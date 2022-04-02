心理測驗／是緞帶還是蝴蝶結？測出自己變心外遇的瞬間在何時
忠貞是維繫感情的關鍵，但有時在某個心動的瞬間，可能也會給人想要出軌外遇的新想法。日本網站「美人百花」最近就分享一則心理測驗，能看出自己在什麼樣的時刻，內心會突然出現想外遇的衝動。
請問：底下的這張圖片，你認為它是什麼？
A 緞帶
B 蝴蝶結領帶
C 蝴蝶
D 胸罩
選擇A緞帶的你，想要外遇的時刻是「被說可愛的時候」。緞帶是個可愛的配件，顯示出你渴望得到異性的稱讚。特別是和另一半開始失去新鮮感時，更是你特別容易淪陷的時候，只要在這時被說一聲可愛，很可能就會被突破心防。
選擇B蝴蝶結領帶的你，想要外遇的時刻是「碰到天菜的時候」。蝴蝶結領帶是部分男性的正裝配件，反映出你遇上了理想中的天菜，心中就會欲罷不能，只要外表勝過現有的伴侶，你就會立刻轉移目標。
選擇C蝴蝶的你，想要外遇的時刻是「旅遊時的邂逅」。蝴蝶是四處飛翔，找尋花蜜的生物，反映出你在旅遊時碰到的邂逅，會特別產生浪漫的感覺，讓你容易產生二心，追求可能才剛認識不久的新對象。
選擇D胸罩的你，想要外遇的時刻是「促膝長談的時候」。胸罩是為了遮掩自己的重要部位，反映出你可能有著誰也無法告知的秘密。但如果出現了能傾訴的對象，在放下心中大石的同時，你也很可能會將感情移到對方身上。
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