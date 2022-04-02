運勢大洗牌！清明過後這生肖獨攬好運

四月開頭清明（國曆4月5日）降臨，不僅是傳統節日，也是二十四節氣之一。很少有一個節氣，能像清明這樣意義深遠，又飽含著深厚的情感。除了掃墓、吃潤餅，此時居然有生肖能獨得好運眷顧！究竟是誰？科技紫微網馬上來揭曉！

＃清明前世

為什麼清明同時是節日與節氣呢？其實與另外兩個消失的節日「寒食節」與「上巳節」有關。寒食節通常在清明前一兩天，習俗上不生火做飯，只吃冷食。而上巳節被稱為春浴日，透過沐浴達到清潔與驅邪解厄的效果，到郊外踏青、縱情山水，就像是古人的青年聯誼活動！

唐朝時寒食節與清明節的分界不再明顯，而宋朝之後上巳節的習俗也合併到清明節一起過，唯一一個又是節氣又是節日的「清明」就此誕生，成為華人社會中的重要節日，逐漸演化成以祭祀掃墓為主的日子。

＃清明今生

根據《曆書》記載，清明節氣為春分後第十五天，所以每年清明節的國曆、農曆日期都是不一樣的。此時萬物「皆潔齊而清明」，而且「氣清景明，萬物皆顯」，故稱為清明。家家戶戶祭祀掃墓、慎終追遠，追思先人的同時也體會生命的有限，對未來保有更勇敢、更包容的心態。

以往民眾大多焚香或燒金紙來祭祖，近年來推行了更多環保的模式，像是鮮花素果徒手祭拜、線上祭祖、甚至「以功代金」將購買紙錢的預算捐給弱勢團體，都能減少環境汙染而且心意不打折。

＃清明好運

清明時節可不只有雨紛紛，既然大地呈現春和景明之象，此時自然是轉運的好時機，恭喜生肖牛的朋友們，今年清明由你們獨攬好運喔！

生肖牛：情場職場樣樣旺

桃花朵朵開，愛情好運磁場大爆發，單身者適合勇敢追愛，已婚者想要小孩不妨趁此時多努力。至於事業方面，行運衝到全年最高點，這是突破工作瓶頸的關鍵期，好好把握，收穫豐碩，如果有創業、轉職跳槽等計劃也可開始行動。

天清地明，心也跟著清晰明亮，祝福大家在此時都能把握時機，為自己招福氣。

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