報告完成的效率迅速，比預期時間提早完成。考試猜題神準，成績會比預期好上許多。某些處女座則是會有機會參與重要的學術研討會議，了解專業領域最先進的理論。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的太陽受到冥王星影響，會把錢花在小孩與寵物身上，孩子的身體狀況令你擔憂。有投資習慣的處女座，投資標的因為某些事件而下跌，暫時會套在高點。

工作運方面，土星持續在工作宮位行進，職場的鬥爭讓你十分沒安全感，會不斷尋求轉換跑道的機會，脫離不友善的環境。某些處女座目前處在沒有工作的空窗期，對未來感到迷惘，不知下一份工作何時到來。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，火星、金星、木星、海王星齊聚工作宮位，目前正承接一個光鮮亮麗的工作，資源多到令許多人羨慕。相對而言也開始忙碌起來，常常需要加班，把工作執行完美。

金錢運方面，水星進入財務宮位，與天王星齊聚，因為職務或是工作的關係，獲得廠商饋贈的東西，而且都是十分有價值的東西。有投資習慣的天秤座，會獲得一個重要的情報，短線可獲利。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的太陽受到家宅宮位的冥王星影響，另一半與家人之間相處上有摩擦，你夾在其中感到兩面為難。某些天秤座的戀情被家人反對，對兩人的發展感到悲觀。

健康運方面，火星、金星、木星、海王星齊聚工作宮位，注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害機率較高。當心著涼感冒或病毒感染、喉嚨發炎，水星進入疾厄宮位，呼吸系統也容易被感染。睡眠品質與精神狀況也不理想。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，火星、金星、木星、海王星齊聚戀愛宮位，與喜歡的對象互動甜蜜，發展迅速。感情穩定的天蠍座，懷孕機率高，或是會在此時收養寵物，兩人擁有屬於自己愛的結晶。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽受到冥王星影響，在職場表現亮眼，被一些人嫉妒，難聽的閒言閒語會傳到你耳裡。此時也要注意口舌是非，容易因為做事風格的差異，與人發生爭執。

家宅運方面，土星持續在家宅宮位行進，居住空間有些修繕的問題暫時無法解決，生活上必須忍受某些不方便的狀況，某些天蠍座與家人關係不良，每天都不想回家，或是想搬離家庭。

交通運方面，在交通宮位的冥王星相位不良，外出會遇到某些事故，常常要繞遠路才能抵達目的地。開車時當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，這段期間請注意交通安全。

射手座：

整體運勢

工作運佳，水星進入工作宮位，與天王星同宮，處理事務決策明快，進展十分有效率，甚至有令你驚喜的結果。某些射手座會接到必須短期內完成的案件，但報酬也很高，你很快就能完成這項工作。

家宅運方面，火星、金星、木星、海王星齊聚家宅宮位，家宅困擾已久的問題終於獲得解決，此時也會大規模地清理房子，把囤積已久的髒東西清理掉。某些射手座家中有喜事，有兄弟姊妹結婚生子，或是此時購買新屋。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到冥王星影響，與喜歡的對象好不容易公開交往，卻逐漸發現兩人價值觀相差甚遠，常常因為一些小事就吵起來。某些射手座則是花很多錢寵溺戀人、小孩或寵物，但他們似乎並不需要這些東西。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到在娛樂宮位的太陽影響，偶像代言某些商品，令人非常想擁有，但價錢十分昂貴，請按自己所需購買。某些射手座則是在玩樂方面的開銷太多，生活費用捉襟見肘。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，水星進入戀愛宮位，與天王星同宮，與喜歡的人有說不完的話題可聊，內容天馬行空，旁人完全無法融入你倆的世界。某些摩羯座突然有了新戀情，發展超迅速。

工作運方面，火星、金星、木星、海王星齊聚面試宮位，履歷獲得好幾家公司或廠商的青睞，會花許多時間去洽談，選擇環境與待遇條件最適合自己的單位，未來在工作領域才有足夠的發展空間。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的太陽受到冥王星影響，與家人因為一些事件在冷戰，雖然自己不一定是有理的一方，但就是不想認錯道歉。某些摩羯座的居住環境問題浮現，必須以強硬的手段解決，才能保障生活品質。

金錢運方面，土星持續在金錢宮位行進，會發現周遭有許多本來習以為常的生活用品都在缺貨，物價也越來越高，有些東西買不到或是買不起。某些摩羯座薪資總是延遲入帳，對於金錢會沒有安全感。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，火星、金星、木星、海王星齊聚金錢宮位，薪資收入增加，預期外的開銷也增加許多，但至少手頭都還算寬裕。某些水瓶座會因為許多事件，對某些物資的缺乏感到恐慌，而大量囤積一些生活用品。

家宅運方面，水星進入家宅宮位，與天王星同宮，家中有很久不見的客人造訪，有許多話題可以一起敘舊，氣氛熱鬧許多。某些水瓶座則是會購買新家電，有效率地清理家宅。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的冥王星受到太陽影響，與暗戀的對象有些言語上的誤會，導致對方冷處理你。某些水瓶座會與對你有好感的網友約出來見面，但本尊與在網路中的形象似乎有很大的差距。

工作運方面，在面試宮位的太陽受到冥王星影響，面試新工作，看似很順利的錄取了，卻發現這間公司有不正當的經營方式，此時會覺得進退兩難。工作穩定的水瓶座，洽談新案件不太愉快，容易與對方發生口舌糾紛。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，火星、金星、木星、海王星齊聚命宮，在工作領域表現傑出，許多客戶都指定要你服務，工作十分忙碌。某些雙魚座則是一夕之間爆紅，成為許多人追逐的對象。

感情運方面，火星、金星、木星、海王星齊聚命宮，桃花旺盛，會有許多人對你表示好感，然而土星在心靈宮位行進，暗戀的對象始終對你無動於衷。感情穩定的雙魚座，則是被另一半寵溺著，過著幸福的日子。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到太陽影響，突然發現某些人的陰暗面，充滿著算計與欺騙，對於人性感到不寒而慄。某些雙魚座老是推不掉一些交際應酬，覺得打點人際關係很累。

金錢運方面，在金錢宮位的太陽受到冥王星影響，收到不熟的朋友寄來的紅色炸彈，雖然平常對金錢不是太計較，但被人佔便宜的感覺會特別不爽。某些雙魚座與人發生金錢糾紛，對方欠錢不還，態度還很惡劣。

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