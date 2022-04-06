神農嘗百草！最勇於嘗鮮的5大星座排行：獅子要贏目光 第一對很多事感興趣

想必大家都聽過神農氏嘗百草，為大家消災除病的偉大故事，而現今社會不需要這麼辛苦了，網路查一查就知道什麼可以吃了。不過各位卻需要知道，什麼星座最經得起測試、有吃苦耐勞的精神、敢勇於嘗試任何的新事物，因為一不小心，可能就變成你被測試了。

TOP5：獅子座

獅子座自恃甚高且愛出鋒頭，但不是為了名，也不是為了利，而是為了贏得大家的眼光，畢竟是獅王，想得到大家的肯定與歡迎，還有掌聲。而博取注意的方式也很簡單，就是不斷的展現才藝、打扮，或是創作之類的方式，不斷的測試，直到找最有效的方式，來成為眾所矚目的焦點。但是獅子座那高貴的氣息，心中的自我與自尊無法容忍不平衡，掩蓋不住臉上的不愉快，所以會變成選擇性的嘗試，只為了添增自己的風采。

TOP4：水瓶座

水瓶座的測試精神，來自於他們內心有個獨特而奇怪的想法。水瓶基本上不受社會約束，雖然不至於跟社會對抗，但他們很特立獨行，內在的自命不凡，不在別人的眼光，反傳統、標新立異、與眾不同。比如二三十年前，傳統的種植都還在使用化學肥料，而水瓶座在那時候就開始實行有機栽種，不只敢創新，也敢實踐去測試，通常不是為了證明給別人看，而是為了讓方法可行，例如愛迪生的太陽水瓶座。

TOP3：牡羊座

牡羊座很有活力，也很直接，基本上都認為自己是對的，也不會表現出自己軟弱的一面，求別人不如靠自己。所以喜歡單獨作戰，不喜歡團隊合作，總希望自己是團隊的領導，凡事都必須自己完全了解，也不希望將事情授權給別人，因此很多事情都得自己經歷嘗試過，樣樣通樣樣行這麼稱呼也不為過。同時牡羊有獵人般的精神，勇者的態度，很多事都很敢表達也很敢做，例如不甘寂寞而出軌，即使犯了錯也勇於承認，可以說真是個很老實的實驗家。

TOP2：雙子座

雙子座很容易受到外界訊息的影響，看報紙、雜誌、電視，或跟別人分享交流訊息，多少有種隨波逐流的感覺，雖不至於道聽塗說，但會去測試驗證事情真偽。因為雙子座代表的資訊與訊息，而雙子本身又是風象星座，思考很訊速，並對於接受的訊息保有很大的好奇心，也很樂意去探索，與訊息有「互動」。但是雙子的耐心不足，大多都是淺層表皮的測試而已，他們認為知道就好了，了解太深入也沒意義。

TOP1：射手座

射手座愛玩、愛自由，興趣廣，想做的事太多，對很多事都感到很有趣、心態也很樂觀，尤其喜歡新的經驗，所以是個喜新厭舊的人。表現常常過度誇張，又好管閒事，主要是那赤子之心，就像小孩，敢去冒險挑戰、所以常跑來跑去而愛旅行。時常有大計畫，因此對很多新的事物，常常有新的想法跟做法，新伴侶、新髮型、新穿著、新工作、新計劃、新的旅遊，永遠都在測試新的東西，體驗新的生活、新的感覺。