清明節2時段備888元就能發財！12生肖藏錢母位置出爐
今天是清明節，命理專家小孟老師指出，今日2時段準備888元的紅包，分別是11時到13時、15時到17時2時段，並根據生肖不同，放在不同位置當作錢母，就可以發大財。他提醒，記得放七天後再拿去存摺存即可，就能大發一整年。
小孟老師建議12生肖應放置錢母的位置如下：
鼠：放廚房米甕下，或廚櫃。（老鼠愛吃米糧）
牛：床下。（牛屬於地）
虎：玄觀或門口右邊。（右白虎）
兔：書櫃或衣櫃最裡層。（狡兔三窟，洞穴）
龍：放書櫃子最上方。（飛龍在天）
蛇：流理台下方。（蛇喜潮濕）
馬：窗戶下方。（馬喜好奔跑，窗戶能看見奔跑）
羊：放在角落。（羊喜愛低調）
猴：木櫃裡。（猴爬樹）
雞：家裡紅色地墊下。（雞披彩衣喜歡鮮艷）
狗：客聽桌下。（狗顧家）
豬：放冰箱下。（豬愛吃食物）
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