快訊

事故現場旁燒電線被控滅證 東南水泥老總喊冤：誤會太大了

桌球／證實林昀儒採檢陽性 桌協秘書長：身體狀況正常

聽新聞
test
0:00 / 0:00

運勢大洗牌！清明過後這生肖獨攬好運

科技紫微網 / 科技紫微網
運勢大洗牌！清明過後這生肖獨攬好運(圖片來源：Shutterstock)
運勢大洗牌！清明過後這生肖獨攬好運(圖片來源：Shutterstock)

四月開頭清明（國曆4月5日）降臨，不僅是傳統節日，也是二十四節氣之一。很少有一個節氣，能像清明這樣意義深遠，又飽含著深厚的情感。除了掃墓、吃潤餅，此時居然有生肖能獨得好運眷顧！究竟是誰？科技紫微網馬上來揭曉！

＃清明前世

為什麼清明同時是節日與節氣呢？其實與另外兩個消失的節日「寒食節」與「上巳節」有關。寒食節通常在清明前一兩天，習俗上不生火做飯，只吃冷食。而上巳節被稱為春浴日，透過沐浴達到清潔與驅邪解厄的效果，到郊外踏青、縱情山水，就像是古人的青年聯誼活動！

唐朝時寒食節與清明節的分界不再明顯，而宋朝之後上巳節的習俗也合併到清明節一起過，唯一一個又是節氣又是節日的「清明」就此誕生，成為華人社會中的重要節日，逐漸演化成以祭祀掃墓為主的日子。

＃清明今生

根據《曆書》記載，清明節氣為春分後第十五天，所以每年清明節的國曆、農曆日期都是不一樣的。此時萬物「皆潔齊而清明」，而且「氣清景明，萬物皆顯」，故稱為清明。家家戶戶祭祀掃墓、慎終追遠，追思先人的同時也體會生命的有限，對未來保有更勇敢、更包容的心態。

以往民眾大多焚香或燒金紙來祭祖，近年來推行了更多環保的模式，像是鮮花素果徒手祭拜、線上祭祖、甚至「以功代金」將購買紙錢的預算捐給弱勢團體，都能減少環境汙染而且心意不打折。

＃清明好運

清明時節可不只有雨紛紛，既然大地呈現春和景明之象，此時自然是轉運的好時機，恭喜生肖牛的朋友們，今年清明由你們獨攬好運喔！

生肖牛：情場職場樣樣旺

桃花朵朵開，愛情好運磁場大爆發，單身者適合勇敢追愛，已婚者想要小孩不妨趁此時多努力。至於事業方面，行運衝到全年最高點，這是突破工作瓶頸的關鍵期，好好把握，收穫豐碩，如果有創業、轉職跳槽等計劃也可開始行動。

天清地明，心也跟著清晰明亮，祝福大家在此時都能把握時機，為自己招福氣。

【延伸閱讀】

祖先庇蔭！姓名解讀先天福祿

時運吉中藏凶？預言你的未來

科技紫微網

清明節 科技紫微網 沐浴

延伸閱讀

清明變盤如何應對？ 節後布局看這裡

清明吃春捲變貴！台南知名店家1捲漲5元 春捲皮也漲1成

清明掃墓慎防火災 消防署籲謹守4不2記得

清明掃墓顧防疫 淡水聖賢祠人流管制

相關新聞

運勢大洗牌！清明過後這生肖獨攬好運

四月開頭清明（國曆4月5日）降臨，不僅是傳統節日，也是二十四節氣之一。很少有一個節氣，能像清明這樣意義深遠，又飽含著深厚的情感。除了掃墓、吃潤餅，此時居然有生肖能獨得好運眷顧！究竟是誰？科技紫微網馬上來揭曉！

心理測驗／是緞帶還是蝴蝶結？測出自己變心外遇的瞬間在何時

忠貞是維繫感情的關鍵，但有時在某個心動的瞬間，可能也會給人想要出軌外遇的新想法。日本網站「美人百花」最近就分享一則心理測驗，能看出自己在什麼樣的時刻，內心會突然出現想外遇的衝動。

每日星座運勢／雙子財運佳有進帳 但勿過於貪心

2022-04-02 牡羊座短評：吃喝玩樂機會多，易引起腸胃不適。【整體運★★★☆☆】約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶幫助消化的藥

小孟塔羅：萬物齊漲唯獨薪水不漲！測我要加強什麼才能加薪？

在這個萬物齊漲唯獨薪水不漲的時代，上班族無一不是勒緊褲帶節省花費。然而僅剩省吃儉用度日子這個選項嗎？其實不然，公司處在艱難環境更需要好的人才。只是尊貴如鑽石若沒有經過雕琢，又如何能散發出它獨特的璀璨光芒呢？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，通貨膨脹，我要加強什麼才能加薪？

每日星座運勢／金牛遠離散播謠言者 以免捲入是非

2022-04-01牡羊座短評：停下腳步是為了走更長遠的路。【整體運★★☆☆☆】連單戀都感覺很幸福，今天會有機會打破這種靜止的甜蜜感哦！財運低迷，還是不要輕舉妄動的好，小心踏入地雷區；工作競爭壓力太大

寧可痛快分手！3星座最受不了這些事 水瓶底線不意外

在一段戀愛關係中，情侶們免不了都會經歷大吵小鬧，這是兩人磨合的必經道路。不過每個人對事情都有自己的底線，有一些在戀愛中常見的毛病，對3種星座的人卻是最難以忍受的罩門。科技紫微網現在就來介紹這3個星座最受不了的戀愛關係，趕快看看你的情人上榜了沒？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。