心理測驗／餅乾或是蘋果派？測出自己今年工作運是好是壞

每個人對工作的想法不同，有的人追求收入或成就，也有人想挑選較能發揮專長的事情做。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己在這新的一年，工作運會有什麼樣的變化。

請問：畫面中的這個圖形，你認為它是什麼呢？

A 餅乾 B 獅子鬃毛 C 蘋果派 D 畫框

選擇A餅乾的你，這一年的工作運為「小幅上升」。你是個擇善固執的人，即使旁人反對，但你認為是正確的事情，就會堅持到底。儘管可能會有些不順的地方，不過終究會以成果說服他人，並且得到伯樂的認可。去年努力過的東西，今年將會轉化成具體的成果顯現。

選擇B獅子鬃毛的你，這一年的工作運為「維持現狀」。你是個吃苦耐勞的人，總是在暗中付出比別人更多的努力，無論碰到什麼狀況都能咬牙苦撐。這一年你在工作上，或許並沒有什麼太多明顯變好的地方，但也不用擔心會衰退，可趁此機會好好整頓，將自己的才能打磨得更好，以便迎接未來可能的挑戰。

選擇C蘋果派的你，這一年的工作運為「一飛衝天」。你有著強烈的挑戰決心，風險再高再困難的事情，你都會想要試試看，為的就是獲取成功時的甜美果實。如今正是你的才能完全綻放的時刻，靠著你的能量與熱情，在這新的一年將會有重大的突破。

選擇D畫框的你，這一年的工作運為「谷底徘徊」。你是個想法正面的人，對任何事情都會以積極的態度面對。然而去年的你，雖然有著相當旺盛的運勢，但今年終將碰到物極必反的狀況。畢竟風水輪流轉，即使低潮也不用太氣餒，保持好自己的心態，一定能有否極泰來的時候。