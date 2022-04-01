小孟塔羅：萬物齊漲唯獨薪水不漲！測我要加強什麼才能加薪？

在這個萬物齊漲唯獨薪水不漲的時代，上班族無一不是勒緊褲帶節省花費。然而僅剩省吃儉用度日子這個選項嗎？其實不然，公司處在艱難環境更需要好的人才。只是尊貴如鑽石若沒有經過雕琢，又如何能散發出它獨特的璀璨光芒呢？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，通貨膨脹，我要加強什麼才能加薪？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：ShuffleTarot(22pcs SMITHTINY Tarot Classic Tales Collection)

A：專注力。(隱者牌正位)

牌面女子是冰雪奇緣艾爾莎，手上提燈散發出冰晶狀的光。

A：專注力。(隱者牌正位)

這張牌表示你在職場中，需專心一致不被外力打擾，一步一步在時間內完成，這有助提高事情完工度。因此，你是否在職場會受到他人，或因為心裡有牽掛而分心呢？由於這會干擾你的做事效率，倘若你能找到對應的方式，將不再被這些因素給拖累。小孟老師在此提醒你，有時考慮或顧慮得太多，對完成事情沒有太大幫助。

B：迎合美化。(節制牌正位)

牌面女子是青蛙王子的公主，她將手上兩個杯子的水混合。

B：迎合美化。(節制牌正位)

這張牌表示你在職場中，要學習美化與包裝的技巧，以配合與對方想要的方向，僵持不下終究會苦了自己。其實想要把一件事情做好，最重要是了解對方的需求，唯有清楚對方想要的條件，才能對症下藥不浪費時間。小孟老師在此提醒你，會說話是非常重要的一環，除了一開始能留下好印象，後續狀況也會跟著順利許多。

C：避免閒置。(魔術師正位)

牌面男子是神燈裡的阿拉丁，高舉魔法棒準備要施展魔法。

C：避免閒置。(魔術師正位)

這張牌表示你在職場中，要控制好空白區塊的部份，一方面別讓主管覺得你很閒，另一方面可提出良好建言。這表示工作量要平均的分配，不要出現時忙時不忙的狀態。另外，你若發現公司有被浪費的地方，可主動請纓為公司節約的方案。小孟老師在此提醒你，從公司的角度看待人事物，會優先採用CP值較高的一方。

D：犧牲獲取(吊人牌正位)

牌面男子是小飛俠的彼得潘，單腳被繩子綁在樹上倒吊著。

D：犧牲獲取(吊人牌正位)

這張牌表示你在職場中，當事情出現卡關的時候，願意花費更多的時間，以確保事情能夠順利完成。這代表加班會是必要的，特別是當它成為常態時，你是否能接受這樣的工作？另外，加班有時是指把事情帶回家做，藉由下班或休假的時間完工。小孟老師在此提醒你，儘管這需要犧牲生活品質，但能人所不能者才能脫穎而出。

E：扛住壓力。(命運之輪正位)

牌面是美女與野獸的紅玫瑰，被玻璃罩住四周有埃及神獸。

E：扛住壓力。(命運之輪正位)

這張牌表示你在職場中，在受到挑戰或挫敗的同時，能否不懈直至綻放光采呢？職場會遇到的問題千百種，有人與人之間的敵意；有自身能力的不足夠；有壓力太大表現失常；有缺乏自信而自我懷疑。你能否在承接壓力的同時，能穩定輸出你的才能呢？小孟老師在此提醒你，別因為失敗而萌生退意，這些傷痛皆蘊藏成長的智慧。